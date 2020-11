Linkes Seeufer in Luzern: Idee einer «Halle modulable» kommt im Quartier schlecht an In der Nähe der Ufschötti könnte sich die Stadt eine vielseitig nutzbare, offene Halle vorstellen. Im Quartier reagiert man skeptisch. Es ist nicht die einzige Kritik am sonst aber gelobten Gesamtprojekt. Roman Hodel 25.11.2020, 16.28 Uhr

Die Stadt Luzern will das linke Seeufer zwischen KKL und Kantonsschule aufwerten, ...

Bild: PD/Stadt Luzern

... geplant sind unter anderem ein besseres Stadtklima dank mehr Bäumen in den Strassen des Tribschenquartiers sowie weniger Parkplätze und mehr Raum für Fussgänger und Velos am Alpenquai (wir berichteten).

Insgesamt hat die Stadtplanung zwölf Massnahmen aus den drei Teambeiträgen der Testplanung definiert, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten umgesetzt werden könnten. Doch was halten Betroffene aus dem Quartier davon? Welche Massnahmen sind zu priorisieren? Dies wollte die Stadtplanung wissen und hat am Dienstagabend zu einer Mitwirkung geladen; coronabedingt digital, via Zoom. Rund 20 Personen nahmen daran teil, auch unsere Zeitung. Es zeigte sich: Die Aufwertung wird von allen grundsätzlich begrüsst. Doch es gab auch Kritik.

Diese Massnahmen wurden kritisiert und sollen niedrige Priorität erhalten:

Am meisten Kritik erntete eine Absicht, die bislang noch nicht thematisiert wurde: Auf dem heutigen Parkplatz am Motorboothafen in der Nähe der Ufschötti könnte eine «Halle modulable» entstehen – eine vielseitig nutzbare, offene Halle. «Ich verstehe die Logik nicht», sagte etwa Anwohner Thomas Dyllick. «Die Stadt will das linke Seeufer auch beruhigen – mit einer solchen Halle würde man aber das Gegenteil bezwecken und mehr Leute anziehen.» Andere Teilnehmer befürchten Mehrverkehr. Pascal Stolz von der Stadtplanung sagte, ein Team habe bei der Testplanung festgestellt, dass es im Quartier an gedeckten Freiräumen fehle, «die Halle ist jedoch lediglich eine Idee».

Auf diesem Parkplatz könnte die Halle modulable zu stehen kommen ... Bild: hor (25. November 2020)

... und so könnte sie aussehen. Skizze: PD/Stadt Luzern

Ebenfalls kritisch beurteilt wurde von einem Direktbetroffenen die Absicht, den sogenannten technischen Sporn beim Motorbootshafen besser öffentlich zugänglich zu machen und eventuell mit einer Buvette zu ergänzen. «Das ist ein Werk- und Werftgelände, wo wir mit Anhängern und Traktoren unterwegs sind – wir sehen ein grosses Gefahrenpotenzial, weil sich Passanten und Arbeiter in die Quere kommen könnten», gab Wolfgang Arnold, Geschäftsleitungsmitglied der St. Niklausen Schiffgesellschaft (SNG), zu bedenken. Zudem sei das Gelände im Baurecht abgetreten, jenes der SNG dauere bis 2076. Pascal Stolz erklärte, dass auch dies erst eine Idee sei und die Stadt bei der genaueren Ausarbeitung dieser Massnahme noch auf die Baurechtnehmenden zukommen werde: «Zudem handelt es sich um eine längerfristig umzusetzende Massnahme.»

Blick auf den technischen Sporn mit der Tankstelle. Bild: hor (25. November 2020)

Diese geplanten Massnahmen wurden gelobt und sollen Priorität haben:

Als oberste Priorität nannten die Teilnehmenden die Umgestaltung des Inselis. Was ganz im Sinne des Stadtrats sei, wie Baudirektorin Manuela Jost (GLP) sagte – sie nahm ebenfalls an der Mitwirkung teil. Laut Jost werde zurzeit der Projektwettbewerb fürs Inseli vorbereitet. Klar ist: Trotz Umgestaltung wird das Inseli in den nächsten 20 Jahren unter Nutzungsdruck geraten wegen des Durchgangsbahnhofs. Denn während dessen Bauzeit fallen voraussichtlich Busperrons und wichtige Aufenthaltsflächen auf dem Bahnhofplatz weg und es braucht Alternativen in der Nähe.

Blick aufs Inseli mit dem heutigen Carparkplatz. Bild: hor (25. November 2020)

Auch Priorität hat für die meisten Teilnehmenden die Umgestaltung des Alpenquais mit dem Parkplatzabbau. Die einen versprechen sich davon auch weniger Autosuchverkehr im Quartier. Nur vereinzelt gibt's Kritik, das Auto werde zurückgedrängt, obschon hier ein direkter Busanschluss fehle.

Die baldige ökologische Aufwertung der Ufer und die zusätzlichen Bäume entlang der Strassen begrüssen die meisten Teilnehmenden ebenfalls. Die Verbesserung von Ökologie und Sicherheit nannten überdies auch Kinder und Jugendliche am meisten, die eine Woche zuvor über die städtische Quartierarbeit mitwirken konnten.

Dass der Werftsteg zwischen Inseli und Motorboothafen besser beleuchtet und zugänglich gemacht werden soll, sei ebenfalls zeitnah umzusetzen.

Der Werftsteg. Bild: hor (25. November 2020)

Das Apothekergärtli bei der Ufschötti soll von seinem Schmuddelimage befreit und aufgewertet werden, etwa durch eine begrünte Pergola. Das finden die meisten Teilnehmenden gut. «Aber es bräuchte sicher auch Massnahmen, damit das Gärtli nicht länger jede Nacht zum Partyort wird, wie dies heute der Fall ist – ein Riesenproblem für die Anwohner», sagte Thomas Dyllick.

Soll weg vom Schmuddelimage: Das Apothekergärtli. Bild: hor (25. November 2020)

Die Erkenntnisse der Mitwirkung fliessen nun in das Entwicklungskonzept ein, das im Frühjahr 2021 in überarbeiteter Form vorliegen soll. Anhand dessen wird der Stadtrat einen Massnahmenplan mit Priorisierungen für das linke Seeufer erstellen.