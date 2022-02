Lockerungen «Je schneller, desto besser»: Luzerner Restaurants hoffen auf viele Rückkehrer Die geplanten Lockerungen lassen Restaurants und Freizeitbetriebe aufatmen – unabhängig davon, welche Variante kommt. Federico Gagliano 02.02.2022, 18.44 Uhr

Ruedi Stöckli, Verbandspräsident Gastro Luzern, in seinem Lokal, Landgasthof Strauss in Meierskappel. Bild: Boris Bürgisser (Meierskappel, 11. Dezember 2020)

«Es ist eine super Botschaft», freut sich Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, über die am Mittwoch angekündigten Lockerungen. Diese würden so kurz vor der Fasnacht genau rechtzeitig kommen. «Natürlich werden manche Leute noch vorsichtig sein, aber insgesamt rechne ich schon mit mehr Gästen», sagt Stöckli. Jugendliche und Fasnächtler seien sicher schon in den Startlöchern. Von den beiden vorgeschlagenen Lockerungsvarianten, die ab dem 17. Februar gelten würden, bevorzugt er jene mit einem einzigen Schritt: «Je schneller, desto besser. Die Branche hat genug gelitten.» Noch vor einem Jahr wurde Mitte Januar die Verlängerung des Lockdowns auf Ende Februar entschieden. Auch die verlorenen Umsätze der vergangenen Weihnachtszeit seien kaum wieder einzuholen, so Stöckli. Dank der Lockerungen herrsche aber nun trotzdem Freude in der Branche.