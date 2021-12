Luzern: Bushof Littau muss neu geplant werden

Luzern Weil die Umfahrung Cheerstrasse vom Tisch ist, muss der Bushof Littau neu geplant werden Eine Umfahrungsstrasse wird es im Littauerboden nicht geben. Dennoch will die Stadt den Bereich rund um den Bahnhof Littau aufwerten. Robert Knobel Jetzt kommentieren Aktualisiert 02.12.2021, 17.57 Uhr

Nach jahrzehntelangen Planungen zog das Stadtparlament 2021 beim Projekt Umfahrung Cheerstrasse die Notbremse. Die Mehrheit des Parlaments wollte die stetigen Kostenexplosionen nicht mehr mittragen.

Die Linienführung der einst geplanten Umfahrung Cheerstrasse in Littau.

Die neue Strasse ist somit vom Tisch. Doch mit dem Ende der Umfahrung ist auch der Bushof beim Bahnhof Littau nicht mehr so realisierbar wie ursprünglich geplant. Dieser war nämlich direkt mit dem Strassenprojekt verknüpft. So hätten die Busse aus Richtung Seetalplatz den Bushof direkt über die neue Strasse anfahren sollen. Der Weg über den Bahnübergang auf die Thorenbergstrasse wäre ihnen somit erspart geblieben. Dank der zweiten Ein-/Ausfahrt über die neue Cheerstrasse wäre der Bahnhof Littau für die Busse zu einem «Durchgangsbahnhof» geworden.

Auf diesem Platz vor dem Bahnhof Littau halten heute die Busse. Der Platz soll zu einem richtigen Bushof ausgebaut werden. Manuela Jans-Koch

Renggloch-Sperrung wird noch mehr Verkehr bringen

«Nun müssen wir den Bushof neu konzipieren», sagt Stadtrat Adrian Borgula (Grüne). Klar ist: Mangels neuer Strasse müssen sämtliche Busse auch künftig über die alte Cheerstrasse zu- und wegfahren. Wegen des Bahnübergangs stehen sie dort öfters im Stau. Die Stadt sucht nun nach Lösungen, die Situation für den ÖV zu verbessern. Welche Lösungen für den Busverkehr in Frage kommen – etwa ob eine elektronische Busspur eingerichtet werden soll – lässt Borgula noch offen. Zusätzlichen Handlungsbedarf gebe es auch im Hinblick auf die 18-monatige Sperrung des Rengglochs in den Jahren 2023/24: «Je nach Planung der flankierenden Massnahmen muss während der Bauphase mehr Autoverkehr auf der Thorenberg- und Cheerstrasse bewältigt werden.»

Die weitere Planung für den Bushof wird eng mit den SBB abgestimmt, die 2023 den Bahnhof Littau sanieren wollen. Das Scheitern der Umfahrungsstrasse hat auch für die SBB-Pläne Folgen. Es seien nun umfangreiche Projektänderungen nötig, sagt SBB-Sprecher Martin Meier auf Anfrage. Das Umbauprojekt beinhaltet insbesondere eine Verlängerung des Perrons sowie eine Erhöhung der Einstiegskante, um einen ebenerdigen Einstieg in den Zug zu ermöglichen. Auch das Bahntrassee sowie der Bahnübergang sollen saniert werden.

Der Bahnübergang beim Bahnhof bleibt weiterhin die einzige Verbindung zwischen Littau Dorf und Littauerboden. Eveline Beerkircher (Littau, 18. Mai 2021)

Bis Ende 2023 will der Stadtrat zudem ein Entwicklungskonzept für das gesamte Gebiet rund um den Bahnhof Littau ausarbeiten. Damit soll die mittelfristige Entwicklung des Gebiets detailliert geplant werden. Denn für den Stadtrat ist klar: Trotz Verzicht auf die Umfahrungsstrasse braucht es eine generelle Aufwertung des Littauer Bahnhofgebiets. Auch mehrere Motionen im Stadtparlament verlangen vom Stadtrat, die Planung diesbezüglich rasch an die Hand zu nehmen. Im Fokus stehen dabei die Reduzierung von Stau, Verbesserungen für den Bus- und Veloverkehr sowie die allgemeine Siedlungsentwicklung und Freiräume. Bei der Erarbeitung dieses Entwicklungskonzepts will die Stadt einen Partizipationsprozess starten und den Austausch mit der Quartierbevölkerung suchen.

