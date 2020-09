Littau und Emmen sagen Fasnachtsumzüge ab, Kriens führt Umzug durch – und auf dem Land stirbt die Hoffnung zuletzt In der Stadt Luzern wurden die beiden grossen Fasnachtsumzüge sowie der Fasnachtsmäärt und die Usgüüglete abgesagt. In der Agglomeration und auf dem Land ist noch nichts entschieden. Hugo Bischof und Sandra Monika Ziegler Aktualisiert 17.09.2020, 17.10 Uhr

Die Unsicherheit ist gross, nicht nur bei den Wagenbauern, auch bei den einzelnen OK der Fasnachtsgruppen. Von allen Seiten ist zu hören: «Eigentlich erwarten wir ein klares Nein von Seiten der Regierung.» Doch das dauert noch.

So wird etwa der Fasnachtsumzug im Luzerner Stadtteil Littau 2021 nicht durchgeführt. Das gab René Baumann, Mediensprecher der Littauer Mättli-Zunft, auf Anfrage bekannt. Ebenfalls nicht stattfinden werde das Fasnachtstreiben an der beliebten «Gruebe-Meile» im Anschluss an den Littauer Umzug.

Das Eierrösi am Fasnachtsumzug in Littau. Bild: Philipp Schmidli (23. Februar 2020)

Um einige der anderen Fasnachtsanlässe in den Stadtteilen Littau und Reussbühl (Kinderfasnacht, Zunftball, Ruopigen-Guggete, Besuche bei Institutionen) eventuell trotzdem in kleinerem Rahmen durchführen zu können, wolle die Mättli-Zunft eine Arbeitsgruppe zusammenstellen und sich an die Planung machen, wie Baumann mitteilt. «Dies aber natürlich unter voller Berücksichtigung der vorgegebenen Coronaschutzmassnahmen und Schutzkonzepte von Bund, Kanton und Stadt.»

«Ganz sicher aber» werde die Littauer Mättli-Zunft ihre traditionelle Fasnachtszeitung «Schlössligeischt» produzieren. Eine eigene Fasnachtsplakette werde 2021 hingegen nicht produziert.

Bereits am Mittwoch hatte das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) entschieden, die beiden grossen Fasnachtsumzüge in der Stadt Luzern 2021 nicht durchzuführen. Dieser Entscheid dürfte Signalwirkung in der ganzen Region haben.

Alle Anlässe der Ämmer Fasncht abgesagt

Auch in Emmen hat das Emmer Fasnachtskomitee (EFK) als Veranstalter der Ämmer Fasnacht ihre Anlässe abgesagt. «Mit rund 23'000 Besucherinnen und Besucher fühlt sich das EFK verpflichtet, seine Verantwortung zum Schutz aller Fasnachtstreibenden in Emmen und der Emmer Bevölkerung wahrzunehmen und somit alle anstehenden Anlässe abzusagen», teilt das Komitee mit.

Das Ämmeli am Umzug in Emmen. Bild: Boris Bürgisser (23. Februar 2020)

Erscheinen wird aber eine Emmer Fasnachtsplakette 2021. Dazu EFK-Präsident Stephan Kilcher: «In einer limitierten Auflage wird sie gedruckt. Mit dem Verkauf erhoffen wir uns eine solidarische Unterstützung der Ämmer Fasnacht 2021. Das EFK kann sich vorstellen mit einem Teilbetrag aus dem Erlös Emmer Fasnachtsvereine zu unterstützen.» Die Plakette werde auch mit Blick auf die Sammler produziert.

Umzug in Kriens findet statt

Ein klares Ja kommt aus Kriens. Die Gallizunft lässt verlauten: «Der Umzug findet statt.» Der finale Entscheid über die Art und Weise der Durchführung folgt spätestens im November. Gallivater Samuele Donatelli: «Wichtig erscheint uns dabei auch der Entscheid, dass es nicht nur einen Gallivater 2021 geben wird, sondern auch eine Krienser Fasnachts-Plakette 2021.» Die Wahl des Gallivaters findet anlässlich des 98. Zunftbots am 18. Oktober statt.

