Lockdown am Luzerner Schwanenplatz: Jetzt sollen die Schweizer Luxusuhren kaufen Die Luzerner Uhrenbranche erleidet dramatische Umsatzeinbussen. Nun braucht es rasch Alternativen zu chinesischen Reisegruppen. Robert Knobel 07.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Bis vor kurzem ein undenkbares Bild: Bucherer am Luzerner Schwanenplatz – ohne Touristen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (17. März 2020)

Gähnende Leere am Luzerner Schwanenplatz: Einer der grössten Uhrenumschlagplätze der Welt hat dicht gemacht. Wo früher Massen von Touristen durch die Gassen hetzten, sind jetzt die einbruchsicheren Rollläden der Bijouterien herunter gelassen. Die Luzerner Uhren- und Schmuckbranche ist ein wirtschaftlicher Gigant. Der weltweite Jahresumsatz allein von Bucherer und Gübelin wird auf 2 Milliarden Franken geschätzt. Und was die Läden am Schwanenplatz betrifft, so wird 90 Prozent des Umsatzes mit Gruppentouristen gemacht, wie eine Studie 2018 zeigte. Entsprechend dramatisch sind nun die Einbussen.

Am 11. Mai werden die Luzerner Bijouterien wieder öffnen. Doch von Normalbetrieb wird man noch weit entfernt sein.

Bei Bucherer wird die Wiedereröffnung durch diverse Sicherheitsmassnahmen begleitet – so tragen die Angestellten bei körperlicher Nähe zu Kunden, etwa bei einer Anprobe, Handschuhe. Ausserdem bleibt die Zahl der Personen im Laden limitiert. Die Öffnungszeiten werden gegenüber früher reduziert, insbesondere am Wochenende. Auch der Mitarbeiterpool wird nicht vollständig wieder hochgefahren. Etliche bleiben auch nach dem 11. Mai in Kurzarbeit. Über die Frage, wann das Geschäft wieder richtig zum Laufen kommt, will Bucherer-Marketingchef Jörg Baumann nicht spekulieren. «Das hängt auch davon ab, wie schnell es einen Corona-Impfstoff gibt.»

Ein Bild aus den Boom-Jahren: Chinesische Touristen vor der Gübelin-Filiale am Schwanenplatz. Dominik Wunderli (neue Lz) / Neue Luzerner Zeitung

Auch bei Gübelin schlägt sich die Krise «enorm in unseren Büchern nieder», wie es PR-Manager Patrick Pfannkuche ausdrückt. Eine Normalisierung des internationalen Tourismus sei nicht vor 2021 zu erwarten. Da stellt sich die Frage: Was geschieht bis dahin mit der Luzerner Uhrenbranche? Die Firmen verfolgen nun drei wesentliche Strategien:

Schweizer zählten schon vor der Krise zum Kundensegment von Bucherer – obschon sie in Luzern natürlich nur einen kleinen Teil des Umsatzes ausmachten. Doch jetzt ruhen auf ihnen die ganzen Hoffnungen, wie Jörg Baumann sagt.

«Zum Glück kennen wir die Bedürfnisse der Schweizer Kundschaft sehr genau.»

Auf dieses Wissen könne man nun aufbauen, um die nächsten Monate zu überstehen. Doch steht den Schweizern momentan wirklich der Sinn nach Schmuck und Luxusuhren? Ein gewisser Grundbedarf sei immer da, sagt Jörg Baumann. «Wenn jemand zum 50. Geburtstag eine Uhr schenken will, dann tut er das jetzt – und nicht erst nächstes Jahr.»

Ermutigend seien auch die Erfahrungen der Bucherer-Geschäfte in Deutschland und Österreich, die seit kurzem wieder offen sind. «Während der ersten Tage waren die Leute zurückhaltend. Aber inzwischen haben die Kundenfrequenzen schon deutlich zugenommen.»

