Lernen im digitalen Raum: So können Lehrpersonen und Eltern Inhalte vermitteln Das Zentralschweizer Bildungssystem steht derzeit wegen der Corona-Massnahmen unter grossem Druck. Programme aus dem Netz helfen, die Lerninhalte digital zu vermitteln – sowohl für Pädagogen, als auch für Eltern. Pascal Studer 17.03.2020, 05.00 Uhr

Elektronische Hilfsmittel sind derzeit elementar für das Vermitteln des Schulstoffes. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Das Schweizer Schulsystem befindet sich in einer Ausnahmesituation. Seit Montag sind landesweit alle Schulen geschlossen. Dies hat der Bundesrat am vergangenen Freitag gestützt auf das Epidemiegesetz verordnet. Zentralschweizer Lehrerinnen und Lehrer müssen also ab sofort ihre Lerninhalte digital anbieten – ansonsten droht den Schülerinnen und Schülern der Verlust eines Semesters.