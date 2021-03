Liquidation Jetzt verschwindet der Ärzteschreck – umstrittene Praxiskette wird aufgelöst Seit Monaten schon steht die Mein-Arzt-Praxis im Löwencenter leer. Nun wird die Gesellschaft liquidiert. Sie hinterlässt offene Rechnungen und verärgerte Patienten. Christian Glaus 27.03.2021, 05.00 Uhr

Noch vor einem Jahr herrschte Aufbruchstimmung. Eine neue Ärztin sollte im Löwencenter die Praxis übernehmen, die unter dem nationalen Label Mein Arzt lief. Doch nun ist der Spuk vorbei. Der Luzerner Ableger der äusserst umstrittenen Mein-Arzt-Kette wird liquidiert. Das Bezirksgericht Luzern hatte diesen Schritt Anfang Jahr im Kantonsblatt angekündigt, weil es die Verantwortlichen nicht erreichen konnte. Inzwischen ist der Entscheid gefällt und rechtskräftig. Wegen Mängeln in der Organisation wird die Mein Arzt in Luzern am Löwenplatz GmbH aufgelöst, wie es im Urteil heisst, das unserer Zeitung vorliegt. Die Mängel ergaben sich, weil der bisherige Geschäftsführer ausgeschieden und kein neuer nachgekommen ist. Mit nur einem Gesellschafter, der zudem hinter Gittern sitzt, erfüllt die GmbH die gesetzlichen Vorgaben nicht.

Den Luzerner Ableger der Mein-Arzt-Kette ereilt damit das gleiche Schicksal wie in anderen Kantonen. Gut 30 Schweizer Praxen wurden unter dem Label betrieben. Oft waren sie von Ärzten übernommen worden, welche in den Ruhestand gingen. Die Praxen wurden jeweils als eigene GmbH geführt und werden nun reihenweise aufgelöst. Von den 32 im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften befinden sich derzeit acht in Liquidation. Die Restlichen dürften bald folgen, weil sie dieselben Mängel aufweisen.

Der Eingangsbereich der Mein-Arzt-Praxis im Löwencenter. An der Tür hängt noch immer ein Schreiben an die Patienten vom Februar 2020. Bild: Christian Glaus (Luzern, 3. Februar 2021)

Das Label, das vom österreichischen Geschäftsmann Christian Neuschitzer gegründet wurde, erlangte nationale Bekanntheit. Das Gesundheitspersonal klagte über ausstehende Löhne, Lieferanten über nicht bezahlte Rechnungen. Das führte zu Chaos in den Praxen. Der Hünenberger Arzt Martin Illi etwa schilderte gegenüber unserer Zeitung, dass keine Medikamente mehr geliefert würden. Selbst Medikamente, die injiziert werden, mussten die Patienten zuerst in der Apotheke abholen. Die «Rundschau» berichtete im September von Kreditanträgen in der Höhe von 5 Millionen Franken gegen die Kette. Hinzu kamen Vorwürfe wegen Covid-Kredit-Betrugs. Der Österreicher tauchte im August unter, wurde im September in Italien verhaftet und sitzt noch immer in Untersuchungshaft, wie die Zürcher Staatsanwaltschaft bestätigt.

Verwaltung hofft auf baldige Räumung

Wie gross der Schaden ist, den der Österreicher in Luzern angerichtet hat, ist unklar. Frühere Mitarbeiterinnen und Geschäftspartner von Mein Arzt am Löwenplatz reagieren entweder nicht auf Anfragen unserer Zeitung oder wollen keine Auskunft geben. Auch die Verwaltung des Löwencenters, die Löwen Bau + Betriebs AG, äussert sich nicht. Dennoch wird deutlich, dass für die Praxis, die seit Frühling 2020 geschlossen ist, schon lange keine Miete mehr bezahlt wird. Die Verwaltung hofft deshalb auf einen raschen Abschluss des Konkursverfahrens und eine baldige Räumung der Praxis, damit sie das Lokal weitervermieten kann.

Doch das Konkursverfahren dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen, wie Christian Renggli, Informationsbeauftragter der Luzerner Gerichte, gegenüber unserer Zeitung bestätigt. In einem ersten Schritt wird das Konkursamt prüfen, ob genügend liquide Mittel vorhanden sind, um das Verfahren durchzuführen. Fehlen die Mittel, wird es eingestellt. Sind die Verfahrenskosten durch vorhandene Mittel gedeckt, so wird der Schuldenruf publiziert und der Kollokationsplan erstellt. Erst dann kann das Konkursamt Luzern beurteilen, ob und wie allfällige Schulden beglichen werden können. Renggli sagt:

«Bis das gesamte Verfahren abgeschlossen ist, wird es mehrere Monate dauern.»

Die Vorgänge in Luzern passen gut zum Bild, welches schweizweit von der Mein-Arzt-Kette entstanden ist. Im Februar 2020 informierte der damals noch aktive Geschäftsführer die Patientinnen und Patienten über einen Wechsel in der Praxis im Löwencenter. Eine neue Ärztin werde der Praxis «neuen Glanz verleihen», heisst es im Schreiben. Entstehen soll eine Walk-in-Praxis: «Das heisst, Sie sind bei uns auch ohne Termin herzlich willkommen.» Bloss: Die Ärztin wusste gar nichts von ihrem «Glück», wie sie gegenüber unserer Zeitung erklärt. Sie habe die Praxis nur einmal besichtigt, aber nie einen Vertrag unterschrieben.

Ehemalige Patienten brauchen Hilfe des Kantons

Offiziell nicht mehr in Betrieb ist die Praxis im Löwencenter seit Mai 2020, wie Kantonsarzt Roger Harstall auf Anfrage sagt. Die damalige Ärztin habe auf diesen Zeitpunkt hin gekündigt. Ob sie ihre Tätigkeit schon früher eingestellt habe, entziehe sich seiner Kenntnis. Für die Patienten kam die Schliessung damals offenbar überraschend. Sie kämpfen nun darum, an ihre Patientendossiers zu kommen. Es handle sich um Einzelfälle, bestätigt Harstall. «Die Dienststelle Gesundheit und Sport als gesundheitspolizeiliche Aufsichtsbehörde ist daran, mit Mein Arzt Lösungen zu finden, um sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten an ihre Krankenakten gelangen können.» Keine einfache Aufgabe, wenn der Verantwortliche in Untersuchungshaft sitzt. Harstall erklärt:

«Der Kontakt läuft über die Zürcher Staatsanwaltschaft.»

Noch im vergangenen Sommer wehrte sich Christian Neuschitzer in der «Rundschau» gegen die Betrugsvorwürfe – und sprach von seinen Expansionsplänen. 500 oder mehr Mein-Arzt-Praxen sollten es dereinst werden. Nun löst sich das Label in Luft auf.