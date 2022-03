Lozärner Fasnacht: So schön war das Chendermonschter 2022

Lozärner Fasnacht Am Chendermonschter geben die kleinsten Guuggerinnen und Guugger den Ton an Die Fasnacht wird wohl nirgends so kreativ an die nächste

Generation weitergegeben wie am Kinderumzug der «Vereinigte». Rund 800 Kinder erfreuten die Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Route in der Luzerner Altstadt. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 01.03.2022, 18.04 Uhr

Impressionen vom Luzerner Chendermonschter im Video. Video: PilatusToday

Punkt 14.30 Uhr setzte sich am Dienstag ein ganz besonderer «Tatzelwurm» beim Mühlenplatz in Bewegung. Rund 800 Kinder mit ihren Familien nahmen die Luzerner Altstadt in Beschlag und präsentierten sich am traditionellen Chendermonschter. Die gewohnte Route war bereits eine halbe Stunde vorher von Schulter an Schulter stehenden Zuschauerinnen und Zuschauer gesäumt. Die meisten Kinder hielten prall gefüllte Konfetti-Säcke in den Händen. Die defilierenden Figuren wurden dann auch emsig mit Konfetti beworfen. Doch diese wussten sich zu wehren, indem sie selber Konfetti – und auch zahlreiche Bonbons – zurück warfen.