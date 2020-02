Live Lozärner Fasnacht im Ticker: Buntes Treiben in Luzerns Gassen ++ 30'000 Zuschauer am Fritschi-Umzug ++ alle Highlights vom Schmutzigen Donnerstag Vom Urknall über den grossen Fritschi-Umzug bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen: Verfolgen Sie hier den Schmutzigen Donnerstag hautnah. 20.02.2020, 18.31 Uhr

Zum Aktualisieren der angezeigten Beiträge bitte Seite neu laden.

Nach dem Umzug war rasches Aufräumen angesagt. Konfetti auf den Strassen, soweit das Auge reicht. Die Cocoschüttler Meggen mit ihren Waldelfen. Eine gfürchige wilde Nummer am Fritschi-Umzug. Infinitus Lozärn mit dem Thema Quitus Elementum. Noch eine bunte wilde Nummer. Eine wilde Nummer unterwegs als Luzerner Wasserturm. Nachtheueler Horw als «Urchigi Chrieger» Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern mit dem Thema «Moon Casting – So geht Mond». Fasnachtsmusig Noteheuer Luzern mit dem Thema «Die Schöne und das Biest». Auf der Seebrücke herrschte dichtes Gedränge beim Fritschi-Umzug. Borggeischter-Musig Roteborg mit dem Thema «Wächter vom Rotbachtobel». Gfürchige Gestalt am Fritschi-Umzug! Krampus Lozärn mit dem Sujet Barbara Millicent Roberts. DOOQ mit dem Sujet Sekte. Noggeler Guggenmusig Luzern mit dem Sujet Schneewittchen und die 7 Zwerge. Noggeler Guggenmusig Luzern mit dem Sujet Schneewittchen und die 7 Zwerge. Chottlebotzer Lozärn mit dem Sujet Chottles Thrones. Lozärner Chaote mit dem Sujet Duck Tales. Blattlüüs Lozärn mit dem Sujet Ur Luz. Gaugewäudler mit dem Sujet Assassins Creed. Gaugewäudler mit dem Sujet Assassins Creed. Bärg-Wörze Udligenswil mit dem Sujet De Fescher vom Wagemoos. Bärg-Wörze Udligenswil mit dem Sujet De Fescher vom Wagemoos. Orbis Arbitrarius mit dem Sujet Universum-Ritter. Fläckegosler Roteborg mit dem Sujet Gosler Mythos. Zunft zu Safran mit dem Sujet Bohre ned Schnorre. Ein gförchiger wilder Grend. Chappelgnome mit dem Sujet Die Mooloor aus dem Moorlaboor. Müsali-Musig Lozärn mit dem Sujet Elfenkrieger. Ein wilde Nummer. Schnipp-Schnaps mit dem Sujet Atlantis. Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger. Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger. Bueri Chessler mit dem Sujet Wältrumturiste. Bruder Fritschi. Die Latärndlihöcker Lozärn mit dem Sujet «Argus Carnevale». Die Zunft zu Safran. Die Bueri Chessler mit dem Sujet «Wältrumturiste». Dieses Sujet weckt frühlingshafte Gefühle. Dani aus Rothenburg als Metzger mit Saugrind.

Ein wildes Sujet am Fritschi-Umzug. Werber, Andi, Esther und Barbara aus Luzern sind als Polospieler verkleidet.

Zuschauer verfolgen den Fritschi-Umzug. Claudia, René und Sandy von der Guuggenmusik Tropenblocher aus Luzern sind als Schneetiger und Eisbär verkleidet.

Tobias, Andrea, Eliane und Benno aus Eschenbach sind als Pinguine verkleidet.

Fasnachtstheater Domus (Cotton Club) am Falkenplatz.

Ein Hochzeitspaar. Ätis mit dem Theater Spermien. Holzwörm Lozärn mit dem Theater «Keiner zu klein, ein Gourmet zu sein». Pädagogischer Karnevalsverein mit dem Theater Hamster. Diese Zwerge nehmen es gemütlich. LFK Präsident Roland Fischer begutachtet ein Theater. Ist das Beat Feuz? Das Theater der Moggetätscher auf dem Dach des Stadtkellers. Barfuessfäger Lozärn. Greta Thunberg beim Theater der Maskenliebhabergesellschaft der Stadt Luzern. Grenadiere der Zunft zu Safran auf dem Dach des Stadtkeller. Die Uhrenläden sind geschlossen. Dafür steht am Grendel ein Mini-Wasserturm. Die Chappelgnome ziehen durch die Altstadt. Ein Wissenschaftler an der Tagwache ... ... mit aufwendig gebasteltem Wagen. Rüüdig verreckt: Fasnächtler an der Tagwache. Fasnächtler an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar 2020 in der Stadt Luzern. Ein Rettungsboot patrouilliert auf der Reuss. Die Leuechotzeler Luzern. Die Rotsee-Möven Littau. Die Wäsmali-Chatze Lozärn. Die Rüüssfrösch Lozärn. Die Chacheler Musig Chriens. Die Fritschifamilie. Die Chnuupesager Luzern. Die Saunafäger Lozärn. Die Saunafäger Lozärn. Die Pilatusgeister Luzern. Die Lozärner Kracher. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici und Bruder Fritschi auf dem Kapellplatz. Die Rüssgusler Ebikon. Die Rüssgusler Ebikon. 13'000 Leute: Der Kapellplatz ist rappelvoll. Die Blattlüüs Lozärn. Es esch Fasnacht! Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Die Stimmung bei den Narren stimmt. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici kommt am Schwanenplatz an. Die Fritschifamilie beim Landungssteg. Die Fritschifamilie auf dem Nauen. Der Urknall.

