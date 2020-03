Leonie Rösler aus Luzern erhält ein Comic-Stipendium Zum siebten Mal infolge wurden in diesem Jahr in der Deutschschweiz Comic-Stipendien vergeben. Das Förderstipendium geht an eine Luzernerin. 24.03.2020, 10.24 Uhr

(elo) Die Deutschschweizer Städte Basel, Luzern und Zürich vergeben in diesem Jahr zum siebten Mal zwei Comic-Stipendien: Ein Hauptstipendium und ein Förderstipendium. 21 Künstlerinnen und Künstler haben sich für die Stipendien beworben, vergeben werden insgesamt 30'000 Franken. Das Hauptstipendium geht in diesem Jahr an Andreas Gefe aus Zürich, das Förderstipendium an Leonie Rösler aus Luzern. Aufgrund der Pandemie-Situation findet keine öffentliche Übergabe der Stipendien statt, wie die Stadt Luzern am Dienstag mitteilt.