Loris Fabrizio Mainardi Er zeigt Coronaskeptiker an: Was treibt Loris Fabrizio Mainardi an? Vom Demonstrant, der keine Maske trägt, bis zum Regierungsrat: Der Stadtluzerner Jurist Loris Fabrizio Mainardi (42) ist mit Anzeigen schnell zur Stelle. Roman Hodel 18.08.2021, 05.00 Uhr

Wenn auf einer Anti-Corona-Demo im Kanton Uri Ärzte auftreten und das Virus verharmlosen oder wenn die Polizei in Luzern aus seiner Sicht zu passiv agiert, dann ist der Luzerner Jurist Loris Fabrizio Mainardi (42) mit Anzeigen rasch zur Stelle. Besonders oft trifft es Nicolas A. Rimoldi, Gründer der Anti-Corona-Bewegung «Mass-Voll!». Ihn hat Mainardi bereits sechsmal angezeigt. Ebenfalls in Sachen Corona verhalf er Kunstschaffenden zu mehr Hilfsgeldern. Doch Mainardi hat auch andere Themen drauf: So stört er sich als Privatperson an der gegenwärtigen privaten Nutzung des Schlösslis Utenberg und prozessiert seit 2018 gegen die Stadt Luzern. Das Verfahren ist hängig. Oder dann kämpft er im Auftrag der Einsprecher gegen die Hundefreilaufzone am Churchillquai.

Sie haben in den vergangenen Monaten auffallend oft Anzeige erstattet gegen Coronaskeptiker. Was hat das bisher gebracht?

Loris Fabrizio Mainardi: Für eine Bilanz ist es zu früh, die Verfahren dauern an. Eines gegen Nicolas A. Rimoldi wurde leider eingestellt. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass man auf dem Videomaterial nicht sehe, wann die Aufnahmen gemacht wurden. Hierfür hätte ein Anruf beim SRF genügt. Wenn ich den Eindruck erhalten sollte, dass dieser Herr mit Samthandschuhen angefasst wird, werde ich mich erneut wehren.

Haben Sie Nicolas A. Rimoldi je getroffen oder ihn gesprochen?

Nein. Wir haben weder je telefoniert noch gemailt. Er scheint mir auch nicht sehr dialogbereit zu sein.

Was stört Sie an ihm und überhaupt an den Coronaskeptikern – es ist ja nicht verboten, eine andere Meinung zu haben?

Natürlich nicht. Doch Nicolas A. Rimoldi demonstriert seit Monaten illegal, trägt dabei keine Maske und was tun die Behörden? Nichts. Man zeigt nicht einmal genügend Polizeipräsenz und nimmt Gewalt gegen Privatpersonen in Kauf wie im Juni am Rande einer Demo in der Luzerner Innenstadt. Und dann herrscht Verwunderung über einen tätlichen Angriff auf einen Polizisten bei der grossen Demo am 31. Juli. Dabei wissen die Behörden seit Monaten, wie renitent diese Demonstranten zum Teil sind.

Was treibt Sie an, sehen Sie sich quasi als Hüter des Gesetzes?

Nein, nein. Das ist Aufgabe der Polizei. Und in 99 Prozent der Fälle tut sie das auch. Wenn nicht, erlaube ich mir, mich einzuschalten.

Beim Schlössli Utenberg taten Sie dies 2018 auch. Sie dürften in manchen Amtsstuben mittlerweile als Behördenschreck gelten.

Am liebsten wäre mir, meine Interventionen wären gar nicht nötig. Aber wenn mich etwas ärgert oder ich auf einen Missstand hingewiesen werde, unternehme ich etwas. Dass ich medial erst seit dem Schlössli und vor allem Corona stark beachtet werde, liegt wohl an den Themen. Meist stelle ich ja Fragen, deren Antworten auch andere interessieren – so wie etwa jene an den Regierungsrat im Nachgang zur Demo Ende Juli in Luzern.

Allerdings blieb Ihnen der Regierungsrat diese Antworten bislang schuldig. Worauf Sie – wenig überraschend – mit einer Anzeige reagiert haben. Was auffällt: Ihr medial beachtetes, juristisches Engagement benötigt vermutlich viel Zeit, generiert aber kaum Einnahmen. Kann man sich das einfach leisten, weil man Hausjurist eines Familienunternehmens ist?

Zeit haben wir alle gleich viel zur Verfügung. Entscheidend ist, wie man sie nützt.

Zur Person Der 42-jährige Loris Fabrizio Mainardi ist in Luzern aufgewachsen, wo er heute noch wohnt. Der gläubige Katholik engagiert sich seit vielen Jahren kirchlich (unter anderem als Lektor und Samichlaus), hat etwa die neue Läuteordnung der Hofkirche miterarbeitet und setzt sich allenthalben für den Erhalt öffentlichen Kulturguts ein. Politisch verorten lässt er sich ungern. CVP? Er sagt: «Dann aber ganz linker Flügel, denn ich mag den eingeschlagenen neoliberalen Kurs der Partei nicht.» Rechter SP-Flügel? Er sagt: «Schwierig, da ich den Kapitalismus nicht überwinden will.» Er ist verpartnert, seine Freundin lebt im Schweizer Mittelland.

Was muss man sich unter dem Familienunternehmen Mainardi eigentlich vorstellen?

Es wurde von meiner Grossmutter nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut, mit Unterkünften und Verpflegung auf Grossbaustellen etwa von Stauseen oder Kraftwerken. Unterkünfte, nun für Touristen, spielen heute noch eine wichtige Rolle. Deshalb bin ich persönlich von Corona-Einschränkungen betroffen. Trotzdem habe ich Verständnis dafür, weil ich das Ganze in einem grösseren Zusammenhang sehe.

Aber macht es Sie nicht stutzig, dass Sie weit und breit der einzige Jurist sind, der sich punkto Coronaskeptikern einschaltet?

Selbstverständlich. Ich vermute, dass ich mich halt kritischer positionieren kann, weil ich durch meine Tätigkeit als Hausjurist nicht auf gewisse öffentliche Mandate angewiesen bin.

Wie oft werden Sie für Ihr Engagement gegen Coronaskeptiker angefeindet?

Sehr oft. Briefe, E-Mails, Telefone. Ich bin hart im Nehmen. Gewaltandrohung gab es zum Glück noch nie. Da würde ich sofort die Polizei einschalten. Eine Grenze überschritten hat allerdings ein Coronaskeptiker, der mich öffentlich als Volksverräter und Verfassungshasser bezeichnet hat. Er schürt damit Hass – ihn habe ich angezeigt. Volksverräter ist übrigens ein Wort, das Nazi-Reichspropagandaleiter Goebbels populär machte.

Corona hat einige Leute radikalisiert. Manche sprechen sogar von einer Spaltung der Gesellschaft. Wie besorgt sind Sie?

Noch ist es zu früh, eine Prognose zu wagen. Aber Sorgen mache ich mir schon. Ich wüsste nichts, was die Leute in den letzten Jahrzehnten mehr auseinandergetrieben hat. Das stelle ich selbst in meinem privaten Umfeld fest. Dabei ist ein Dauer-Lockdown auch für mich kein Thema. Aber wenn eine Bewegung wie «Mass-Voll!» den Bundesrat als Lügenregierung bezeichnet, kann ich nicht anders, als juristisch einzuschreiten.