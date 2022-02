Lozärner Fasnacht Aufpasser und Taktgeber der Guuggenmusigen: So ticken die Tambis An der Lozärner Fasnacht hören alle Guugger auf ihre Pfeife. Was muss ein Tambourmajor draufhaben? Wie hält er die Herde in all dem Trubel beisammen? Und gibt es auch Frauen? Roman Hodel Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Der Tambourmajor der Blattlüüs Lozärn am Fritschiumzug. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022)

Bereits zum zehnten, aber letzten Mal amtet Björn «Bio» Koller als Tambourmajor der Blattlüüs. Ab 2023 geht's in die hinterste Reihe, Sousafon. Er sagt: «Der Tambi ist der Dreh- und Angelpunkt der Musig, es braucht entsprechend viel Zeit und Enthusiasmus.» Das könne mitunter anstrengend sein, «die Stücke einüben bedeutet Arbeit, da gibt es schon Momente, in denen es nicht rundläuft».

«Bio» Koller. Bild: PD

Entschädigt werde man dafür bei den Konzerten, wenn das Publikum applaudiere. Und natürlich tanzen alle nach seiner Pfeife. «Jeder Tambi hat eine eigene und selbst im grössten Tumult wissen Sie genau, wenn ich gepfiffen habe», sagt Koller.

Die letzten zwei Jahre seien auch für die Blattlüüs mitunter eine Geduldsprobe gewesen. «Zum Glück konnten wir immer proben, denn wir sind weniger als 30 Mitglieder», so Koller. Umso mehr erfreue er sich an der aktuellen Fasnacht. «Alle sind giggerig darauf, wieder durch die Gassen zu ziehen», sagt er. «Die Stimmung ist bombastisch. Auch – oder vielleicht – weil's chaotischer zu und her geht als in früheren Jahren.»

Der Tambourmajor der Sonnechöbler. Bild: PD

Für Marco Dommann ist es die erste Fasnacht als Tambourmajor. Da ihm bisher bereits die musikalische Leitung oblag, ist der Tambi quasi der logische nächste Schritt. Auch wenn er betont: «Ich brauche es nicht unbedingt, vorne hinzustehen, aber es liegt mir durchaus.» Toll sei, dass er als Tambi die Sonnechöbler noch aktiver begleiten könne. «Ich mag es, die Mitglieder zu animieren, etwa leiser oder lauter zu spielen.» Eigentlich, so Dommann, sei es ganz einfach: «Durchs Jahr ist der Präsident der Chef der Musig, doch über die Fasnacht ist es klar der Tambi.»

Marco Dommann. Bild: PD

Dass nach der Zwangspause wieder eine richtige Fasnacht stattfindet, sei schon genial: «Klar konnten wir die ganze Zeit über proben, doch letztlich machen wir das alles für unsere Auftritte und diese haben uns gefehlt.» Die Stimmung sei dieses Jahr besonders ausgelassen – auch in den eigenen Reihen: «Man spürt, wie die Leute Lust haben, wieder gemeinsam etwas zu erleben.» Dazu gehört freilich das eine oder andere Bier: «Wir machen alle eine Woche Ferien, da wollen wir es trotz Spieldisziplin auch geniessen.»

Die Tambourmajorin der Noteheuer Lozärn. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Februar 2022)

Frauen als Tambis gibt’s in Luzern nur wenige. Gabi Kuza von der Fasnachtsmusig Noteheuer Lozärn ist eine. Allerdings steht die Feuertaufe der 53-Jährigen noch aus: Ihre erste Fasnacht als Tambine – so wird sie intern genannt – vor einem Jahr fiel wegen Corona ins Wasser, und die aktuelle zum grossen Teil auch. «Wir hatten Ende Januar beschlossen, wegen der unsicheren Entwicklung auf eine Fasnacht zu verzichten, entsprechend gaben die Mitglieder keine Ferien ein», sagt Kuza.

Gabi Kuza. Bild: PD

Ganz ohne Fasnacht geht es aber doch nicht: Den Kafiwagen am Mühlenplatz betreiben die Noteheuer. Und am Samstag war Kuza sogar als Tambine unterwegs – beim Zügli wurden die Noteheuer von ihrer Alten Garde begleitet. Darauf freute sich Kuza, die mit Unterbrüchen seit bald 30 Jahren bei den Noteheuern musiziert, riesig. Überhaupt, das Tambi-Amt, «ein Kindheitstraum», wie sie sagt. Dass es nur wenige Tambi-Frauen gibt, gibt ihr nicht zu denken. «Es geht mir nicht darum, eine Männer-Domäne zu durchbrechen, ich mache es aus purer Freude an der Sache.»

