Fasnacht: Neuer Verein LFK Huerenaffe unterstützt Wagengruppen

Lozärner Fasnacht «Huerenaffe 22» unterstützen finanziell Gruppen, die an den Umzügen teilnehmen Das Lozärner Fasnachtskomitee beteiligt sich normalerweise an den Kosten für Umzugssujets. Doch weil dies gerade etwas schwierig ist, sucht ein neuer Verein nun Donatoren. Roman Hodel Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Sie sind quasi das Salz in der Suppe bei den beiden grossen Luzerner Fasnachtsumzügen: die vielen verschiedenen Fasnachtsgruppen, die jeweils mit ihren grossen und kleinen Umzugswagen daran teilnehmen. In so mancher Scheune oder Garage in der und um die Stadt Luzern werkeln diese Fasnachtsbegeisterten momentan an ihren Sujets. Und dies, obwohl die Durchführung von kaum einzäunbaren Anlässen wie solchen Umzügen Ende Februar wegen der Pandemie schwer auf der Kippe steht.

In normalen Jahren unterstützt das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) als Organisatorin der Umzüge alle teilnehmenden Gruppen und Musigen mit einem Subventionsbeitrag an das Basteln der Grende und das Bauen der Wagen. Dieser Beitrag besteht einerseits aus Bargeld – insgesamt ein tiefer sechsstelliger Betrag – und aus LFK-Plaketten. Letztere können die Gruppen selber verkaufen und den Erlös behalten. Doch normal ist auch an dieser Fasnacht nicht viel. Dem LFK fehlt es selber an Umsatz, weil die Pandemie die Möglichkeiten für Anlässe stark einschränkt. Ergo wird das Entrichten des Beitrags schwierig. LFK-Präsident Dani Abächerli sagt:

«Wir dürfen die Gruppierungen,

die bis jetzt schon so viel Zeit und Geld

in ihre Sujets investiert haben,

aber nicht im Regen stehen lassen, deshalb handeln wir jetzt.»

Orbis Arbitrarius, hier in ihrer Werkstatt in Emmen, ist eine von vielen Gruppierungen, die jeweils an den Luzerner Umzügen teilnimmt. Bild: Manuela Jans-Koch (21. Februar 2019)

Jeder Donator bezahlt 2500 Franken

Kurzerhand hat Abächerli am 1. Januar einen neuen Verein gegründet, die LFK-Donatoren Huerenaffe 22. Die Zahl steht einerseits für das Jahr, andererseits für die Anzahl Donatoren, welche man sich zum Ziel gesetzt hat. Der Verein ist auf gutem Weg, dies zu erreichen. Laut Abächerli liegen bereits zwölf Zusagen vor, mit weiteren Interessenten sei man im Gespräch. Jeder Donator bezahlt 2500 Franken. Mit den total 55'000 Franken sollen die Plaketten finanziert werden, die auch dieses Jahr an die rund 50 teilnehmenden Gruppen verteilt werden – rund 4000 Stück.

Für die Donatorensuche greifen die Initianten auf ihr grosses Netzwerk zurück. Sollte jemand, der nicht dazugehört, diese Zeilen lesen, darf er oder sie sich selbstverständlich ebenfalls beim LFK melden. Die Donatoren erhalten als Gegenleistung unter anderem Silberplaketten, und es werden gemäss Abächerli «zwei coole Dankeschön-Events» organisiert. Für ihn ist der neue Verein «ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit dem Lozärner Brauchtum Fasnacht». Und vor allem eine einmalige Sache: Der Verein wurde einzig zur Unterstützung der Gruppen dieses Jahr gegründet und wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgelöst werden.

