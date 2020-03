Live Die ersten Resultate liegen vor: die Luzerner Gemeindewahlen im Ticker Im Kanton Luzern finden heute die kommunalen Wahlen statt. Gesamte Trends, Resultate und Reaktionen zu den Gemeinderatswahlen im Kanton Luzern. Flurina Valsecchi, Zéline Odermatt, René Meier 29.03.2020, 11.52 Uhr

11:58 Uhr

Ballwil: Benno Büeler im Amt bestätigt - ein Sitz bleibt frei

Benno Büeler (CVP) wird auch künftig als Präsident die Exekutive leiten. Als weitere Mitglieder gewählt sind: Petra Jenni (CVP), Robert Mathis (CVP) sowie Anton Kaufmann (FDP). Ein Sitz bleibt frei.

Die Resultate im Detail

Alles anzeigen

11:47 Uhr

Schötz: Regula Lötscher-Walthert führt die Exekutive an

Auch in Schötz sind alle fünf bisherigen Gemeinderatsmitglieder in ihrem Amt bestätigt worden: Regula Lötscher-Walthert (CVP) als Gemeindepräsidentin sowie die weiteren Gemeinderatsmitglieder: Ruth Bachmann-Schärli (CVP), Christoph Freihofer (FDP), Werner Eggenberger (SVP) und Guido Iten (CVP).

11:42 Uhr

Zell: Alle bisherigen Gemeinderatsmitglieder sind bestätigt

In der Gemeinde Zell schafften alle fünf bisherigen Mitglieder die Wiederwahl im ersten Wahlgang. Zur Übersicht: Othmar Häfliger (CVP), Alfred Hofer (FDP), Urs Lustenberger (CVP), Karin Meier (FDP) und Markus Tremp (CVP, Gemeindepräsident). Die Resultate im Detail finden Sie hier:

11:41 Uhr

Hasle: Thomas Röösli wird im Gemeindepräsidium bestätigt

Die Wahl geschafft haben: Thomas Röösli (bisher) als Gemeindepräsident, Michael Hofstetter-Renggli (bisher) als Gemeindeammann, Alexandra Wicki-Erni (neu) als Sozialvorsteherin, Pius Felder (bisher) und Isabelle Lustenberger-Emmenegger (bisher) als weitere Gemeinderats-Mitglieder. Die Resultate im Detail

11:34 Uhr

Schwarzenberg: Marcel Gigon als Gemeindepräsident gewählt

Das Resultat aus der Gemeinde Schwarzenberg liegt bereits vor: Der fünf-köpfige Gemeinderat wird von Marcel Gigon präsidiert. Als weitere Mitglieder in der Exekutive wurden Anita Aregger-Lienhard, Ueli Spöring, Andrea Wobmann und Peter Zurkirchen gewählt.

Die Resultate im Detail

11:32 Uhr

Und so zählt man in Ebikon aus:

11:20 Uhr

So wird in Horw ausgezählt. Das Bild stammt von gestern Samstag:

Bild: Roger Grütter (28. März 2020)

11:15 Uhr

Zeitlicher Fahrplan

Aussagen, wann mit Resultaten zu rechnen ist, sind schwierig zu machen. Infolge des Coronavirus rechnen viele Gemeinden mit Verzögerungen beim Auszählen der Wahlzettel. Kleinere Gemeinden dürften schon um kurz nach 12 Uhr ausgezählt sein. Kriens beispielsweise rechnet damit, dass die Resultate zwischen 15 und 15.30 Uhr vorliegen, andere Gemeinden wie die Stadt Luzern und Sursee haben bereits angekündigt, dass sie mehrere Tage brauchen, um alle Wahlzettel auszuzählen. Klar ist, dass die Gemeinden neben dem umfassenden Schutz der Beteiligten auch die Vorschriften zur korrekten Auszählung zu 100 Prozent eingehalten werden müssen.

11:00 Uhr

Herzlich Willkommen zum Liveticker von den Gemeinderatswahlen im Kanton Luzern. Hier verpassen Sie heute nichts. Gewählt werden wollen über 370 Politikerinnen und Politiker in 77 Gemeinden, in 31 Gemeinden finden Kampfwahlen statt. Dazu kommen Parlamentswahlen in der Stadt Luzern, Kriens, Horw und Emmen.