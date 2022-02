Littau: Rollerfahrer stürzt, Polizei sucht Zeugen

Littau Rollerfahrer stürzt im Kreisel – die Polizei sucht Zeugen Heute Morgen ist beim Kreisel Flurstrasse im Luzerner Stadtteil Littau ein Rollerfahrer gestürzt. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. 04.02.2022, 12.04 Uhr

Am frühen Freitagmorgen um 7.15 Uhr fuhr gemäss Luzerner Polizei ein Rollerfahrer auf der Luzernerstrasse im Stadtteil Littau aus Richtung Renggloch kommend zum Kreisel Flurstrasse. Dort wollte der Rollerfahrer in Richtung Reussbühl weiterfahren. Gleichzeitig bog ein weisses Auto von Luzern herkommend in den Kreisel ein und fuhr in Richtung Reussbühl weiter. Der Rollerfahrer musste stark bremsen, stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Rollerfahrer ergab einen Wert von 0,56 Promille, wie die Luzerner Polizei schreibt.