Rund 13'000 Fasnächtler waren an der Tagwache dabei, 2000 weniger als noch im Vorjahr.

waren an der Tagwache dabei, 2000 weniger als noch im Vorjahr. 30'000 Personen haben den Fritschi-Umzug (Vorjahr 38'000) in der Stadt Luzern mitverfolgt.

(Vorjahr 38'000) in der Stadt Luzern mitverfolgt. Die Polizei ist mit dem Fasnachtsstart bisher zufrieden – aber: Rettungskräfte mussten eine betrunkene Person aus der Reuss retten. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Blaulichtorganisationen mehr alkoholisierte Jugendliche registriert.

18:30 Uhr

Freut man sich nach der Fasnacht nicht auf den Frühling? Oder wie war das noch mal ganz genau?

Bild: Linda Leuenberger

18:27 Uhr

Herrliche Abendstimmung – jetzt wird's an der Reuss romantisch:

Bild: Linda Leuenberger

18:20 Uhr

Tierisch gut: Auch dieses Jahr geht es an der Luzerner Fasnacht wieder animalisch zu und her. Unser Fotograf Patrick Hürlimann war heute mit seiner Kamera auf der Pirsch:

Royale Raubtiere: So zahm wie Claudia, René und Sandy von der Guuggenmusig Tropenblocher aus Luzern präsentieren sich Schneetiger und Eisbären in der freien Wildbahn nur selten.

Bild: Patrick Hürlimann

Reich an Armen: Ursi aus Cham hat als Tintenfisch alles im Griff.





Bild: Patrick Hürlimann

Rüssel und Baldachin: Diese Nidwaldner Familie hat sich das Motto «Trampels» gegeben und bewegt sich entsprechend durch die Luzerner Altstadt – hoffentlich ohne allzu grossen Schaden anzurichten.





Bild: Patrick Hürlimann

Edles Gestüt: Mit ihren Stahleseln, ääh -rössern, ääh -pferden sind Werner, Andi, Esther und Barbara aus Luzern unterwegs; sie huldigen als Polospieler einem gar edlen Sport.

Bild: Patrick Hürlimann

Metzgete der makabren Art: Dani aus Rothenburg macht das Schwein zum Schlachter.

Bild: Patrick Hürlimann

18:05 Uhr

Kreativ sind sie, diese Fasnächtler: Sie haben ihre gestalterischen und bastlerischen Fertigkeiten am Schmutzigen Donnerstag unter Beweis gestellt, denn die Eingangshalle im Hotel «Schweizerhof» mutierte zu einer farbenfrohen Versammlung fasnachtsgewaltiger Grende. 463 Personen liessen sich ablichten, so viele wie noch nie.

Hier geht's zum Bericht:

Bildstrecke Gesucht: De beschti Fasnachtsgrend – 463 Personen liessen sich ablichten Fischers Fritz, Mutter Natur, Greta: Die Fasnächtler waren auch in diesem Jahr ungemein kreativ beim Basteln ihrer Grende. René Meier vor 41 Minuten

Die Grende in der Bildergalerie:

Sujet: Gugus

Kategorie: Familien Sujet: Chnuschtifuschti, NO DAB+ - Jukebox forever

Kategorie: Familien Sujet: Spitzbuben

Kategorie: Familien Sujet: Gugus

Kategorie: Familien Sujet: Mer hebed ab

Kategorie: Familien Sujet: Vergässni Lozärner Chrieger

Kategorie: Familien Sujet: Herr der Ringe

Kategorie: Familien Sujet: Töffligang

Kategorie: Familien Sujet: Königreich

Kategorie: Familien Sujet: Kuhle Kühe

Kategorie: Familien Sujet: Marshmallow

Kategorie: Familien Sujet: Safari

Kategorie: Familien Sujet: Spiru und Fantasio

Kategorie: Familien Sujet: Waldtiere

Kategorie: Familien Sujet: Kangoroo, Löwe, Katze.Kategorie: Familien Sujet: Insekten

