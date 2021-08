Littau Auto überschlägt sich nach Kollision mit Lieferwagen – zwei Verletzte Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Renggstrasse in Littau ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Lieferwagen. Beide Fahrzeuglenker verletzten sich und wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. 11.08.2021, 17.37 Uhr

Kurz nach 11 Uhr war am Mittwochmorgen ein Autofahrer auf der Renggstrasse in Richtung Littau unterwegs. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, kam es aus noch ungeklärten Gründen im Gebiet Hohrüti zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Der Personenwagen überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand: