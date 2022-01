Der Luzerner Sirupier Christian Eckert will durchstarten

Littau Ein Luzerner möchte die Cocktails der gehobenen Gastronomie versüssen Die Produkte der «Zuckerpeitsche»-Sirup-Manufaktur haben kürzlich grosse Veränderungen erfahren. Dazu zählt auch das neue Design der Etiketten. Doch günstig ist das nicht. Ein Crowdfunding soll helfen. Alessia Derikesen Jetzt kommentieren 09.01.2022, 17.00 Uhr

In einer kleinen Produktionsküche in Littau stellt Christian Eckert – gelernter Koch und Gründer der Marke «Zuckerpeitsche» – seit 2015 Sirup her. Seine Affinität zu Kulinarik, Design und der Sinn für Nostalgie haben ihn dazu bewegt, sein eigenes Projekt anzugehen.

«Ich hatte den Wunsch, etwas Neues zu kreieren, das es so noch nicht gibt»,

erklärt der Sirupier. So kam ihm die Idee, den Sirup neu zu erfinden. «Ich möchte aus etwas Einfachem etwas Neues und Peppiges erschaffen. Denn Sirup kann als Basis für vieles, wie beispielsweise Cocktails oder Desserts, verwendet werden.»

Christian Eckert mit seinem Sirup in der «Zuckerpeitsche»-Manufaktur an der Cheerstrasse. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 5. Januar 2022)

Nach Neuausrichtung und Definierung der Markenwerte sollte ein Rebranding den Produkten ein neues, angesagtes Flair geben. Laut Eckert hatte das Produkt von Anfang an Potenzial, doch um es zum Fliegen zu bringen und zu etablieren, mussten einige Dinge überdacht und perfektioniert werden.

Altes Design wurde teils als sexistisch aufgefasst

Ein für ihn wichtiger Aspekt war das Design der Etiketten: Zu Beginn waren Illustrationen von Frauen aus den 1950er- bis 80er-Jahren dargestellt. Diese hielten eine Peitsche, ganz im Sinne des Namens. Doch das sei nicht nur gut angekommen.

So sahen die Etiketten früher aus. PD/Holger Jacob

Öfters habe Eckert zu hören bekommen, das sei sexistisch. Zudem meint er: «Das Produkt ist nun erwachsen geworden. Weniger ist mehr.» Auf den neuen Etiketten wird dies umgesetzt. Diesmal im 1930er-Jahre-Stil, noch immer den «guten alten Zeiten» entsprechend, jedoch ruhiger, und alle Etiketten sind farblich aufeinander abgestimmt:

Hier ein Sirup der Sorte Cassis.

Zudem sind die Produkte der «Zuckerpeitsche» seit Juli 2021 nach Schweizer Bioverordnung respektive Bio Suisse Knospe zertifiziert. Schon zuvor habe Eckert aber Biorohstoffe verwendet. «Mir ist wichtig, dass ich meinen Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt anbieten kann. Darum haben die Produkte auch einen Preis, der für sich spricht. Aber Handarbeit und Bioqualität sind nun mal nicht billig», meint er. Eine Halbliterflasche kostet 15.50 Franken. Und das Rebranding schlägt ein: Die Produkte werden häufiger nachgefragt – vor allem von Unternehmen und Gastrobetrieben, die seine Produkte weiterverkaufen möchten.

Die Neuerfindung seines Start-ups stellt dem Einzelunternehmer jedoch Hürden, denn neue Etiketten, der Druck von Visitenkarten, die Agenturkosten sowie die Bearbeitung der Website sind kostspielig. Die Idee: ein Crowdfunding. Dieses brachte in den letzten Wochen über 12'000 Franken ein. «Viele glauben, es sei einfach, das Geld auf diese Weise zusammenzubekommen, aber so war es nicht. Ich musste viel dafür tun, Werbung betreiben, wieder und wieder nachhaken», sagt Eckert.

Wie soll es nun weitergehen?

Das Crowdfunding habe ihm sehr weitergeholfen, seine Marke neu aufzubauen. Seine Visionen seien gross und in seinem Kopf würden schon viele neue Ideen schwirren. Eine davon sei ein trinkfertiges Getränk wie beispielsweise Limonade. Doch an erster Stelle steht für Eckert die Etablierung seiner Marke und der bestehenden Sirupprodukte: «Zuckerpeitsche soll ein fixer Bestand der Schweizer Markenlandschaft werden.» Seine Produkte könne er sich gut vor allem in der gehobenen Gastronomie vorstellen, aber auch einer Zusammenarbeit mit Unternehmen oder Läden zum Wiederverkauf sei er nicht abgeneigt. Ab Mai sollen seine Produkte etwa im Bio-Supermarkt Alnatura erhältlich sein. Einen eigenen Laden für den Verkauf plane er momentan nicht.

In Zukunft wünscht sich Eckert, sich dem aufkeimenden Unternehmen vollzeitig zuwenden zu können. «Ich möchte den Menschen mit meinen Produkten eine Freude bereiten und Gutes zurückgeben.»