Kategorie: Familien

Sujet: Piraten

Kategorie: Familien Sujet: Urban Gardening

Kategorie: Familien Sujet: M&M

Kategorie: Familien Sujet: die grünen Zyklonen

Kategorie: Familien Sujet: Drachen

Kategorie: Familien Sujet: Rocker Bero Clan

Kategorie: Familien Sujet: Drachen

Kategorie: Familien

Sujet: Oldie-Paar

Kategorie: Familien Sujet: Einhornjäger

Kategorie: Familien Sujet: Tunnelbauer

Kategorie: Familien Sujet: Kunstmaler

Kategorie: Familien Sujet: Olchis

Kategorie: Familien Sujet: No Problema

Kategorie: Familien Sujet: DoppuchnopfKategorie: Familien

Sujet: Vogelscheuche

Kategorie: Familien Sujet: Feuerwehr

Kategorie: Familien Sujet: Lucky Luke mit den Daltons

Kategorie: Familien Sujet: Turnverein mit Fitness und Gymnastic

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Trampels

Kategorie: Familien Sujet: Metzger

Kategorie: Familien Sujet: Gas, Wasser und Sch...

Kategorie: Familien Sujet: Der Wald lebt

Kategorie: Familien Sujet: Zahnteufel

Kategorie: Familien Sujet: Jutta + Ottokarli

Kategorie: Kleingruppen

Sujet: Hawaii-Orang-Utan

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Sensemann Artifäx Intertum

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Waldfäst

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Das Sams

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Iischalt verwötscht

Kategorie: Kleingruppen Sujet: GmbH

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Kartonwurzeln

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Viehschau

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Viehschau

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Viehschau

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Eulen

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Waldgeister

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Geissböck

Kategorie: Familien Sujet: Charlie Chaplin

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Friedhof der Kuscheltiere

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Jäger

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Samichlaus & Schmutzli

Kategorie Kleingruppen Sujet: Vikinger

Kategorie Kleingruppen Sujet: Igiser Holzkopf

Kategorie Kleingruppen Sujet: Corvus

Kategorie Kleingruppen Sujet: Auge um Auge, Flosse um Flosse

Kategorie Kleingruppen Sujet: Zwei gfrässigi Schaf

Kategorie Kleingruppen Sujet: Stadtfüchse

Kategorie Kleingruppen Sujet: human statt vegan

Kategorie Kleingruppen Sujet: Hofnarren vom Gütsch

Kategorie Kleingruppen Sujet: OJA

Kategorie Kleingruppen Sujet: Sommervogel

Kategorie Kleingruppen Sujet: Ä Guete

Kategorie Kleingruppen Sujet: Hondsverlochete

Kategorie Kleingruppen Sujet: Mongolische Krieger

Kategorie Kleingruppen Sujet: Insekten

Kategorie Kleingruppen Sujet: Hochzeitspaar

Kategorie Kleingruppen Sujet: Lego und Roboter

Kategorie Kleingruppen Sujet: Noh Theater Haifisch

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Totenfest

Kategorie Kleingruppen Sujet: Fantasy

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Miramiro

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Artsifartsi Hundskommun Löschbrigade

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Wildi Häxe

Kategorie: Kleingruppen Sujet: ohne Sugus esch alles us

Kategorie: Kleingruppen Sujet: die Raben sind los

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Zitrone-Chlöfer mit Energieethiken Sujet: Carabinieri

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Stan & Ollie-Way out west

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Schoggi-Thaler-Verkäufer

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Braveheart

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Gartenhexen

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Varieté

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Müller auf Arbeitssuche

Kategorie: Kleingruppen Sujet: tierisch königlich

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Alles heimatlosi Vögu AHV

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Max & Moritz

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Rätzer-Tours

Kategorie: Kleingruppen Sujet: die Götter vom Drachenberg

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Trio Muggeforz

Kategorie: Kleingruppen Sujet: die Ratten verlassen das sinkende SchiffKategorie: Kleingruppen Sujet: Vogelscheuche

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Fritzers Fischer-Gruppe

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Schnägge-Post

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Urban Gardening

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Hobby-Horsing

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Nussknacker

Kategorie: Kleingruppen Sujet: 3 för 2 Christböime

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Katzen

Kategorie: Kleingruppen Sujet: das SamsKategorie: Kleingruppen Sujet: Jakob und Babettli, Grosis mit Pfeife

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Slipknot & Paday

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Herrscher der Tiere

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Asterix

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Drachenpilot

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Kuhli-Bruut

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Das Leben ist ein Puzzle

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Kuh-li Bruut

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Samantha Claus

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Möwe

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Beat Feuz

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Real isch Real

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Hexe

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Fisch

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Einhorn

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Ninja

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Buuremaa

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Ork

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Lieblingspferd

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Wollelisi

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Teufel

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Wolle-Lysi

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Hundskommunifüürwehr

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Hundskommunifüürwehr

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Franzose

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Catrina

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Lieblingsesel Coco Chanel

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Beat Breu

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Nachteule

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Marshmallow

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Fussball

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Insekt

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Picasso

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Bodo

Kategorie: Einzelmaske Sujet: KUHnigunde

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Flora Hornkuh

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Tagträumer

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Dia de los muertos

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Tanzbär vom Cirque du Marastas

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Tagträumer

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Usem letschte Rohr blase!

