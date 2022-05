Leitartikel zur Abstimmung vom 15. Mai Die Deponie Stuben in Ebikon ist kein perfekter, aber ein sinnvoller Standort Mit der geplanten Deponie im Gebiet Stuben können Transportwege reduziert werden. Zudem steigt längerfristig die Bodenqualität. Deshalb macht die Deponie an diesem Ort Sinn. Roman Hodel 06.05.2022, 05.00 Uhr

Das Wort Deponie ist nicht gerade positiv konnotiert. Bilder von Güselbergen oder noch schlimmer Sondermüll entstehen im Kopf. Im Fall der Deponie Stuben, über deren Realisierung die Ebikonerinnen und Ebikoner am 15. Mai befinden, geht es aber lediglich um unverschmutztes Aushubmaterial von Baustellen – natürliche Erde und Lockergestein.

Trotzdem ist die Vorlage sehr umstritten. Denn es geht auch um LKW-Verkehr, Lärm, Lebensqualität. Erstaunlich ist der Standort an sich: Die Hangneigung im mittleren Bereich der geplanten Deponie ist mit mehr als 25 Prozent zu stark und der erforderliche Puffer von 100 Metern zu den nächsten Wohnhäusern wird ebenfalls nicht eingehalten. Daher ist ein Grossteil des Areals im kantonalen Richtplan als ungeeignet für eine Deponie eingestuft.

Am Hang hinter der Gärtnerei ist die Deponie Stuben geplant. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 20. April 2022)

Und doch gibt der Kanton Luzern bei der Vorprüfung grünes Licht. Er begründet dies damit, dass auf dem Areal bereits früher Bauschutt deponiert wurde. Vor allem aber wird knapp die Hälfte des Areals dereinst als Fruchtfolgefläche dienen können – dies dank der Erde, die dort abgelagert wird. Es ist die Wiedergutmachung einer verpassten Rekultivierung. Denn als die frühere Deponie 1996 aufgehoben wurde, hat man es mit der Rekultivierung offenbar nicht sehr genau genommen. Auch deshalb haben die Eigentümer, deren Land seither nur schlecht nutzbar ist, den Kontakt zur Gloggner Familien AG gesucht, welche die Deponie betreiben würde. Die Deponie wird jährlich 200'000 Franken in die Gemeindekasse spülen.

Dass direkte Nachbarn ob der geplanten Deponie nicht jubeln, ist keine Überraschung und verständlich. Erst recht, wenn das eigene Haus erst Jahre nach Aufhebung der ersten Deponie gebaut wurde und auch noch auf Adligenswiler Boden steht, sodass die Betroffenen nicht einmal an der Urne mitbestimmen können. Das Ablagern der Erde wird nicht geräuschlos erfolgen und bei trockenem Wetter viel Staub aufwirbeln. Aber: Die Verantwortlichen beteuern, dass der Auffüllperimeter einen Abstand von 35 bis 70 Metern zu den Wohnhäusern haben wird. Zudem befindet sich die Erschliessungsstrasse komplett auf der anderen Seite der Deponie.

Apropos Verkehr: Aktuell wird Aushubmaterial, das im Raum Luzern-Ost auf Baustellen anfällt, in weiter entfernte Deponien gefahren. Durch die neue Deponie würden die Transportwege merklich kürzer, was ökologisch Sinn macht. Natürlich würde der LKW-Verkehr gerade durch Adligenswil zunehmen – von durchschnittlich rund 29 LKW-Fahrten pro Werktag (Hin- und Rückfahrt zusammengezählt) mitten durchs Dorf ist die Rede. Und in Ebikon würde ein Drittel der rund 15 zusätzlichen Fahrten über die ohnehin schon schmale und steile Schlösslistrasse abgewickelt. Es ist jedoch mit Blick auf die insgesamt täglich rund 9000 Fahrzeuge dort eine verkraftbare Zunahme. Zumal Temporeduktionen angekündigt sind.

Hinzu kommt: Die Deponiegegner nehmen es mit den Zahlen nicht immer genau. Schon am Anfang des Abstimmungskampfs verdoppelten sie die jährlichen LKW-Fahrten von total 10'500 kurzerhand und diese Woche brachten sie falsch gerechnete Volumen in den Umlauf und versahen die Medienmitteilung erst noch mit der Überschrift «Richtigstellung». Wer so agiert, verliert das Vertrauen, statt Stimmen zu gewinnen, Doch auch die Befürworterseite glänzte nicht immer. Als die Deponie 2018 spruchreif wurde, informierte der Gemeinderat zu wenig offensiv darüber.

Letztlich geht es – wie bei vielen Vorlagen – um eine Interessenabwägung. Die Bautätigkeit in der Region bleibt hoch, gerade im Wohnsektor – dank der Nähe zur Stadt Luzern und zum Kanton Zug, wo es viele Arbeitsplätze, aber nur wenig freie Wohnungen gibt. Und das anfallende Aushubmaterial muss nun mal irgendwo deponiert werden. Gleichzeitig besteht im Kanton Luzern laut Vorprüfung Bedarf für mehr Deponievolumen, was auch mit bevorstehenden Grossprojekten wie dem Bypass zusammenhängt. Eine Zustimmung zur Vorlage ist aus diesen Gründen vernünftig.