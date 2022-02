Fasipedia: Die wichtigsten Begriffe zur Lozärner Fasnacht erklärt

Lozärner Fasnacht Fasipedia: Hier kommt der Fasnachts-Booster für Eingerostete Manche Luzernerinnen und Luzerner fürchten, nach so langer Quarantäne teilimmun gegen das Fasnachtsvirus geworden zu sein. Da bietet sich unsere – zu hundert Prozent wissenschaftliche – Auffrischungsimpfung an. Mischtian Chreier und Hotel Romanov Jetzt kommentieren 23.02.2022, 15.15 Uhr

Sind Sie nach einem fasnachtslosen Jahr etwas aus der Übung kommen? Kein Problem – unser Fasipedia hilft Ihnen bestimmt:

Brüele! An der Tagwache vom Schmutzigen Donnerstag 2016. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 4. Feburar 2016)

Hat nichts mit der Crème brûlée zu tun, auch nicht mit Weinen. Vielmehr handelt es sich beim Brüele um eine massive Nachtruhestörung am Schmutzigen Donnerstag. Mit dieser Form von kollektiver Schreitherapie wird nicht nur euphorisch die Fasnacht begrüsst, sondern auch um kleine Spenden, etwa Apfelsinen, gebettelt.

Ein Krienser Deckel. Bild: Ruth Tischler (Kriens, 16. Februar 1999)

Es gibt WC-Deckel, Bier-Deckel und Krienser Deckel! Letzterer ist eine Fasnachtsfigur mit ausgeprägten Nasolabialfalten und fortgestrittenem Zahnfleischschwund. Die sehr grossen, starren Augen lassen regelmässigen Kokainkonsum vermuten. Trotzdem scheint der Krienser Deckel ein echter Womanizer zu sein, sind doch in seinem Umfeld häufig Wösch- und Bärnerwiiber anzutreffen.

Enzilochmänner. Pius Amrein (Ettiswil, 14. Februar 2010)

Eine scheue und gfürchige Fasnachtsfigur aus Willisau. Ausserdem scheint sie sehr sparsam zu sein, bekleidet sie sich doch mit Restbeständen aus dem Weihnachtsbaumverkauf.

Fremd oder nicht fremd ist hier die Frage. Bild: Manuela Jans (19. Februar 2009)

Fremdküssen, Fremdkuscheln bis hin zu Fremdgehen sind (man darf da nicht wegschauen) Teil der Fasnacht – und nach der Streichung der BAG-Abstandsregeln nun auch wieder behördlich toleriert. Bedenken Sie trotzdem: Wie weit beziehungsweise nah Fremdannäherungen gehen dürfen, ist weiterhin zwingend und wenn irgendwie möglich im Voraus haushaltsintern abzusprechen.

Die Fritschi- oder Chügeli-Pastete. Bild: PD

Beliebte Speise zur Fasnachtszeit, die ein bisschen wie ein Teig-UFO aussieht und fleischliche Gelüste befriedigt. Gibt’s leider nicht als Snack auf der Strasse – da muss dann halt ein Döner hinhalten. Warnung: Für Veganer und Vegetarierinnen denkbar ungeeignet.

Ein Grend – in diesem Fall Teil der «Chnuupesager», Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. März 2019)

Ein lustiger oder angsteinflössender Kopf, den man sich über den Kopf stülpt. Also quasi ein Überkopf, mit dem sich der oder die Tragende grösser, bedeutsamer, gewichtiger und auffälliger macht. Häufig auch schöner. Achtung: Die Synonyme Larve und Maske sind in Luzern verpönt – ausser bei der von Luzerner Milizen gegründeten Maskenliebhaber-Gesellschaft.

Die Guuggenmusig Greubiheuscher, Schache. Bild: Boris Bürgisser (Malters, 8. Februar 2016)

Eine Gruppe von Menschen in meist einheitlichen Kostümen, je nach Herkunft mit oder ohne Grend, die alle mehr oder weniger gut ein Blas- oder Schlaginstrument spielen. Das Hauptziel einer Guuggenmusig ist es, mehr oder weniger alkoholisiert, bekannte Musikstücke mehr oder weniger gut erkennbar aufzuführen und damit das Publikum unter anderem zum Konsum von Holdrios zu animieren.

Ein Holdrio-Konsument. Bild: Esther Michel (Luzern, 3. Februar 2005)

Das Fasnachtsgetränk schlechthin, bestehend aus Hagebuttentee, ordentlich Zucker und Zwetschenschnaps. Geht runter wie warmer Sirup und ist damit quasi der Dinosaurier unter den Alcopops. Das Holdrio erhält allerdings zunehmend Konkurrenz vom Münzetee, bei dem alles gleich ist ausser der Tee. Wobei von Tee ja streng genommen keine Rede sein kann. Die Queen of England würde wohl von einer «disgustingly sweet infusion with quite a bit of schnapps» sprechen.