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Arzt

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Mr. Bean

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Mann

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Space Astronaut

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Beethoven LvB

Kategorie: Einzelmaske Beethoven Sujet: Drachen

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Indianerin

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Kudu

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Mutter Natur

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Waldkrieger

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Steinbock

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Sonne

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Zirkusdirektor

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Werwolf

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Gretli träumt

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Saumetzger

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Ad naturum

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Messerschlucker

Kategorie: Einzelmaske Sujet: Minotaurus

Kategorie: Einzelmaske

Hier geht's zum Video:

17:42 Uhr

LZ-Journalist Seymon Matheys hat heuer zum ersten Mal selbst ein Fasnachtskostüm gebastelt. Mit seinem handwerklichen Geschick ist es leider nicht weit her. Allerdings: Wer zwei linke Hände hat, kann immerhin vorplanen. Lesen Sie mehr hier in seiner Kolumne:

Kolumne Mein erster eigener Grend. Oder: Wie man aus der Not eine Tugend macht Journalist Seymon Matheys hat heuer zum ersten Mal selbst ein Fasnachtskostüm gebastelt. Mit seinem handwerklichen Geschick ist es leider nicht weit her. Allerdings: Wer zwei linke Hände hat, kann immerhin vorplanen. Seymon Matheys vor 55 Minuten

17:33 Uhr

Drei gfürchige Typen, fotografiert am Fritschi-Umzug:

«Näbelhüüler» mit dem Sujet Obsecratio. Bild: Jakob Ineichen

Bild: Jakob Ineichen

«Orbis Arbitrarius» mit dem Sujet Universum-Ritter. Bild: Jakob Ineichen

17:30 Uhr

Auch entlang der Reuss ist der Einsatz einer Putzequipe nötig:

Bild: Linda Leuenberger

17:27 Uhr

Die Polizei-Bilanz zum Fasnachtauftakt:

Stadt Luzern – Fritschi-Umzug

Der Fritschiumzug wurde bei herrlichen, fast frühlingshaften Wetterverhältnissen von geschätzten 30'000 Personen (Vorjahr 38'000) mitverfolgt. Der Anlass verlief ohne grössere Zwischenfälle. Da der Umzug leichte Verzögerungen aufwies, konnte die Sperrung der Umzugsroute etwas später als geplant, nämlich um 17:10 Uhr aufgehoben werden.

Stadt Luzern – Sperrung des Rathaussteg

Aus Sicherheitsgründen wird der Rathaussteg an den offiziellen Fasnachtstagen (Schmutziger Donnerstag, Rüüdige Samschtig, Güdismontag und Güdisdienstag) Seite Bahnhofstrasse gesperrt. Diese Sperrung durch einen privaten Sicherheitsdienst erfolgt jeweils von 21.00 bis 01:00 Uhr in Richtung Altstadt. Der Begehung des Rathaussteges aus Richtung Altstadt zur Bahnhofstrasse ist jederzeit möglich. Die Luzerner Polizei behält sich je nach Situation auch Sperrungen ausserhalb dieser fixen Zeiten vor.



Stadt Luzern – Fritschi-Tagwache

Am Urknall und dem Fötzeliregen nahmen geschätzte 13'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler (Vorjahr 15'000) teil. Die Sperrung der Hauptverkehrsachse Seebrücke/Schweizerhofquai (von 04:45 Uhr bis 05:45 Uhr) verlief plangemäss. Im Vergleich zu den Vorjahren mussten die Rettungsdienste mehr Einsätze leisten, dies insbesondere auch bei Vorfällen mit Jugendlichen aufgrund von übermässigem Alkoholkonsum. Eine Person stürzte im Bereich «Unter der Egg», auf der Höhe des Rathausstegs, in die Reuss. Sie konnte von einer Equipe der SLRG umgehend gerettet und medizinisch betreut werden. Die Person musste nicht hospitalisiert werden.

Kanton Luzern

Die verschiedenen Fasnachtsveranstaltungen von Mittwochabend und Donnerstag im Kantonsgebiet verliefen ohne nennenswerte Einsätze der Polizei. Auch diese Anlässe wurden von mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt.