Auch die Uhrenfirma Chronoswiss am Luzerner Löwenplatz hat Schweizer Kunden – und die würden sich derzeit besonders treu zeigen, wie Inhaber Oliver Ebstein sagt. In den vergangenen Wochen habe es stets eine Nachfrage nach Uhren gegeben. «Auch wenn wir keine offiziellen Öffnungszeiten hatten, so war doch immer jemand in der Manufaktur anwesend und konnte Interessenten beraten.» Ob die Uhrenfirmen auch von einem gewissen Nachholbedarf profitieren werden, bleibt offen, wie Ebstein sagt:

«In den Gartencentern zeigte sich in den ersten Tagen, dass die Nachfrage enorm ist. Ob dies für den Luxusmarkt ebenso gilt, ist eine andere Frage.»

Judith Hess vom Familienunternehmen Hess Uhren bei der Hofkirche sieht in der Krise auch eine Chance für eine Neuausrichtung des Tourismus. Vom bisherigen Massentourismus habe man ohnehin kaum profitiert.

«Vielleicht geht es jetzt wieder mehr in Richtung eines verweilenden Tourismus.»

Das würde bedeuten, dass die Leute wieder länger und bewusster in Luzern bleiben. «Dann würden sie auch lokales Handwerk entdecken können.»

Alle befragten Uhrenfirmen geben an, dass die Bedeutung des Online-Verkaufs seit der Krise deutlich zugenommen hat. Schon bisher hätten sich die meisten Kunden jeweils umfassend auf dem Internet informiert, bevor sie den Laden betraten, sagt Judith Hess.

«Dieser Effekt wird sich sicher noch verstärken. Es wird vermehrt Kunden geben, die bereit sind, den ganzen Verkaufsprozess online abzuwickeln.»

Eine Luxusuhr im Internet bestellen ohne sie jemals in den Händen gehalten zu haben? Dies war bis vor Kurzem unvorstellbar. Oliver Ebstein bringt es auf den Punkt:

«Wie betreut man einen Kunden, dem man nicht in die Augen schauen kann? Wie erklärt man auf einer Website die Details einer handgefertigten Uhr?»

Dies stelle ganz neue Anforderungen an Verkaufstaktiken und Produkte-Präsentation.

Die Vermarktung vom Schwanenplatz nach China verlagern? Das ist gar nicht so einfach. In Luzern profitierten die Uhrengeschäfte von eingespielten Abläufen: Reiseführer lotsten ihre Gruppen zuverlässig zu den Hotspots. Und chinesische Fachjournalisten, die man etwa an der Messe Baselworld traf, sorgten dafür, dass die Luzerner Uhrenfirmen in China bekannt wurden. Das fällt nun alles weg. Oliver Ebstein sagt:

«Für eine kleine Firma wie uns stellt sich die praktische Frage, wie wir in China an die Einzelkunden heran kommen.»

Und selbst Jörg Baumann von Bucherer sagt, die Vermarktung vor Ort sei «logistisch unglaublich anspruchsvoll, und es gibt Distributionsabmachungen zu respektieren». Gübelin dagegen betreibt schon seit 2013 eine Filiale in Hongkong. Nach dem dortigen Lockdown konnte das Geschäft vor zwei Wochen wieder öffnen.

Bleibt die Frage, was die Coronakrise langfristig für den Uhrenplatz Luzern bedeutet. Wird er jemals wieder zu seiner einstigen Blüte zurückfinden, oder ist mit einem Stellenabbau zu rechnen? Patrick Pfannkuche von Gübelin sagt: «Unsere Mitarbeitenden sind unser wertvollstes Gut, daher entwickeln wir Strategien und Massnahmen, um gute Lösungen zu finden.» Jörg Baumann von Gübelin meint schon fast stoisch: «Uns gibt es seit über 150 Jahren. Es ist nicht die erste Krise, die Bucherer erlebt.»