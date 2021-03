Lohnstreit Der Krienser Stadtrat erhält Lob für sein neues Lohn- und Rentenreglement – doch die Abfindung ist einigen noch zu hoch Die Krienser Exekutive will künftig mehr Nebeneinkünfte der Stadt abliefern und keine Jahresrente mehr beziehen. Das kommt bei den Parteien grundsätzlich gut an. Doch es besteht noch Diskussionsbedarf. Stefan Dähler 02.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Krienser Stadtrat mit Marco Frauenknecht (SVP), Cla Büchi (SP), Maurus Frey (Grüne), Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (CVP), Roger Erni (FDP) und Stadtschreiber Guido Solari (von links nach rechts).

Bild: Dominik Wunderli (2. September 2020)

Lange hat die Frage nach den Einkünften und Pensen des Stadtrats das politische Klima in Kriens vergiftet. Im September hat nun ein völlig neuer Stadtrat das Ruder übernommen – und kürzlich einen neuen Vorschlag präsentiert. Dieser enthält unter anderem folgende Punkte:

Nebeneinkünfte aus Tätigkeiten, die mit dem Stadtratsamt zusammenhängen, gehen neu vollumfänglich an die Stadt. Ausgenommen ist ein Freibetrag von maximal 5000 Franken.

Nebeneinkünfte aus privaten Tätigkeiten oder anderen politischen Ämtern, etwa als Kantonsrat, dürfen die Stadträte weiterhin behalten. Die Arbeit in der Exekutive darf aber nicht beeinträchtigt werden.

Die fünf Stadträte beanspruchen weiterhin total 400 Stellenprozente, also 80 Prozent pro Person. Es ist aber möglich, dass die Stadträte in Zukunft die Pensen untereinander flexibel verteilen.

Abtretende Stadträte erhalten künftig keine Jahresrenten mehr, sondern einmalige Abgangsentschädigungen, je nach Amtsjahren. Dadurch soll die Stadtkasse entlastet werden.

Am 11. März diskutiert der Krienser Einwohnerrat diese Vorschläge. Und die Chancen stehen gut, dass der Lohn- und Pensenstreit ein Ende findet, wie eine Umfrage unter den Parteien zeigt.

Vorschlag geht weiter als gefordert

Die Diskussionen um die Einkünfte der Stadträte gehen vor allem auf die SVP-Lohninitiative «160'000 Franken für 80-Prozent-Pensum sind genug» zurück. Nachdem die Initianten mit den früheren Umsetzungsvorschlägen gar nicht einverstanden waren, sind sie nun voll und ganz zufrieden, wie SVP-Fraktionschef Räto Camenisch auf Anfrage sagt:

«Der Vorschlag ist sogar innovativer und geht weiter als das, was wir damals gefordert haben.»

Eine Regelung der Nebeneinkünfte war in der Initiative eigentlich nicht enthalten. «Die damalige Exekutive hat aber versucht, den wegen der Initiative entstandenen Lohnverlust via Nebeneinkünfte oder höhere Pensen mehr als zu kompensieren», so Camenisch. «Der neue Stadtrat hat nun aber die politischen Zeichen erkannt und ist mit dem vorgeschlagenen modernen Vergütungssystem sogar zu Einbussen bereit, Hut ab.»

Gibt es noch Abstriche bei der Abgangsentschädigung?

Auch die Grünen standen den Vorschlägen des früheren Stadtrats sehr kritisch gegenüber und sind nun zufrieden mit dem neuen Vorschlag. «So können wir nun mit dieser langwierigen Geschichte abschliessen», sagt Raoul Niederberger, Fraktionschef Grüne/GLP. Dies nicht nur aus finanziellen Gründen, denn die Beibehaltung des 80-Prozent-Pensums ermögliche eine bessere Vereinbarung von Beruf und Familie. Für Diskussionen könnte aber die Höhe der Abgangsentschädigungen sorgen:

«Für uns ist eine Deckelung ein Thema.»

Die FDP betrachtet den eingeschlagenen Weg als richtig, will aber noch Korrekturen anbringen. «Wir fordern bei Nebeneinkünften einen Freibetrag von 2000 statt 5000 Franken», sagt Fraktionschef Beat Tanner. Der neue Ansatz bei den Renten sei spannend, doch ähnlich wie die Grünen findet man eine Abfindung von rund 325'000 Franken nach 16 Amtsjahren zu hoch. Dass die Pensen total bei 400 Prozent bleiben sollen, nimmt die FDP zur Kenntnis.

«Wir hätten uns auch eine Erhöhung vorstellen können, aber das soll der Stadtrat selbst beurteilen.»

Das gelte auch für die allfällige flexible Aufteilung der Pensen untereinander. Wichtig sei aber, dass der Lohn 200'000 Franken nicht übersteigen darf, auch wenn jemand mehr als 100 Prozent Arbeitspensum für sich beansprucht.

Die CVP ist erfreut, dass der neue Stadtrat die Gunst der Stunde genutzt hat und beim Streit um die Einkünfte sowie die Pensen «reinen Tisch macht», sagt Fraktionschef Andreas Vonesch. «Wir rechnen ihm hoch an, dass er auch noch das verstaubte Pensionsreglement angepackt hat. Der neue Vorschlag ist mutig und sehr zeitgemäss, zumal mehrere neue Stadträte noch relativ jung sind.» Die vorgesehene Höhe der Abgangsentschädigungen ist aus Sicht der CVP angemessen:

«Beim Austritt wird ein Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert und es ist für die Stadt dennoch viel kostengünstiger als eine Rentenlösung.»

Stadtratspensen: SP befürchtet neues Konfliktpotenzial

Die SP ist im Grossen und Ganzen zufrieden, wie Fraktionschef Raphael Spörri sagt. «Toll, dass der neue Stadtrat den Mut hatte, dieses heikle Thema so früh anzupacken. Besonders die neue Rentenregelung ist ein grosser Wurf.» Auch die Vorschläge für die Pensen und Nebeneinkünfte begrüsse die SP im Grundsatz, es gebe aber noch einige offene Fragen:

«Wie wird es genau geregelt, wenn die Pensen unterschiedlich aufgeteilt werden? Besteht da nicht die Gefahr eines neuen Konflikts? Und wer beurteilt, ob eine private Tätigkeit oder ein anderes politisches Amt die Arbeit als Stadtrat nicht beeinträchtigt?»

Als Kontrollorgan ist zwar die Kommission für Finanzen und Gemeindeentwicklung vorgesehen. «Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ausreicht», so Spörri.