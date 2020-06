«Leute haben Angst» – wegen Corona ist das Betteln für Luzerner Randständige schwierig Social Distancing kriegen nicht zuletzt die Gassenleute zu spüren: Kaum ein Passant spendet ihnen noch Geld. Hingegen gibt es nach wie vor Frauen, die auf den Strich gehen – trotz Verbot. Sophie Küsterling 03.06.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Philipp, 34 Jahre alt, gelernter Strassenbauer, ist suchtkrank. Vor einigen Jahren zog er mit seiner Freundin nach Luzern, um ein neues Leben zu beginnen. Nachdem er die Luzerner Gasse entdeckte, wurde er rückfällig. Die Beziehung zerbrach. Zuletzt sass er eine einjährige Haftstrafe ab, vor fünf Wochen wurde er entlassen. Mitten in der Corona-Pandemie und einem landesweiten Lockdown. Die Stimmung auf der Gasse beschreibt er als angespannt und gereizt. Auch seine Begegnungen mit der Bevölkerung sind angespannter als sonst. Philipp erzählt:

«Die Leute haben Angst. Grosis mit Rollator wechseln so hastig die Strassenseite, wenn sie mich sehen, dass sie fast von Autos überfahren werden.»

Selbst im Coop würden die Leute einen noch grösseren Abstand zu ihm einhalten, als vorgegeben ist. Früher sei es nicht so schlimm gewesen.

«Die soziale Distanzhaltung hat Auswirkungen auf Begegnungen mit unseren Klienten gehabt», bestätigt Franziska Reist, Geschäftsleiterin des Vereins Kirchliche Gassenarbeit. So sei für Suchtkranke beispielsweise das Betteln während des Lockdowns sehr schwierig gewesen. Zum einen weil weniger Menschen unterwegs waren und zum andern weil diese den Sicherheitsabstand unbedingt einhalten wollten. Seit den Lockerungen habe sich die Situation wieder etwas entspannt.

Bild: Getty

Auch Heinz Spichtig, Geschäftsleiter des Vereins Jobdach, welcher die Notschlafstelle, das Obdach, sowie die «Wärchstatt» für suchtkranke Personen führt, bestätigt diese Beobachtung:

«Es wurden viel weniger Einnahmen durch das Betteln erzielt.»

Oft wolle man den Suchtkranken Essen geben, um ihnen zu helfen. Dabei sei nicht das Essen das Problem. «Das Teure ist die Suchtmittelbeschaffung und das Wohnen», erklärt Spichtig. Das Substitutionsprogramm der Luzerner Psychiatrie und des Drop-in habe massgeblich dazu beigetragen, dass sehr viel Beschaffungsstress vermieden werden konnte, so Spichtig. In einer Substitutionsbehandlung werden opiatabhängigen Patienten von einem Arzt mit entsprechender Zusatzqualifikation Heroinersatzstoffe verschrieben, das Heroin wird also mit legalen Medikamenten – den Substituten – ersetzt. Durch die tägliche Einnahme werden Entzugserscheinungen vermieden.

Torschlusspanik wegen Kokain

Aber nicht alle Drogen können substituiert werden. Wer nebenbei Kokain konsumiere, habe keine Substitution und müsse es sich illegal beschaffen, sagt Franziska Reist und ergänzt: «Während des Lockdowns bemerkten wir bei unseren Klienten eine grosse Verunsicherung», erklärt Reist. Viele hätten sich in dieser Zeit Sorgen um die Suchtmittelbeschaffung gemacht. Philipp nennt es Torschlusspanik.

Auch bei ihm ist die Sucht stets präsent. «Die Sucht hat nicht um fünf Uhr abends Feierabend wie die Gassenküche, sie ist 24 Stunden, 365 Tage im Jahr da», sagt er, der seit elf Jahren im Substitutionsprogramm ist. Er bettelt nicht, um an Geld für nichtsubstituierbare Drogen zu kommen. Dafür schäme er sich zu sehr. Früher beging er Ladendiebstahl, seit kurzem erhält er zwei Mal die Woche Geld vom Sozialamt. Philipp sagt:

«Es ist mir zwar unangenehm, aber immerhin weiss ich, dass ich Geld bekomme und darauf zählen kann.»

Doch das können nicht alle, und Betteln ist auch nicht die einzige Möglichkeit, um an Geld für nichtsubstituierbare Drogen zu kommen. «Auf dem Perron gibt es Frauen, die noch immer auf den Strich gehen. Nicht wegen dem Heroin, sondern dem Crack. Den Freiern ist die Corona-Situation scheissegal, es hat sich nichts geändert», erzählt Philipp.

Bereits unter normalen Umständen ist die Beschaffungsprostitution ein Risiko. «Sie findet oftmals an unsicheren Orten statt, weil die Standorte illegal sind», so Franziska Reist. Auch sexuell übertragbare Krankheiten durch ungeschützten Sex sind eine Gefahr. Heinz Spichtig erklärt:

«Da die Beschaffungsprostitution die unterste Hierarchiestufe der Szene ist, setzten sie sich die Frauen zudem einseitigen Risiken wie Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigungen oder Preisdruck seitens der Freier aus.»

Auch Spichtig und seine Mitarbeitenden haben beobachtet, dass die Beschaffungsprostitution während der Pandemiespitze normal weitergelaufen ist. «Uns bekannte Personen sind regelmässig an den üblichen Anschaffungsorten wahrgenommen worden», bestätigt Spichtig. Die Abstands- und Hygieneregeln konnten dabei kaum eingehalten werden, zudem hatte der Bundesrat die Prostitution verboten. Die Beteiligten riskierten somit nicht nur eine Covid-19 Ansteckung.