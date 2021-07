Rösslimatt-Areal Luzern: Neue Zentrale des Velokuriers

Letzte Erinnerung ans Kleingewerbe Im roten Haus auf dem Luzerner Rösslimatt-Areal befindet sich die neue Zentrale des Velokuriers Umgeben von Baggern und Baumaschinen: Das 116-jährige Gebäude an der Güterstrasse hinter dem Bahnhof Luzern überlebte alle Bauprojekte und ist der neue Startpunkt des Velokuriers. Sandra Monika Ziegler 21.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das markante Gebäude an der Güterstrasse 7 hinter dem Luzerner Bahnhof.

Bilder: Pius Amrein (19. Juli 2021)

Das Wohn- und Geschäftshaus an der Güterstrasse 7 aus dem Jahr 1905 ist ein Blickfang und steht einsam zwischen Bagger und Kranen. Laut Netzrecherchen ist es das letzte Element der kleingewerblichen Siedlung, die um 1900 westlich des Luzerner Bahnhofs entstanden ist. Es ist seit dem 1. Dezember 2017 erhaltenswert und im Kantonalen Verzeichnis aufgeführt. Doch zurück zur Baustelle. Auf dem Rösslimatt-Areal entsteht ein neues Stadtquartier. Während die anderen Häuser rückgebaut werden, wurde dieses saniert. Die sechs Wohnungen sind vermietet und ebenso die Gewerbefläche. Der Velokurier Luzern Zug hat dort seit diesem Mai im Erdgeschoss seine Zentrale.

Rainer Affolter unterwegs.

Bei eitlem Sonnenschein treffen wir uns mit Rainer Affolter, der seit neun Jahren für den Kurierdienst unterwegs ist: «Wir hatten Glück, wir mussten nur ein paar Meter zügeln.» An der Güterstrasse 7 sind die Büroräume, die Werkstatt und die Garderoben und Duschen untergebracht. Affolter studierte in Horw und blieb beim Kurierdienst «hängen»: «Ich bin jetzt fest angestellt und für die Kommunikation und das Marketing zuständig.» An diesem Montag sind in Luzern fünf Fahrerinnen und Fahrer mit Velos unterwegs – und zwei mit ihren Erdgasautos. Das ganze Team umfasst 48 Personen, die meisten arbeiten Teilzeit im Stundenlohn. Geliefert wird von morgens um sieben bis abends um acht Uhr.

Postfächer leeren und Hasen füttern

Nebst fixen Aufträgen wie etwa dem Business-to-Business-Dienst gibt es auch spontane. Bei den ersteren wird täglich zur gleichen Zeit die Post von den Postfächern geliefert. Oder die Kuriere fungieren als Postboten für Unternehmen, die an diversen Standorten domiziliert sind. Mit der Pandemie gab es auch andere Aufträge, so mussten etwa viele Proben in die Labore gebracht werden. Und wegen des Homeoffice gab es diverse Essenslieferungen. Doch profitiert hätten sie nicht von der Pandemie. Erst jetzt ziehe das Geschäft wieder an.

Und dann kommen noch die Spontanaufträge, zum Beispiel das Liefern eines Blumenstrausses. Affolter: «Anfang von Corona gab es das noch öfters, da haben sich viele gesagt, wenn wir uns schon nicht treffen können, dann wenigstens einen blumigen Gruss.» Dies sei echt herzerwärmend, wie Regula Grillo erzählt:

«Klingeln wir und überreichen einen Blumenstrauss, sind die Leute total überrascht und freuen sich riesig.»

Auch sie tritt in die Pedalen: «Ich bin Pflegefachfrau und fahre seit drei Jahren zum Ausgleich. Das tut echt gut», sagt Grillo, wendet das Velo und pedalt zum nächsten Kunden.

Zu den ungewöhnlicheren Aufträgen gehört das Hasenfüttern. «Wir machen alles, was möglich ist. Gilt es etwas zu transportieren, sind wir da», sagt Affolter lachend und fügt an: «Auch leeren wir wegen Ferienabwesenheit Briefkästen, bringen das Feriengepäck zum Bahnhof oder lassen bei der Staatskanzlei Dokumente beglaubigen.»