Liveübertragungen kosteten knapp fünfstellige Summe: Lukrativer Auftrag für die Firma eines Luzerner Regierungsberaters Peter Soland, Inhaber von Soland Media, sorgte unter anderem für die Livestreams von regierungsrätlichen Medienkonferenzen und der Session. Dass er zugleich der persönliche Mitarbeiter von Regierungsrat Paul Winiker ist, wirft Fragen auf. Evelyne Fischer 06.06.2020, 05.00 Uhr

Aussergewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Massnahmen: Um das grosse Informationsbedürfnis der Luzerner Bevölkerung zu stillen und zugleich den möglichen Menschenauflauf zu minimieren, überträgt die Regierung ihre Medienkonferenzen seit Ausbruch der Coronapandemie live im Internet. Auch die Maisession des Luzerner Kantonsrats liess sich erstmals online mitverfolgen. Nun stellt sich heraus: Ausgeführt hat diese Dienstleistung Soland Media – die Firma von Peter Soland. Der Adligenswiler ist kein Unbekannter: Es handelt sich um den persönlichen Mitarbeiter von Regierungspräsident Paul Winiker (SVP), dem Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements.

Soland Media hat die Maisession des Kantonsrats in der Messe Luzern live übertragen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (18. Mai 2020)

«Die Staatskanzlei hat für diese coronaspezifische Dienstleistung eine Vereinbarung mit Soland Media abgeschlossen», bestätigt der kantonale Informationschef Andreas Töns auf Anfrage. Es handle sich um insgesamt fünf Veranstaltungen des Gesamtregierungsrates und drei Medienkonferenzen einzelner Departementsvorsteher.

«Diese Leistungen kosteten einen knapp fünfstelligen Betrag.»

Die übrigen Videos der Regierung – etwa Ansprachen oder Erklärvideos zu politischen Projekten – würden «in der Regel» durch die Kommunikationsabteilung der Staatskanzlei erstellt. Töns: «Regierungspräsident Paul Winiker greift für Videobeiträge zusätzlich auch auf seinen persönlichen Mitarbeiter zurück.»

Staatskanzlei kann Aufträge bis zu 150'000 Franken vergeben

Dass ein Kantonsangestellter mit einem 60-Prozent-Pensum einen Regierungsrat in Sachen Kommunikation berät und ihm zugleich die Kantonsverwaltung Videoaufträge an seine private Firma vermittelt, mutet seltsam an. Von politisch unsensiblen Verflechtungen will Informationschef Andreas Töns indes nichts wissen. Er sagt: «Gemäss Beschaffungsrecht kann die Staatskanzlei Dienstleistungen bis zu 150'000 Franken freihändig und ohne öffentliche Ausschreibung vergeben. Der Regierungsrat war in die Vereinbarung zur Organisation der Livestreams nicht eingebunden.»

Peter Soland. Bild: PD

Warum fiel die Wahl ausgerechnet auf Soland Media? «Im vorliegenden Fall ging es darum, unter hohem Zeitdruck mit möglichst geringen Mitteln zu einer technisch einwandfreien Lösung für das Livestreaming zu kommen», sagt Töns. «Die Auftragsvergabe erfolgte durch die Staatskanzlei an einen Anbieter mit dem nötigen Know-how. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.» Auf die Frage, ob die Zusammenarbeit noch andaure, sagt er: «Die Zahl der Medienkonferenzen im Zusammenhang mit Corona ist stark rückläufig.»

Ob die Linie zwischen Solands Tätigkeit bei Soland Media und seinem Engagement als Regierungsberater tatsächlich so scharf gezogen werden kann, ist fraglich. Auf der Website www.jsdmedia.ch sind die erwähnten Medienkonferenzen sowie zusätzliche Videobotschaften der Regierungsräte aufgeschaltet. Als Halter eingetragen: Peter Soland, Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern.

Peter Soland selber will sich zur Sache nicht äussern. Kurz und knapp teilt er mit: «Die Staatskanzlei hat die Fragen zum Livestreaming der Coronainformationen des Regierungsrates beantwortet. Aus meiner Sicht gibt es nichts zu ergänzen.»



Liveübertragung aller Sessionen ab Herbst geplant

Unabhängig vom Coronavirus ist geplant, künftig alle Sessionen des Luzerner Kantonsrats online verfügbar zu machen. «Es ist vorgesehen, im Herbst mit den Übertragungen zu beginnen, sofern die Session dann wieder im Kantonsratssaal stattfinden kann», sagt Andreas Töns. Denn die technische Lösung docke an die dortige Abstimmungsanlage und die bestehende Geschäftsverwaltung an. «Die Liveübertragung der Sessionen ist ein eigenständiges Projekt, das schon länger läuft. Peter Soland ist nicht involviert.»