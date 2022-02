Littau Pionierin der vertikalen Sägetechnik feiert 60-Jahr-Jubiläum Schreinermeister Ludwig Striebig entwickelte vor 60 Jahren eine neuartige Säge. Sie entpuppte sich als Erfolgsmodell und wird bis heute von der Striebig AG in die ganze Welt geliefert. Markus Villiger Jetzt kommentieren 01.02.2022, 12.37 Uhr

In Littau wird derzeit nicht nur ein Firmenjubiläum gefeiert, sondern auch der Erfolg eines hier entwickelten Produkts: die vertikale Plattensäge. Sie wird seit 60 Jahren von der Striebig AG hergestellt. «Die vertikale Plattensäge ermöglicht einen platzsparenden und kostengünstigen Zuschnitt von Plattenmaterialien», erklärt Daniel Bucher, CEO der Striebig AG. Sie wird unter anderem in Schreinereien, im Holzbau und in Baumärkten eingesetzt. Die Spanplatte wird dabei an eine aufrechtstehende Auflagenwand gelehnt und mit einem schwenkbaren Sägeaggregat aufgeteilt. In den vergangenen sechs Jahrzehnten wurden über 48'500 Vertikalplattensägen produziert. Für das 60-Jahr-Jubiläum fertigte das Unternehmen eine Jubiläumsplattensäge an. Sie steht neu im Angebot der Firma.

VR-Präsident Hans Jörg Sidler (links) und CEO Daniel Bucher mit der Jubiläumsplattensäge im Showroom der Striebig AG. Roger Grütter (Littau,

19. Januar 2022)

«Basis ist eine seit 1961 unveränderte Produktidee», schreibt Verwaltungsratspräsident Hans Jörg Sidler in der soeben erschienenen Jubiläumschronik. Sie verbinde die von den Gründern in den Statuten fest verankerte Unabhängigkeit mit hoher Fertigungstiefe und Produktqualität. «Der Standort Luzern wurde nie verändert, von Anfang an produzieren wir am gleichen Ort. Wir machen vieles selbst und sichern so unsere hohe Qualität», so Sidler.

CEO Daniel Bucher betont, dass mit der «Plattenkreissäge», so die ursprüngliche Produktbezeichnung, eine wohl einzigartige Erfolgsgeschichte für Holzbearbeitungsmaschinen begann. «Der Name Striebig steht Synonym für vertikales Sägen.» Die vertikale Plattensäge stehe seit Anfang an im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns der Firma mit 75 Mitarbeitenden. Entwickelt wurde sie vom Littauer Schreinermeister Ludwig Striebig. Dieser meldete im Jahr 1961 sein Patent für eine «Einrichtung zum Zuschneiden und Ausschneiden von Abschnitten aus grösseren Bauplatten» beim Bundesamt für Geistiges Eigentum an.

Striebig tüftelte abends an neuen Maschinen

Die erste Grundlage für Ludwig Striebigs spätere Leistung wurde 1943 gelegt. Er absolvierte seine Ausbildung zum Bauschreiner. Der junge Schreinergeselle arbeitete einige Zeit in seinem Lehrbetrieb und schnell wollte er auf eigenen Füssen stehen. Nach der Meisterprüfung gründete er 1954 seine eigene Dorfschreinerei in Littau.

Ludwig Striebig war Handwerker und Tüftler. Seine Ehefrau Ida akquirierte die Aufträge und kümmerte sich um Finanzen und Administration. «Abends strickte sie, während Ludwig in seiner Schreinerei an neuen Maschinen baute», steht in der Jubiläumschronik. «Es waren 16 verschiedene Maschinen, Marke Eigenbau, die er in seinen Jahren als selbstständiger Schreiner entwickelte, um sich seine tägliche Arbeit zu erleichtern.»

Darunter war die «vertikale Plattenkreissäge» für das komfortable Zuschneiden von grossformatigen Spanplatten, die auch seine Schreinerkollegen in der Umgebung überzeugte. Fortan wurde das Produkt bis in die heutige Zeit immer weiterentwickelt und in die ganze Welt ausgeliefert.

Stiftung verwaltet gesamtes Aktienpaket

Dem Ehepaar Ida Striebig (1915–2006) und Ludwig Striebig (1924–1995) lagen die Mitarbeitenden und eine gesicherte, unabhängige Zukunft des Unternehmens ganz besonders am Herzen. Die Lösung dafür: 1977 gründeten Striebigs, die keine direkten Nachkommen hatten, die Striebig AG. «Alle Aktien der AG wurden an die Striebig Stiftung übertragen», sagt Daniel Bucher.

Deren Zweck ist die «Verwaltung des gesamten Aktienpakets der Firma Striebig AG im Interesse der Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der Erhaltung und wirtschaftlichen Stärkung der Striebig», so der Wortlaut der Gründungsurkunde. «Eine Win-win-Regelung für Mitarbeitende und Unternehmen gleichermassen», ist Bucher überzeugt.

