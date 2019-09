Lesen, raten, klicken – welcher Wahl-Slogan passt zu welcher Liste?

Staenderaete debattieren waehrend der Debatte um die Vaterschaftsurlaubs-Initiative, waehrend der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 20. Juni 2019 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

National- und Ständeratswahlen 2019: Alle 446 Zentralschweizer Kandidaten und die Analysen aus jedem Kanton

Am 20. Oktober stehen die Wahlen für den National- und Ständerat an. Kandidaten, Parteien und Sitze – so präsentiert sich die Ausgangslage in den Zentralschweizer Kantonen.