17:17 Uhr

Greta, Ritter und wilde Tiere präsentieren sich am Umzug in Altbüron: Rund 1000 Schaulustige liessen sich den Umzug im Luzerner Hinterland nicht entgehen. Neben riesigen Wagen kam auch das Politische nicht zu kurz. Lesen Sie hier unsere Reportage:

Das Luzerner Hinterland punktet mit frechen Sujets Der Umzug in Altbüron begeistert mit einer gehörigen Portion Polit-Satire. Doch auch riesige Burgen sorgen für viel Applaus. Niels Jost vor 12 Minuten

17:09 Uhr

Lesen Sie unsere Reportage von der Dorffasnacht in Buttisholz:

Bildstrecke In Buttisholz heisst's: Raus aus dem Schulalltag, rein in die Dorffasnacht! Die Zuschauer erleben am Kinderumzug mit 19 Nummern viel Abwechslung. Über die Hälfte der 500 Teilnehmer sind Buben und Mädchen, die mit ihren selbst gemachten Sujets verblüffen. Yvonne Imbach vor 2 Stunden

17:07 Uhr

Und endlich! Wie lange haben wir heute auf Greta gewartet! Für die Familie Bucher war klar, dass sie an der diesjährigen Fasnacht ein aktuelles Diskussion-Thema aufgreifen wollte. Sie hat sich fürs Klima entschieden.

Bild: Linda Leuenberger

17:01 Uhr

Ferien während der Fasnacht: Diese beiden Flipflop-Fasnächtler posieren mit osteuropäischen Touristen für ein Erinnerungsbild. Diese Fasnacht sei schon «very good, very cool», meinen sie.

Bild: Linda Leuenberger

16:41 Uhr

Bild: Linda Leuenberger

Typisch Schweiz – sauber und ordentlich: Die Konfettis auf der Seebrücke müssen jetzt schnell weggeputzt werden.

Bild: Jakob Ineichen

16:37 Uhr

Bei uns ist aber noch lange nicht Schluss: Wie der Fritschi-Vater sind auch unsere Reporter und Fotografen weiter im bunten Treiben unterwegs. In unserem Fasnachts-Ticker hier erwarten Sie also noch einige Highlights. Bleiben Sie dran!

16:32 Uhr

Das war der Fritschi-Umzug 2020! Aber nicht die Lozärner Fasnacht 2020! Die 40. und letzte Nummer, die Monsterguugger Bueri (Motto: Phönix der Wiedergeborene), macht den Abschluss.

Bild: Linda Leuenberger

16:22 Uhr

Die beiden letzten Nummern ziehen am Schwanenplatz vorbei: Conversio (S esch scho weder Mäss z Lozärn) und die Monsterguugger Bueri (Motto: Phönix der Wiedergeborene) bilden den Abschluss des Fritschi-Umzugs. Bis dann alle im Helvetiagärtli eingetroffen sind, dauert's aber noch ein Momentli.

Das Fazit von Fritschi-Vater Daniel Medici gegenüber «Tele 1» fällt begeistert aus: «Unglaublich schön!» Er sei von den aufwendigen Sujets und den tollen Auftritten der Guuggen sehr beeindruckt. Medici ist schon seit drei Uhr morgens auf den Beinen und so schnell wird's für ihn heute sicher nicht Schluss sein.



16:17 Uhr

Abseits vom Umzug wird noch rasch die Schminke aufgefrischt. Lea und Lily gehören zu einer Gruppe der Zwergenpolizei.

Bild: Linda Leuenberger

16:16 Uhr

Auf dem Schwanenplatz haben sich verschiedene Grüppchen niedergelassen und posieren für Fotos. Zum Beispiel die vier Mariachi-Freunde, die sich unserer Zeitung als Juan, Pablo, Armando und Mijo vorgestellt haben.

Bild: Linda Leuenberger

Und ein Zirkusdirektoren-Paar mit ihrem Äffchen und einem Löwenbaby. Bitte nicht füttern!

Bild: Linda Leuenberger

16:10 Uhr

Der Fritschi-Umzug geht langsam dem Ende zu: Es präsentieren sich mit der Nummer 35 Infinitus Lozärn mit ihrem Motto «Quitus Elementum»: «Das fünfte Element wurde begleitet von einer Söldnerschaar Soldaten, kämpften bis das Universum brennt, denn fünf Elemente ist das Ziel der Mission.»

16:09 Uhr

Die Reportage und tolle Bilder vom Umzug in Romoos sind jetzt online. Bitte klicken Sie hier:

Bildstrecke In Romoos schlagen die Trychler aus dem Borkenkäfer-Befall Profit 26 Nummern haben in Romoos Gross und Klein entzückt. Nicht zu kurz kamen all jene, die sich auf viel Süsses freuten. Raissa Bulinsky vor 3 Stunden

16:04 Uhr

Und dann wird's politisch: Die Gruppe Durchgangsbahnhof Lozärn sucht Mineure/in.

