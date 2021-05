Lohnprojekt Führungskräfte in der Luzerner Kantonsverwaltung sollen mehr verdienen Luzern hinkt bei der Entlöhnung von Kaderpersonen in der Verwaltung anderen Kantonen hinterher. Nun analysiert der oberste Personalchef, wo der Hebel angesetzt werden muss. Lukas Nussbaumer 17.05.2021, 05.00 Uhr

Die Besoldung des Führungs- und Fachkaders der Luzerner Kantonsverwaltung soll «mit strukturellen Lohnmassnahmen angepasst werden». Das schreibt die Regierung in ihrem jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht. Sie gibt als Grund an, die Löhne des Kantons müssten «auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig bleiben». Wann die Saläre erhöht werden können, sei offen.

Verantwortlich für dieses Vorhaben ist Roland Haas, Leiter der Dienststelle Personal beim Finanzdepartement. Er sagt auf Anfrage, die Rekrutierung von Führungs- und Fachkräften sei «in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, weil der Arbeitsmarkt aufgrund der starken Konkurrenz nahezu ausgetrocknet ist». Die Lohnforderungen würden häufig über den Möglichkeiten des Kantons Luzern liegen. «Sie sind dadurch vielfach der Grund für Absagen», so Haas.

Roland Haas, Leiter der Dienststelle Personal beim Finanzdepartement Kanton Luzern Bild: PD

Je höher die Funktion, desto grösser das Lohnmanko

Der Kanton Luzern führe jährlich Lohnvergleiche durch, die er nun analysieren werde. Klar sei aber:

«Die Löhne des Führungs- und Fachkaders der Verwaltung sind nicht marktfähig.»

Je höher die zu besetzende Funktion sei, desto grösser seien die Differenzen zu anderen Kantonen und zur Privatwirtschaft, erklärt Haas. Laut einer Antwort der Regierung auf einen Vorstoss von CVP-Kantonsrätin Bernadette Rüttimann Oehen aus Lieli liegen die Löhne des obersten Führungskaders rund 10 Prozent unter den gewichteten Lohnwerten der Deutschschweizer Kantone. Für Luzern relevant sind laut Haas insbesondere die Löhne in den Zentralschweizer Kantonen.

Das oberste Führungskader der Verwaltung wie etwa Departementssekretäre oder Dienststellenleiter ist in der Lohnklasse 17 oder 18 eingestuft. Das obere Kader befindet sich in der Regel in den Lohnklassen 14 bis 16. Das sind die Lohnbandbreiten:

Lohnklasse 14: 108'925 bis 163'085 Franken

108'925 bis 163'085 Franken Lohnklasse 15: 117'086 bis 175'305 Franken

117'086 bis 175'305 Franken Lohnklasse 16: 125'755 bis 188'284 Franken

125'755 bis 188'284 Franken Lohnklasse 17: 135'058 bis 202'213 Franken

135'058 bis 202'213 Franken Lohnklasse 18: 144'913 bis 216'968 Franken.

Die Mitglieder des Kantonsgerichts, also die zweitinstanzlichen Richterinnen und Richter, werden gemäss einer separaten Besoldungsordnung entschädigt. Ihre Gehälter belaufen sich auf 99 bis 107 Prozent des Maximums der Lohnklasse 18, also auf 214'798 bis 232'156 Franken. Diese Richterlöhne entsprechen gemäss Regierung den Lohnwerten der Deutschschweizer Kantone. Anders sieht es bei den Salären der erstinstanzlichen Gerichte aus: Sie liegen 5 bis 8 Prozent unter dem Durchschnitt der Deutschschweizer Kantone. Zu den erstinstanzlichen Gerichten gehören etwa die Bezirksgerichte, das Kriminalgericht, aber auch das Arbeits- und Jugendgericht.

Zahl der betroffenen Mitarbeiter ist genauso offen wie die Höhe der zusätzlichen Lohnsumme

Ziel von Roland Haas ist es, dem Regierungsrat noch in diesem Jahr Lösungsvorschläge für eine punktuelle Anpassung des Lohnniveaus zu machen. Ob die strukturellen Lohnanpassungen zu einer Änderung des Lohnklassensystems führen würden, sei noch unklar. Falls ja, bräuchte es eine Botschaft der Regierung an den Kantonsrat, der das letzte Wort zur Besoldungsordnung hat. Das hiesse auch: In weniger als zwei Jahren wäre dieses Geschäft nicht zu stemmen.

Klar ist auch: Die Regierung hat den Handlungsbedarf erkannt – und hält fest, dass dafür zusätzliche Mittel nötig sein werden. In welcher Höhe, ist genauso offen wie die Zahl der allenfalls betroffenen Mitarbeiter. Roland Haas:

«Wir sind aktuell daran, die Lohnanalyse auszuwerten. Darum können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Zahlen nennen.»

Haas betont, ein Grossteil der rund 6000 Mitarbeitenden des Kantons sei mit den Anstellungsbedingungen zufrieden. So würden etwa Weiterbildungsmöglichkeiten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – wie die modernen Arbeitszeitmodelle – sehr geschätzt. Das zeige sich auch an der tiefen Fluktuation. Diese habe in den letzten Jahren immer weniger als 5 Prozent betragen, im letzten Jahr gar nur 4,3 Prozent.

Führungstraining für Talente und Topleistungsträger

Um die guten Leute halten zu können und um ihnen Perspektiven zu geben, hat die Dienststelle Personal ein massgeschneidertes Führungstraining ausarbeiten lassen. Nachdem der für März 2020 geplante Start coronabedingt verschoben werden musste, hat man das Leadership-Programm nun digital in Angriff genommen. Haas hofft, das eine oder andere Modul noch physisch durchführen zu können.

Pro Jahr werden maximal 16 Personen geschult. Das Training richtet sich an Mitarbeiter, die aktuell eine Führungsposition innehaben, sich durch konstant gute Leistungen auszeichnen oder die über ein überdurchschnittliches Potenzial verfügen. Die Dauer der Weiterbildung beträgt 13 Tage. Sie gelten als Arbeitszeit. Die Kosten übernimmt der Kanton, dem dafür ein jährliches Budget von 70'000 Franken zur Verfügung steht.