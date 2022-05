Leitartikel zur Abstimmung in Horw Bebauungsplan Winkel: Wichtige Forderung bleibt unerfüllt Die Gebäudevolumen in der Kernzone Winkel sind im Vergleich zum ersten Bebauungsplan zwar geschrumpft, aber immer noch gross. Darum überzeugt auch die zweite Version nicht ganz. Roman Hodel Aktualisiert 04.05.2022, 05.00 Uhr

Fragt man Einheimische, wo es ihnen in Horw am besten gefällt, nennen ganz viele den Winkel. Fragt man Auswärtige, wo sie in Horw gerne hingehen, nennen ebenfalls viele den Winkel.

Der historische Ortskern mit seinen teils putzigen Häuschen ist ja auch der bald letzte Fleck, wo die Agglomerationsgemeinde noch etwas Dörfliches, Idyllisches versprüht. Hinzu kommt die einmalige Lage am See und beim national bedeutenden Steinibachried. Entsprechend sorgsam will damit umgegangen sein.

Den sorgsamen Umgang sichert die Gemeinde seit 2011 mit einer Bebauungsplanpflicht. Die Ziele sind unter anderem: Schutz und massvolle Weiterentwicklung des historischen Ortsteils Winkel, qualitätsvolle Gestaltung der Bebauung und des Freiraums und die ökologische Vernetzung von Ried und Bodenbachtobel.

Beim Erarbeiten des ersten Bebauungsplans 2016 agierte die damalige Bauvorsteherin ungeschickt, bezog Direktbetroffene zu wenig ein. Die Quittung folgte an der Urne: Nach einem höchst emotional geführten Abstimmungskampf sagten 59 Prozent Nein. Einer Mehrheit waren die Häuser zu wuchtig und das Ried zu wenig geschützt.

Die Winkelstrasse im Bereich der Kernzone. Das Gebäude steht auf dem umstrittenen Baufeld Süd. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 5. Mai 2021)

Der Gemeinderat lernte daraus. Der neue Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte), der als Parlamentarier noch gegen den Bebauungsplan war, setzte auf einen breiten Dialogprozess mit möglichst allen Betroffenen sowie der Hochschule Luzern als Vermittlerin.

Zemp sagte aber bereits am Anfang, eine mehrheitsfähige Lösung werde schwierig - und so war es auch. Nach den Runden Tischen gab's in wichtigen Punkten wie etwa Volumen keinen Konsens. Dieser stellte sich erst ein, als man sich in kleineren Gruppen austauschte.

So konnte der Gemeinderat vor ziemlich genau einem Jahr die neue Version präsentieren, über welche die Horwerinnen und Horwer am kommenden 15. Mai abstimmen werden. Dieser Bebauungsplan enthält tatsächlich viel Gutes: Anders als bei der ersten Version wird etwa bei den möglichen Neubauten der Gewässerabstand von 15 Metern eingehalten, und die Amphibien erhalten mehr Schutz dank der Revitalisierung von Teilen des Bodenbachs. Doch eine wichtige Forderung, jene nach der Reduktion der Gebäudevolumen, ist nur teilweise erfüllt.

Zwar verzichtet die Gemeinde selber auf die Bebauung ihres eigenen Grundstücks und trägt damit am meisten zur Reduktion bei. Dafür mussten die geplanten Neubauten des privaten Baufeldes Süd weniger schrumpfen: Bei Haus 2 beträgt die Reduktion immerhin 27 Prozent, bei Haus 1 aber nur 11 Prozent. Weil zudem neu Satteldächer vorgeschrieben sind - eine Forderung aus dem Quartier - würden beide Gebäude 14 Meter hoch.

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang das Verhalten mancher Gegner von 2016. Zwar empfehlen die meisten diesmal ein Ja, so auch die Genossenschaft Pro Zollhaus.

Doch als unsere Zeitung den Bebauungsplan vorstellte, sagte deren Präsident, dass die Volumen nach wie vor zu gross seien und dem Grundsatz der Eingliederung ins Quartier widersprächen. Warum sagt man trotzdem Ja? Weil ein Kompromiss nie alle zufrieden stellt. Leuchtet ein. Wahr ist aber ebenso, dass das Hauptanliegen von Pro Zollhaus erfüllt ist: Das benachbarte Gemeindegrundstück bleibt frei.

Zuerst an die eigenen Interessen zu denken ist legitim. Dazu passt, dass jene, die das Referendum diesmal ergriffen haben, primär Anwohnende sind, die etwa um ihre Aussicht fürchten. Für viele Horwerinnen und Horwer geht's jedoch um etwas anderes: Sie wollen, dass es dem Gemeinderat mit einer «massvollen Weiterentwicklung» jenes Ortsteils, den sie gerne in der Freizeit aufsuchen und der Identität stiftet, wirklich ernst ist.

Es muss machbar sein, die Gebäude so zu setzen und die Volumen anzupassen, dass diese zu den bestehenden Gebäuden im Quartier passen und trotzdem Sichtbezüge zum See und Ried ermöglichen. Dabei sollte man auch die doch steile Satteldachneigung noch einmal überdenken. Ein Nein am 15. Mai würde den Weg dazu ebnen.

Für den Eigentümer des Baufelds Süd wäre ein dritter Anlauf zweifellos ärgerlich. Zumal erste Gespräche zwischen ihm und der Gemeinde zwecks Neubebauung mittlerweile 14 Jahre zurückliegen. Doch wer an solch attraktiver, aber eben überaus sensibler Lage Bauland besitzt, muss diversen Bedürfnissen gerecht werden, auch jenen der Öffentlichkeit.