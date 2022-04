Ungarn-Wahlen Wird Orban heute abgewählt? Wie der Putin-Versteher mit ukrainischen Flüchtlingen Politik macht

Russlands Krieg spaltet die politischen Lager in Ungarn. Am Sonntag wählt das Land ein neues Parlament, ab 19 Uhr gibts Hochrechnungen. Regierungschef Viktor Orban muss um seinen Verbleib an der Macht kämpfen – und schiesst dafür ausgerechnet gegen die Ukrainer.