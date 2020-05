Letzter Schritt für die Fusion von Willisau und Gettnau Das Stimmvolk hat den Zusammenschluss im Luzerner Hinterland Ende März genehmigt. Nun braucht es noch den Segen des Kantonsrats. Lukas Nussbaumer 05.05.2020, 00.01 Uhr

Willisau und Gettnau fusionieren – die neue Gemeinde heisst ab 2021 Willisau. Bild: Roger Grütter

Am 1.Janaur 2021 soll die Fusion von Willisau und Gettnau rechtskräftig werden. Dafür braucht es nun noch den Segen des Kantonsrats. Er muss dafür verschiedene Erlasse genehmigen und beispielsweise den Amtsantritt der neuen Gemeinderäte festlegen. Diese werden am 27. September 2020 gewählt. Die Stimmbürger von Gettnau und Willisau hiessen den Zusammenschluss am 29. März mit Ja-Stimmen-Anteilen von 81,8 beziehungsweise 61 Prozent gut. Die neue Gemeinde mit dem Namen Willisau zählt rund 9100 Einwohner, womit sie zur achtgrössten im Kanton Luzern wird.