Der Tambourmajor der Rasselbandi am Fritschi-Umzug. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Februar 2022)

Bei der Rasselbandi ist Sandro Felder ein alter Hase, seit 22 Jahren dabei, davon fünf Jahre als Tambi. «Man nimmt dafür gerne jemanden, der die Musig kennt», sagt er. Als Tambi stehe man im Mittelpunkt, müsse nicht nur dafür sorgen, dass es musikalisch hinhaut, sondern dass auch der Umgang untereinander stimmt. Dies sei gerade während Corona nicht immer einfach gewesen. «Es brauchte viel Fingerspitzengefühl, um die verschiedenen Meinungen unter einen Hut zu bringen», sagt Felder.

Sandro Felder. Bild: PD

Als Tambi müsse man dann und wann auch mal nerven. «Etwa wenn ich pfeife, weil's weitergeht zum nächsten Auftritt», sagt Felder mit einem Schmunzeln. Was aber stets bestens klappe, «dank meinem Pfiff – da hören alle hin». Dass er als Tambi mit vielen verschiedenen Leuten und Generationen zusammenarbeiten könne – die Mitglieder sind 14- bis 60-jährig –, sei faszinierend und entschädige für den grossen Zeitaufwand. Das Schönste aber sei die Fasnacht an sich. «Diese Energie, wenn wir in den Gassen spielen, ist einfach genial, vor allem nach einem Jahr Pause.»

Der Tambourmajor der Rontal-Guugger. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Februar 2022)

«Als Tambi bin ich musikalischer Motivator und Kritiker zugleich», sagt Dario Seiler, seit drei Jahren Tambourmajor der Rontal-Guugger. Viele Mitglieder hätten noch nie Instrumentalunterricht gehabt. Innerhalb von ein paar Monaten 20 Lieder auswendig zu lernen und spielen zu können, sei deshalb eine grosse Leistung. «Die Mitglieder nicht zu überfordern und dennoch einen musikalischen Ehrgeiz zu verlangen, kann sehr herausfordernd sein», sagt Seiler und fügt an: «Wenn man aber auf der Rathaustreppe steht, die Freude der Guugger sieht und den satten Guuggersound auf die Ohren bekommt, hat man als Tambi den tollsten Job.»

Dario Seiler. Bild: PD

Vor allem nach der Zwangspause. «Wenn sich ein Verein ein Jahr lang kaum treffen kann und das Ausüben des Hobbys fehlt, schlägt dies auf die Stimmung und Motivation.» Umso schöner sei deshalb die laufende Fasnacht. Damit die «Herde» zusammenbleibt, erhält jedes Mitglied vorab ein Programm. «Da wird eine gewisse Disziplin verlangt», sagt Seiler. Mitten im Trubel brauche es dann zusätzlich eine Trillerpfeife «und eine laute Stimme».

Der Tambourmajor der Loschtmölch Chriens. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022)

Bereits die 14. Fasnacht bestreitet Pascal Bühlmann bei den Loschtmölch – es ist aber seine erste als Tambourmajor. Er sagt: «Freude und Aufregung sind in etwa gleich gross.» Die Tambi-Anfrage sei vom Vorstand gekommen. «Da sagt man natürlich nicht nein, zumal ich mit meinen 32 Jahren in der Musig bereits zum alten Eisen gehöre.» In der neuen Rolle habe er sich rasch wohlgefühlt. «Als Tambi musst du sicher besonders Präsenz zeigen», sagt Bühlmann und erklärt dies so: «Zwischen Tambi und Musig braucht’s eine gewisse Energie.» Diese sei da, genauso wie die Aufmerksamkeit beim Besammeln. «Ein Pfiff von mir genügt – und alle Köpfe drehen sich zu mir um, auch im Trubel der Stadt», sagt er.

Pascal Bühlmann. Bild: PD

An der laufenden Fasnacht stellt Bühlmann eine interessante Mischung aus «Aufbruchstimmung und Torschusspanik» fest: «Das Ganze wurde ja innert Kürze quasi aus dem Boden gestampft – manche können es immer noch nicht glauben, dass wir normal Fasnacht machen können.» Er schon. Und als Tambi kriege er erst noch 1:1 mit, wie der Loschtmölch-Sound 2022 tönt. «Sensationell natürlich, was denn sonst.»