Wöschwyb am Fasnachtsumzug in Kriens. Bild: Patrik Hürlimann (23. Februar 2020)

In Meggen etwa gab der Präsident der Fröschenzunft Pascal Feucht zu bedenken: «Gibt es aber keine Umzüge in der Stadt, dann werden die Megger Wagenbauer auch nicht bauen und damit gäbe es beim Umzug eine Riesenlücke. Ob er dann noch durchgeführt wird, ist dann die grosse Frage.» Und diese Frage ist noch nicht beantwortet.

Ob der Kinderumzug in Rothenburg 2021 durchgeführt wird, ist noch nicht entschieden. «Der Zeitdruck ist bei uns nicht so gross», sagt Thomas Oberle, Präsident der Rothenburger Ameisi-Zunft. Entsprechende Gespräche seien derzeit im Gang.

Noch ungewiss ist die Situation in Hochdorf, wie Zunftmeister Michael Baumeler auf Anfrage sagt: «Wir warten noch ab, wir haben noch nicht entschieden.»

Ebenfalls gewartet wird in Malters. Dort wird der Umzug vom Motteri-Rat organisiert. Traktandiert sei das Thema für die nächste Sitzung am kommenden Donnerstag, entschieden noch nichts, so der Umzugs-Motterie Daniel Schnyder. Komplett werde die Fasnacht aber nicht abgesagt. In einer Form werde sie am Güdismäntig stattfinden.

Regierungsrat soll hinstehen und einen Entscheid fällen

In Willisau hat man sich noch nicht entschieden, wie aus der Karnöffelzunft zu vernehmen ist. Ein Höhepunkt der Willisauer Fasnacht ist das Sprüchlen in den Willisauer Beizen am Güdismontag. Und das könnte wohl mit dem nötigen Schutzkonzept noch am ehesten durchgeführt werden. Wie es jedoch mit der Städtlifasnacht und den anderen Fasnachtsaktivitäten aussieht, ist noch offen.

Städtlifasnacht in Willisau, in Coronazeiten undenkbar. Bild: Pius Amrein (24. Februar 2019)

In Sursee brütet die Zunft Heini von Uri noch über den Entscheid. Zunftmeister Peter Wyder sagte bereits letzte Woche:

«Ich wünsche mir, dass der Luzerner Regierungsrat hinsteht und einen Entscheid für die Fasnacht in der Stadt und auf dem Land fällt. Das würde viele Probleme lösen.»

Dieser Wunsch ist noch unerfüllt. Nach Meinung des Zunftrates, so Wyder, sei es nicht realistisch eine Fasnacht durchzuführen. «Mit diesem Antrag wird der Rat an die Generalversammlung treten», erklärt Wyder. Entschieden wird dann am Martinibot Mitte November.

Und in Horw ist die Durchführung des Umzuges keine Zitterpartie mehr. «Der Umzug findet nicht statt», sagt Egli-Zunftmeister Cornel Buholzer. Ob und wie die anderen Fasnachtsaktivitäten durchgeführt werden, muss in den einzelnen Gremien noch entschieden werden. Das werde demnächst der Fall sein, so Buholzer.

Am 23. September wird entschieden, ob und wie die Fasnacht in Ebikon durchgeführt wird. Der Zunftrat der Rotseehusaren bestimmt an diesem Datum auch, ob überhaupt ein Zunftmeister 2021 gewählt wird. Wie die Rotseezunft weiter mitteilt, ist sie sich bewusst, dass isolierte, und nicht auf Entscheide von umliegenden Fasnachts-Hochburgen abgestimmte Veranstaltungen, sowohl risikohaft als auch unsolidarisch sind.