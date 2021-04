Gleichstellung Emmen schwingt obenaus – so steht es um die Lohngleichheit in den grossen Luzerner Gemeinden Städte und Gemeinden mit über 100 Mitarbeitenden müssen eine Analyse über die Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau durchführen. In der Region Luzern nimmt Emmen eine Vorreiterrolle ein. Beatrice Vogel 15.04.2021, 05.00 Uhr

Lohngleichheit – ein wichtiges Element der Gleichstellung von Mann und Frau – ist in vielen Betrieben noch Zukunftsmusik. In der Emmer Verwaltung sei sie Realität, teilte die Gemeinde kürzlich mit. Lediglich 1,1 Prozent betrage der unerklärbare Lohnunterschied – ein selten tiefer Wert. Er sei unter anderem das Ergebnis eines vor über 20 Jahren eingeführten geschlechtsneutralen Lohnsystems.

Lohngleichheit wurde unter anderem auch am Schweizer Frauenstreik 2019 gefordert. Bild: Andrea Stalder

Auch die Stadt Luzern strebt nach Lohngleichheit. Bei der letzten Überprüfung 2019 betrug der unerklärbare Lohnunterschied in der Stadtverwaltung noch 3 Prozent (2017 waren es 4,7 Prozent). Laut Gabriela Ammann, Leiterin Beratung der städtischen Personalabteilung, analysiert die Stadt derzeit die Löhne umfassend. Denn das kürzlich revidierte Schweizer Gleichstellungsgesetz verlangt bis 30. Juni eine Lohngleichheitsanalyse von Unternehmen mit über 100 Arbeitnehmenden. Die vom Bund tolerierte Obergrenze des Lohnunterschieds liegt bei 5 Prozent.

Kriens: «Keine unmittelbaren Korrekturmassnahmen nötig»

Um der Lohngleichheit näherzukommen, wurde in Luzern per 2020 eine Besoldungsanpassung vorgenommen. «Es zeigte sich jedoch früh, dass die vorgeschlagenen Lohnmassnahmen zu wenig massiv sind, um die durch das eher grobe Regressionsmodell nicht erklärte Differenz zwischen Frauen- und Männerlöhnen merklich zu verändern», so Ammann. Eine konsequente Verbesserung der Chancengleichheit, etwa mittels Jobsharing oder familienfreundlicher Arbeitszeiten, sei sinnvoller. Die Personalabteilung verfolge diese Massnahmen gezielt.

Horw arbeitet wie Emmen mit einem Lohnsystem, das keine Hinweise zum Geschlecht erhält. Die Lohnklasse werde aufgrund von Faktoren wie Fachkompetenz, Verantwortung und Beanspruchungen festgelegt, sagt Personalleiterin Alexandra Rapelli. Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern beträgt in der Horwer Verwaltung 3 Prozent. 3,4 Prozent sind es in der Krienser Stadtverwaltung. Das sei leicht höher als ein Jahr zuvor, heisst es in der Personalzeitschrift der Stadt Kriens vom Juni 2020. Doch: «Im nationalen Vergleich sind mit einer Abweichung in diesem Ausmass keine unmittelbaren Korrekturmassnahmen nötig.»

Ebikon hat laut Geschäftsführer Alex Mathis Anfang dieses Jahres die Daten für die geforderte Lohngleichheitsanalyse erhoben, die aktuell evaluiert werden. «Wir sind klar der Auffassung, dass die Lohngleichheit in der Gemeindeverwaltung Ebikon gewährleistet ist», so Mathis. «Bei der Einstufung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern orientieren wir uns stets an den Lohnbändern des Kantons Luzern. Dabei spielt das Geschlecht keine Rolle.»

Einflussnahme auf Firmen bei öffentlichen Ausschreibungen

Seit 2016 gibt es die eidgenössische Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor. Bis heute haben 16 Kantone, 111 Gemeinden und der Bund sie unterzeichnet mit der Absicht, Lohngleichheit in ihrem Einflussbereich umzusetzen. Mit Ausnahme von Ebikon haben auch die grössten Luzerner Gemeinden die Charta unterzeichnet: Luzern 2017 (im gleichen Jahr wie der Kanton Luzern), Kriens 2018, Horw 2019 und Emmen 2021. Auch Ebikon strebt laut Alex Mathis «in naher Zukunft» eine Unterzeichnung der Charta an.

Die Gemeinde Emmen übt betreffend Lohngleichheit auch Einfluss auf private Unternehmen aus: Bei öffentlichen Ausschreibungen werden nur Firmen berücksichtigt, die hinsichtlich Lohngleichheit der Gesetzgebung oder dem Gesamtarbeitsvertrag der Branche entsprechen. Überprüft werden sie mittels Selbstdeklaration, sagt Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP):

«Damit machen wir gegenüber unseren Lieferanten deutlich, dass die Einhaltung der Lohngleichheit ein zwingendes Kriterium ist, um in unserer Gemeinde für einen Auftrag berücksichtigt zu werden.»

Horw setzt bei Ausschreibungen ebenfalls auf Selbstdeklaration. Bei Missachtung der deklarierten Verpflichtungen schuldet der Anbieter dem Bauherren eine Konventionalstrafe. Auch in Luzern ist eine Überprüfung der Ausschreibungsbewerber ein Thema, allerdings sei «eine konkrete Analyse zurzeit nicht greifbar», so Gabriela Ammann. Doch: «Mit den im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes geforderten Lohngleichheitsanalysen wird eine entsprechende Kontrolle auf alle Fälle einfacher umsetzbar sein.» Ebikon führt keine Lohnkontrolle bei Firmen durch – «das ist nicht unsere Aufgabe», findet Alex Mathis. «Bei Submissionen werden jeweils individuelle Kriterien, etwa die Ausbildung von Lernenden und Referenzen, für die Auftragsvergabe festgelegt.»

Luzern soll Fachstelle für Gleichstellung erhalten Das Luzerner Stadtparlament hat 2019 eine Motion von SP, Grünen und GLP überwiesen, welche die Einführung einer Fachstelle für Gleichstellung fordert. Zurzeit werden die Grundlagen für die Schaffung einer solchen Fachstelle erarbeitet, heisst es bei der Stadt. Es sei geplant, einen entsprechenden Bericht und Antrag dem Grossen Stadtrat Ende 2021 vorzulegen. Die Stadt Kriens hat seit 2014 eine Anlaufstelle, die Mitarbeitenden bei Verdacht auf Übergriffe wie Mobbing oder sexuelle Belästigung beratend zur Seite steht. In anderen Gemeinden ist die Schaffung einer Fachstelle für Gleichstellung aktuell kein Thema. (bev)

Ebikoner Arbeitgeberplattform soll Frauen ansprechen

Interessant ist: In fast allen angefragten Verwaltungen sind die Frauen in der Mehrheit, bei Kaderstellen aber teils klar in der Minderheit.

Alle Gemeinden und Städte sind bestrebt, mehr Frauen für Führungspositionen zu gewinnen und setzen dabei auf attraktive Anstellungsbedingungen wie Jobsharing, Teilzeitarbeit und vermehrt auch Homeoffice. Die Gemeinde Ebikon hat zudem vor kurzem die neue Arbeitgeberplattform jobs.ebikon.ch eingerichtet. Damit will sie sich als attraktive Arbeitgeberin positionieren und talentierte Fachkräfte beider Geschlechter – aber gezielt auch Frauen – ansprechen.