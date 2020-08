Lieferwagen prallt in Hochdorf nach Ausweichmanöver in Strassenbeleuchtung – Zeugen gesucht Am Mittwochnachmittag ist in Hochdorf ein Lieferwagen von der Strasse abgekommen und in einen Kandelaber sowie einen Schaltschrank geprallt. Dabei entstand ein beträchtlicher Sachschaden. 27.08.2020, 08.50 Uhr

(spe) Der Unfall hat sich am Mittwoch gegen 13.50 Uhr auf der Industriestrasse ereignet. Ein Lieferwagenlenker war von Baldegg herkommend in Richtung Hochdorf unterwegs. Bei der Einmündung der Huwilerstrasse ist gemäss des Lieferwagenfahrers ein unbekanntes, vermutlich weisses Auto in die Industriestrasse eingebogen und auf die Gegenfahrbahn geraten, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei. Um eine Kollision zu verhindern, sei der Lieferwagenfahrer nach rechts ausgewichen, von der Strasse abgekommen und dann mit der Strassenbeleuchtung sowie einem Schaltschrank der Wasserwerke geprallt. Danach kam das Fahrzeug auf dem parallel zur Strasse verlaufenden Fussweg zum Stillstand.