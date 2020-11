Lidl eröffnet eine neue Filiale in Ebikon Auf einer ehemaligen Teilfläche von Coop im Hofmatt-Zentrum ist Lidl Schweiz eingezogen. 25.11.2020, 16.24 Uhr

(bev) Lidl Schweiz eröffnet am Donnerstag seine siebte Filiale im Kanton Luzern. Diese befindet sich im Zentrum Hofmatt an der Zentralstrasse 32 in Ebikon auf einer ehemaligen Teilfläche von Coop. Wie Lidl mitteilt, setzt der Detailhändler mit der schweizweit 147. Filiale seinen «kontinuierlichen Expansionskurs fort». In die neue Filiale habe Lidl Schweiz drei Millionen Franken investiert.