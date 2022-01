Besucherrekord am Lilu Lichterfestival

Lilu Besucherrekord am Lichtfestival in Luzern Rund 110‘000 Personen besuchten vom 6. bis 16. Januar die dritte Ausgabe des Lilu Lichtfestivals Luzern. Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz. 17.01.2022, 14.30 Uhr

Der Lilu-Rundgang mit 21 Lichtinstallationen in der Stadt Luzern, die Lichtshows sowie die Konzerte des Rahmenprogramms lockten viele Interessierte an. Wie der Verein Lichterfestival Luzern in einer Mitteilung schreibt, ging die dritte Ausgabe des Lilu Lichtfestival Luzern am Sonntag mit einem neuen Besucherrekord zu Ende.

Ausschnitte aus dem Programm Wonders in der Hofkirche. Video: René Meier