Leserbild

16:01 Uhr

Zwei tolle Banden:

Zwei «Globi»-Mütter und ihre Kinder aus Udligenswil und Oberrüti.

Bild: Patrick Hürlimann

Familie Keel aus Luzern mit dem Motto «Shaun, das Schaf».

Bild: Patrick Hürlimann

15:54 Uhr

Während sich der Fritschi-Umzug in die Länge zieht, werfen wir einen Blick auf Luzerns «Nebenschauplätze»: Drei Wahrsagerinnen haben für unsere Zeitung gratis (!) einen Blick in ihre Kristallkugeln geworfen. Der Ausblick verrät folgendes: «Ganz Luzern wird morgen einen riiiiesen Kater haben!»

Bild: Linda Leuenberger

15:52 Uhr

Bild: Fabienne Mühlemann

Die Rotseemöven Littau mit ihrem Motto Atlantica: «Ariell und Jack Sparrow chönd ehri Sache packe und vergässit ja ned t’Socke, denn das Jahr dönt t’Rotseemöve onderwasser rocke.»

15:46 Uhr

Nicht nur Luzern kann Fasnacht, sondern auch Zug: Impressionen vom Kinderumzug in der Altstadt von Zug (Route vom Kolinplatz bis zum Bundesplatz). Und für Zug wenig verwunderlich, zeigt man sich international.

Bild: Tijana Nikolic

Bild: Tijana Nikolic

15:39 Uhr

Die Noggeler Guggenmusig Luzern als Schneewittchen und die 7 Zwerge. Dazu das passende Versli: «1. Es war einmal, es rüüdig lange her, 2. ein schönes Mädel, das hatte es schwer. 3. Es haute dann ab zu den siebzig Zwergen, 4. und feierte die Fasnacht über den Bergen.»

Bild: Fabienne Mühlemann

15:29 Uhr

Halbzeit am Fritschi-Umzug: Wir sind inzwischen bei Nummer 18, den Rüüsssugger Ämme angelangt. Ihr Motto lautet Ginfanterie: «Noch em Jubi-Johr macht nor öpis Sinn, ‹Am Ändi macht alles Gin›. Mer zeiget eus Nobel und doch Heldehaft. Met em Sujet GINfanterie 89.»

Bild: Fabienne Mühlemann

15:21 Uhr

Zwar ist der frühe Morgen schon lange Vergangenheit. Aber wer dabei war, soll reinklicken in unsere Reportage von der Tagwache in Willisau.

Fasnachtsverrückte ziehen die Fäden: Bei der Tagwache in Willisau tanzen die Puppen Der Donnerknall erfolgte im Hinterland wie immer um sechs. Aber sonst war an der Tagwache in Willisau einiges anders als in anderen Jahren. Roger Rüegger vor 3 Stunden

15:20 Uhr

Den grössten Preis hat dieses Prachtswetter verdient!

Bild: Jakob Ineichen

15:10 Uhr

15:03 Uhr

Die Bueri Chessler mit ihrem Motto Wältrumturiste: «Du wotsch id Ferie ond frogsch dech weder mol, wo ben ech ächt gsi, scho öberall? Reis met üs Chessler uf jede Fall, met üs Flügsch sogar nach öber-All.»

Bild: Jakob Ineichen

Übrigens: Kinder im Fasnachtslärm sollten einen Hörschutz tragen. Das ist höchst empfehlenswert, denn die Fasnacht lebt bekanntlich nicht nur – oder fast nicht – von leisen Tönen!

14:53 Uhr

So ein Umzug gibt Durst. Sie wissen, was ein Holdrio ist? Na klar! Damit überstehen Sie den Fasnachtsmarathon problemlos! Ein Tipp für neue Fasnächtler: Hagebutte und Zwetschge spielen beim Holdrio eine grosse Rolle.

14:49 Uhr

Genau darum haben wir die Lozärner Fasnacht so gern: Neben den offiziellen Nummern präsentieren sich auch ganz wilde Gruppen am Fritschi-Umzug.

Bild: Jakob Ineichen

Bild: Jakob Ineichen

14:42 Uhr

Bild: Linda Leuenberger

Abseits vom Fritschi-Umzug ist aber auch einiges los. An der Reuss wird ein Tennismatch ausgetragen oder man erholt sich vom strengen Fasnachts-Auftakt.