Ein Huerenaff muss nichts Affenähnliches haben, aber kann natürlich ... Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 8. Februar 2018)

Eigentlich ein Schimpfwort. Für Luzerner Fasnächtler hingegen eher ein Ehrentitel. Das Kafi Huerenaff wiederum ist ein dem Holdrio verwandtes alkoholisches Heissgetränk.

Die Müsali-Musig Lozärn am Monstercorso. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Februar 2020)

Abendliche Aneinanderreihung unendlich vieler Guuggenmusigen, die am Güdisdienstag bandwurmmässig und nicht zu überhören durch die Luzerner Innenstadt ziehen. Als Fasnachtsskeptiker weiss man: Nach dem Corso hat man das Virus quasi überstanden. Fasnachtspoetinnen wiederum bezeichnen ihn als Schwanengesang auf die fünfte Jahreszeit.

Ein Zunftnarr am Fritschiumzug. Bild: Philipp Schmidli (8. Februar 2018)

Bei der Zunft zu Safran hat der Zunftnarr eine wichtige Funktion. Er animiert zum Brüele. In einigen Landesgegenden und bei unseren lieben Nachbarn nördlich von Schaffhausen werden die Fasnächtler generell als Narren bezeichnet – und die Fasnachtstage als närrische Tage. In Luzern jedoch sagt man das nicht. Närrisch ist hier zwar auch allerlei, aber nicht die Fasnacht.

So präsentierte sich Luzern als Gastkanton an der Olma 2014. Bild: PD

Luzerner Adjektiv und Synonym für «sehr», vergleichbar mit «schampar», «osennig», «huere» oder (im Bernbiet) «henne». Rüüdig wird auch ausserhalb der Fasnacht verwendet, allerdings kaum mehr von jüngeren Leuten. Schade. «Ey Alte, du besch voll rüüdig!» Geht doch.

Das Strassenkleid – in den Neunzigern ein Renner. Bild: Bruno A. Arnold (Luzern, 11. Februar 1999)

War in den 1980er und 1990er Jahren das Must-have an der Fasnacht. Wer keines trug, gehörte nicht dazu. Tragischerweise ist es in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht! Musste man etwa auf die Toilette, brauchte man bloss das Kleid zu lüpfen – und schon war man ready. Okay, frau brauchte noch zwei, drei Handgriffe mehr. Weil’s dieses Jahr kaum zum Nähen reichte, ist ein Comeback des Strassenkleides wahrscheinlich. Holen Sie Ihres aus dem Keller, bitte!

Bruder Fritschi an der Tagwache vom 20. Februar 2020. Bild: Philipp Schmidli

Im Militärdienst gleichbedeutend mit dem Zeitpunkt des Aufstehens. Kein schöner Moment. An der Luzerner Fasnacht hingegen schon, denn dann geht der Schmudo los, oder der Güdismontag. Und sagen Sie ja nicht Morgestraich dazu.

Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger am Fritschiumzug vom 20. Februar 2020 in der Stadt Luzern. Bild: Jakob Ineichen

Ein Wort, zwei Bedeutungen. In diesem Fall geht’s nicht um die Züglete, sondern um eine Veranstaltung, bei der sich eine grössere Gruppe von Menschen, eingeteilt in so genannte Sujets, zu Fuss oder auf aufwändig dekorierten landwirtschaftlichen Fahrzeugen entlang einer definierten Route durch eine noch viel grössere immobile Gruppe von Menschen zwängt.

Die Kutsche der Wey-Zunft mit dem damaligen Zunftmeister Rolf Birchler am Wey-Umzug. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Februar 2020)

Die Endgegnerin aller Genderbewegten. Zünfte sind bekanntlich Männerbünde, die im Mittelalter unter Handwerkern dafür sorgten, dass die Aufträge nicht von Fremden abgekupfert wurden. Längst vor der Erfindung des Submissionsverfahrens haben sie aber ihre ursprüngliche Bedeutung verloren. In Luzern und Umgebung kümmern sich Zünfte darum, dass ausgerechnet bei der Fasnacht alles mit rechten Dingen zu und her geht. Obacht: Nennen Sie die Zünfter in Luzern niemals Zoifter – ausser Sie wollen sich hier als Zürcher*in outen.

An der Luzerner Bahnhofstrasse gleicht die Fasnacht mitunter einer Partymeile – auch dank Ballermann-Sound. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Februar 2019)

Keine Fasnacht ohne Party-Hits, da ist Luzern nicht viel anders als Ischgl oder Mallorca. «20 Zentimeter» von Mirja Boes ist so einer. Wer’s etwas weniger schlüpfrig mag, dem sei «Bier, Bauch, Baby» von Lorenz Büffel empfohlen. Oder wie wär’s mit etwas Einheimischem? «Tenero» von der Stubete Gäng – diese hatte uns ja vor zwei Jahren bereits die «Petra Sturzenegger» an die Fasnacht geschickt. Oh, wie haben wir diese Songs vermisst!

