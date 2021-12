Winter Wonderland im Luzerner Lido zieht 10'000 Besucher an

Lido Luzern Winter Wonderland zählt 10'000 Eintritte – Organisatoren sind trotzdem enttäuscht Der Lichterzauber im Lido schliesst Ende Dezember. Geplant gewesen wäre der Event ursprünglich bis im Februar. Doch die Auflagen ermöglichten nur ein redimensioniertes Projekt. Sandra Monika Ziegler 24.12.2021, 05.00 Uhr

«Für sich betrachtet, sind die 10’000 verkauften Tickets für einen Monat ein Erfolg. Allerdings sind wir davon ausgegangen, dass wir das Winter Wonderland im Lido Luzern über drei Monate hinweg betreiben können», sagt Frank Lenggenhager. Er ist Medienchef der Veranstalterin Stargarage AG aus Olten. Doch dies erlaubte die Stadt Luzern nicht. Dazu sagt Rudolf Zihlmann, Sachbearbeiter Bereich Baugesuch:

«Für einen länger als ein Monat dauernden Betrieb wäre ein Baugesuch notwendig gewesen. Für die Durchführung eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens war die Zeit jedoch zu knapp. Deshalb haben wir uns auf einen einmonatigen ‹Probebetrieb› geeinigt.»

Es funkelt an allen Ecken und Enden im Luzerner Lido. Gut 500'000 LED-Lämpchen machen das Spektakel möglich. Zu sehen sind rund 130 Tieren und über 100 weitere Objekte. Das Spektakel findet jeweils von Donnerstag bis Sonntag und ab 16. Dezember täglich ab 16.30 Uhr statt und dauert bis Ende Dezember.

Die strengen Auflagen haben mit der Lage des Lidos zu tun. So müssen die Uferschutzzone und der Gewässerraum freigehalten werden, erklärt Zihlmann. Auch dürften die Lichter nicht senkrecht in den Himmel strahlen, das verbiete der Plan Lumière, an den sich auch dieser Event halten muss. Diese Auflagen führten zur Verkleinerung des Lichterparks und zum Verzicht auf das Wasserspiel. «Dies wurde zum Teil von unseren Besucherinnen und Besuchern zurecht kritisiert», sagt Lenggenhager. Das Projekt musste neu geplant und Umbauarbeiten getätigt werden, was wiederum zum erheblichen finanziellen Mehraufwand geführt habe.

Die Organisatoren rechnen mit einem Verlust: «Für uns ist deshalb klar, dass wir unter diesen Auflagen im Lido sicher kein Winter Wonderland mehr veranstalten.» Von Zihlmann ist zu erfahren:

«Die Stadt wird erst nach einer Nachbesprechung mit allen involvierten Stellen und unter Berücksichtigung der eingegangenen Reaktion entscheiden, ob und in welchem Rahmen ein nächstes Winter Wonderland stattfinden könnte.»

Der Frust sitzt tief

«Für uns ist das schon etwas frustrierend, zumal wir beim anderen Winter Wonderland in einer vergleichbaren Situation sind, aber keinerlei Probleme diesbezüglich haben. Dort schliesst der Lichterpark direkt an eine Wildschutzzone an, ohne dass die Gemeinde oder der Kanton Bedenken geäussert hätten. Die Abklärungen wurden sehr speditiv vorgenommen und wir hatten innert weniger Tage grünes Licht erhalten», sagt Lenggenhager.

Trotzdem ist die Freude bei den Besucherinnen und Besucher gross – auch ohne Wasserspiel. Was jedoch ebenfalls zu Kritik führte, ist der Eintrittspreis von 26 Franken pro Erwachsenen. Dazu Lenggenhager: «Es ist klar, dass wir bei dieser Vielzahl an Besucherinnen und Besuchern nicht allen Erwartungen gerecht werden können.» Social Media sei hier ein Ventil, um rasch Dampf abzulassen. «Man darf aber nicht vergessen, dass diese paar dutzend kritischen Stimmen einer riesigen, aber schweigenden Mehrheit gegenübersteht, die ihren Besuch im Winter Wonderland in sehr guter Erinnerung behalten werden, ohne dies aber gleich auf unseren Social Media zu verkünden.»

Zwei Stunden im Erlebnisbad kosten laut Veranstalter deutlich mehr

Der Eintrittspreis von 60 Franken für eine fünfköpfige Familie sei nicht zu hoch. Ein Kinobesuch oder zwei Stunden im Erlebnisbad würden da deutlich mehr kosten. «Zudem gab es diverse Aktionen von Partnern, bei denen Tickets zu vergünstigten Preisen gekauft werden konnten», sagt Lenggenhager. «Wir selbst haben das Late Night Ticket zum reduzierten Preis lanciert und damit auf die vielen Besucherinnen und Besucher reagiert, die uns kurz vor Parkschliessung noch spontan besuchen wollen.» Der Lichterzoo brennt noch bis Ende Jahr.