Bild: Linda Leuenberger

14:40 Uhr

Bild: Jakob Ineichen

Die Rasselbandi Horw hat den Pilatus-Drachen bezwungen: «Eschs korrekt, wird s’Sujet vellecht gar zensiert… Es bitzli Angscht esch emmer ome, d’Narrefreiheit schiint verlore…»

Bild: Jakob Ineichen

14:32 Uhr

Die Luzerner Polizei zieht eine weitere Zwischenbilanz:

- Die Tagwache und der Vormittag des SchmuDo in der Stadt Luzern verliefen bisher mehrheitlich friedlich. Die Blaulichtorganisationen verzeichneten allerdings mehr betrunkene Jugendliche als im Vorjahr.

- Eine alkoholisierte Person musste aus der Reuss geborgen werden. Sie ist laut Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, jedoch wohlauf.

- Insgesamt acht Personen wurden im Verlauf des Vormittags ins Spital gebracht – wegen übermässigen Alkoholkonsums, aber auch wegen Verletzungen wie etwa einem Beinbruch. Zudem gab es ein weiteres halbes Dutzend Sanitätseinsätze vor Ort.

- Bei rund 50 Personenkontrollen wurden unter anderem Schlagstöcke wie etwa Baseballschläger konfisziert.

-Laut Christian Bertschi spürt die Luzerner Polizei im ganzen Kanton an Fasnachtsanlässen ein erhöhtes Aggressionspotenzial bei Jugendlichen.

14:28 Uhr

Bild: Vanessa Varisco

Nicht nur in Unterärgeri, sondern auch in Oberägeri ist ein Kinderumzug im Gang. Und klar: Wo Kinder sind, da sind immer auch jede Menge Legosteine.

Bild: Vanessa Varisco

Und ein Säulirennen wird auch gleich veranstaltet – knallpink und mit Ringelschwänzchen.

Bild: Vanessa Varisco

14:21 Uhr

In der Stadt Luzern geht's derweil etwas stockend voran. Die erste Guuggemusig Latärndlihöcker Lozärn zieht vorbei.

Bild: Jakob Ineichen

Bild: Jakob Ineichen

14:19 Uhr

Und es folgen einige Impressionen vom Kinderumzug in Unterägeri:

Bild: Vanessa Varisco

Bild: Vanessa Varisco

Anja Dittli und Céline Schnüriger aus Unterägeri machen seit vielen Jahren immer wieder einmal am Umzug mit.

14:14 Uhr

Auch in Buttisholz ziehen die Fasnächtler heute durchs Dorf. Rund 500 sind es, verteilt auf 19 Nummern. Bald geht es los:

Bild: Yvonne Imbach

Bild: Yvonne Imbach

14:12 Uhr

Bild: Raissa Bulinsky

Der grösste Umzug findet derzeit in der Stadt Luzern statt. Doch auch andernorts gibt's jede Menge Fasnacht - zum Beispiel in Romoos. Hier wird unter anderem der Borkenkäfer-Befall zum Fasnachts-Sujet gemacht.

Bild: Raissa Bulinsky

Bild: Raissa Bulinsky

14:06 Uhr

In Luzern wird das Publikum beschenkt: 1000 kg Orangen werden anlässlich des Orangengewitters auf dem Kapellplatz beim Fritschibrunnen, auf dem Fritschi-Zug und natürlich jetzt auf dem Fritschi-Umzug des LFK verteilt. Dazu kommen rund 13'600 Willisauer-Ringli.

Bild Fabienne Mühlemann

14:04 Uhr

Bild: Jakob Ineichen

Gemütlicher Hochsitz und Gedränge am Strassenrand.

Bild: Jakob Ineichen

13:58 Uhr

Die Standarten der Zünfte/Gesellschaften des Lozärner Fasnachtskomitees führen den Umzug an. Es folgen der Bruder-Fritschi-Zug sowie der Fritschi-Wagen.

Bild: Fabienne Mühlemann

13:50 Uhr

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Demnächst startet der Fritschi-Umzug.

Ein «wildes Sujet» am Fritschiumzug am Schmutzigen Donnerstag. Bild:Jakob Ineichen

13:44 Uhr

Wussten Sie, dass...

....60 Mannstunden für den Aufbau und das Schmücken des Fritschiwagens aufgewendet werden. Dies ist eine der ehrenvollen Aufgaben der Neuzünftler. Kleinere Neuzünftler-Jahrgänge werden dabei von ihren Vorgängern unterstützt.

...1500 gelb-rote Papierrosen den Fritschi-Wagen schmücken. Diese hat der aktuelle Neuzünftler-Jahrgang in Heimarbeit zu produzieren.

...4 kräftige Pferde (Freiberger oder Shire Horses) den Fritschi-Wagen ziehen, der sogar als 5- oder 6-Spänner gefahren werden könnte.

...der Fritschi-Wagen beim Fritschi-Umzug des LFK den Fritschi-Brunnen auf dem Kapellplatz 3 Mal umrundet, wo sich gemäss Überlieferung das Grab von Bruder Fritschi befinden soll.

