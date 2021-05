Aufruf zur 1.Mai-Demo «Die Rettung Tausender Arbeitsplätze ist vor allem den Gewerkschaften zu verdanken» Der Luzerner Gewerkschaftsbund ruft zur 1.-Mai-Demo auf. Geschäftsleiter Marcel Budmiger sagt, warum es die Kämpfer für die Rechte der Arbeitnehmenden noch braucht. Und er äussert sich zur Coronapolitik der Regierung. Interview: Lukas Nussbaumer 01.05.2021, 05.00 Uhr

Marcel Budmiger (40) leitet den Luzerner Gewerkschaftsbund seit 2012. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. April 2021)

Marcel Budmiger ist seit 2012 Geschäftsleiter des Luzerner Gewerkschaftsbunds (LGB), dessen angeschlossene Verbände rund 10'000 Einzelmitglieder zählen. Im Gegensatz zum letzten Jahr kann der LGB heuer wieder eine 1.-Mai-Feier durchführen, wenn auch coronabedingt nur eine kleine (Programm siehe Box am Ende des Interviews). Dennoch freut sich Budmiger auf die physischen Kontakte: «Es ist wichtig für unsere Bewegung, dass wir wieder einmal zusammen sein können.»

Arbeitsplätze und damit Arbeitnehmende sind mit der Pandemie stark unter Druck geraten. Beschert das den Gewerkschaften neue Mitglieder?

Marcel Budmiger: Mehr Mitglieder nicht, aber viel mehr Anfragen als vor Corona. Die Unia beispielsweise hat ihre Beratungshotline auch für Nicht-Mitglieder geöffnet.

Die Gewerkschaften haben also wegen Corona endlich wieder eine Aufgabe, nachdem es sie zuvor während Jahren aufgrund tiefer Arbeitslosigkeit und steigender Löhne kaum mehr gebraucht hat.

Zur Coronakrise möchte ich zuerst einmal festhalten, dass die massive Ausdehnung der Kurzarbeit und damit die Rettung Tausender Arbeitsplätze vor allem den Gewerkschaften zu verdanken ist. Wenn man die Zeit vor der Pandemie betrachtet, gibt es zwei Sichtweisen. Die Politik betrachtet Statistiken, wir die Menschen. Die 50-jährige Person, die ihre Stelle verliert, keinen Job findet und später ausgesteuert wird, erscheint nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik, ihr Problem ist aber nicht gelöst. Bei den Löhnen ist es ähnlich: Die tieferen Löhne sind in den letzten Jahren merklich gestiegen – dank den Gewerkschaften. Uns braucht es also sehr wohl!

Darum geben sich die Gewerkschaften nun wieder klassenkämpferisch.

Wir sind in den letzten zehn Jahren kämpferischer geworden, auch in Bezug auf die Wortwahl. Das ist aber auch nötig, wenn man sieht, wie sich die Lohndifferenzen wegen den im oberen Bereich steigenden Salären erhöhen. Der Klassenkampf wird von oben her betrieben, wir reagieren darauf.

Das Thema der heutigen 1.-Mai-Feier heisst «Zeit für die soziale Wende». Sie fordern Vollbeschäftigung und bessere Löhne. Müssten sich die Gewerkschaften in einer Krise nicht eher für das Bewahren von Arbeitsplätzen und das Halten von Löhnen einsetzen?

Exakt dies machen wir seit Anfang der Krise. Man sieht nun aber auch, dass sich die Ungleichheiten verschärft haben. Leute mit tiefen Einkommen sind von Corona sowohl gesundheitlich als auch von den Lohneinbussen her massiv stärker betroffen, während sich Personen mit höheren Einkommen einfach ins Homeoffice zurückgezogen haben. Die Schere zwischen reich und arm hat sich definitiv geöffnet. Und wenn Unternehmen wie die Ems Chemie für ihre Aktionäre mehr Dividenden ausschüttet, als die Lohnsumme beträgt, stimmt etwas nicht mehr.

Dennoch: Arbeitgebervertreter werden ihnen vorwerfen, Maximalforderungen zu stellen, weil Sie später auch mit weniger zufrieden sind. Ist das Ihre Verhandlungstaktik?

Unsere Forderungen sind immer begründet. Dies beispielsweise im Gegensatz zum schweizerischen Baumeisterverband, der Lohnsenkungen gefordert hat, obwohl die Auftragsbücher der Firmen voll sind. Das war eine der unanständigsten Forderungen in der jüngsten Zeit.

Volle Auftragsbücher bringen bei tiefen Margen wenig.

Lohnsenkungen sind für uns tabu, das Unternehmerrisiko darf nicht auf die Arbeitnehmenden abgewälzt werden.

Was passiert, wenn die Kurzarbeitsentschädigungen wegfallen? Gibt es eine Konkurswelle und Arbeitsplatzverluste?

Wenn man die Möglichkeit der Kurzarbeit jetzt beenden würde, hätte das massive Auswirkungen. Es gibt auch die berechtigte Angst, dass die Konkurswelle noch kommt. Wenn wir uns wieder normal bewegen können, darbt die Tourismusbranche ja trotzdem noch. Prognosen wage ich aber keine.

Sie haben sich noch nie so oft mit Arbeitgebern ausgetauscht wie im letzten Jahr. Wie hat sich das Verhältnis zum KMU- und Gewerbeverband entwickelt?

Die Sozialpartner konnten und können gut miteinander reden. Für die Arbeitgeberverbände war die Situation zu Beginn der Pandemie natürlich schwieriger als für uns, weil sie Staatshilfen aus ideologischen Gründen grundsätzlich ablehnen. Inzwischen haben sie eingesehen, dass es ohne Staat nicht geht – auch aufgrund des hohen Drucks ihrer Basis.

Was sagen Sie zur Forderung der Gewerbler, die Homeofficepflicht sei aufzuheben?

Wir äussern uns grundsätzlich nicht zu epidemiologischen Massnahmen, sondern konzentrieren uns auf unsere Kompetenz, die Krise für die Arbeitnehmenden abzufedern. Doch es ist klar: Soll die Homeofficepflicht aufgehoben werden, müssen die Schutzkonzepte stärker kontrolliert werden. Die Forderung selber kann ich verstehen. Homeoffice ist für viele belastend, gerade für Leute mit kleinen Wohnungen und Kindern.

Regierung und Wirtschaft setzen auf das Impfen in Betrieben. Ist das sinnvoll?

Ja. Aber erst, wenn alle geimpft werden können. Genauso wichtig wären mehr Tests. In diesem Punkt sind wir mit den Arbeitgebern einig.

Gibt’s auch Lob für die Regierung zu ihrem Engagement bei den Härtefällen?

Die Regierung hat immer schnell auf neue Bundesregelungen reagiert, das muss ich ihr zugute halten. Aber es war eben immer nur ein Reagieren, zu oft musste nachgebessert werden. Hätte sie die Sozialpartner von Anfang an einbezogen, wären zügiger bessere Lösungen möglich gewesen.

Marcel Budmiger politisierte zwischen 2010 und 2014 für die SP im Grossstadtrat. Seit 2013 sitzt er im Kantonsrat, seit 2019 ist er Fraktionspräsident. Der 40-jährige Politologe ist ledig, wohnt in Luzern und gibt als Hobbys Musik, Kino und Schwimmen an.