...100 kg staubfreies Kornspreu benötigt wird, welches schaufelweise den dem Fritschi-Wagen zu nahe kommenden Zuschauern vorzugsweise hinten in die Jacken gefüllt wird.

13:38 Uhr

Bild: Fabienne Mühlemann

Viel Publikum am Strassenrand: Die Leute stehen schon bereit für den Umzug. Das Wetter ist herrlich, in der Sonne braucht es nicht mal eine Jacke.

13:31 Uhr

Bald geht's los: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die 40 Nummern des Fritschi-Umzugs. Alle machen sich parat. Start ist um 14 Uhr.

13:11 Uhr

Bild: Julian Spörri

Auch das ist ein absolutes Muss für jeden Fasnächtler und Zuschauer: «Möchten Sie eine Plakette kaufen?» Mit dem Verkauf der verschiedenen Plakettenvarianten ermöglicht das Lozärner Fasnachtskomitee die Durchführung der Fasnachtsumzüge, organisiert Maskenkurse für Kinder und Erwachsene, und unterstützt mit dem Erlösüberschuss alljährlich soziale oder wohltätige Institutionen. Bis jetzt laufe der Verkauf gut, berichtet ein Verkäufer, was man auch an seiner bereits halbleeren Kartontafel sieht.

13:08 Uhr

Und weiter geht's auf unserer Sujet-Tour: Wir treffen fünf Schlumpfinen. Diese Freundinnen kleiden sich jedes Jahr nach einem anderen Motto.

Bild: Julian Spörri

Zwei Pinguine auf der Luzerner Seebrücke: Ist's unter dem Pelz bei diesen Aussentemperaturen nicht heiss? Es gehe wunderbar, erwidert der grössere der beiden Pinguine. Vermutlich ändert sich diese Einschätzung am Nachmittag ja noch...

Bild: Julian Spörri

12:48 Uhr

Frisch publiziert: Unser Reporter Roman Hodel ist ein Frühaufsteher und war selbstverständlich an der Fritschi-Tagwache dabei. Lesen Sie hier seine Reportage:

So «mega» und «osennig» feiern die Luzerner an der Tagwache ihre Fritschifamilie Der grosse Tag der Zunft zu Safran läuft – und er hat mit 13'000 Fasnächtler bestens begonnen. Fritschivater Daniel Medici genoss die Stimmung beim Fötzeliräge, auch wenn etwas offenbar vergessen ging. Roman Hodel 20.02.2020

12:43 Uhr

Das alles ist erlaubt! Lesen Sie hier unsere Lozärner-Fasnachts-Tipps:

Sich mit selbst gemachtem Grend ins Getümmel stürzen. Und dann am «Beschti-Grend»-Shooting der Luzerner Zeitung am Donnerstag von 10 bis 13.30 Uhr im Hotel Schweizerhof teilnehmen. Vorbildlich! Und beeilen Sie sich fürs Shooting!

Sich als Greta Thunberg im grünen Kostüm und mit neckischen Zöpfchen verkleiden. Damit sind Sie heuer voll im Trend, wenn auch vielleicht (oder zum Glück) nicht ganz allein.

Auf einer Posaune oder Trompete herrlich falsche Töne schränzen. Genau so muss es sein! Und wenn Sie dann noch auf der Lyra (und mit den Wimpern) klimpern, gibt’s kein Halten mehr.

Laut «brüele», um am Umzug oder an der Tagwache eine Orange oder eine Süssigkeit zu ergattern. Streikt dann am Aschermittwoch die Stimme, weiss man wenigstens, wo man an den letzten Tagen war.

Selber in einer Fasnachtstheater-Gruppe mitmachen und auf Luzerns Gassen für Staunen und Lachen sorgen. Damit ist man voll dabei – und vielleicht bald hollywoodtauglich!

12:30 Uhr

Oho, schaut! «Wuli» – das Maskottchen der Winteruniversiade 2021 – ist auch an der Fasnacht unterwegs.

12:13 Uhr

Sind Sie neu hier? Oder vielleicht gar ein Basler? Dann bitte vermeiden Sie an der Lozärner Fasnacht diese Fauxpas:

Einem Fasnächtler den mit viel Liebe gebastelten Grend mit Luftschlangenspray verkleckern. Ärgerlich! Der schnell härtende Kunststoffspray lässt sich kaum mehr entfernen.

Konfetti in die Posaunen und Trompeten von vorbeimarschierenden Guuggenmusigen werfen. Gedankenlos und gefährlich! Ein fröhlich drauflos schränzender Guugger könnte daran ersticken.

Von Morgeschtraich, Cortège und Chaisen reden. So spricht man nur in Basel (den Hofderer Morgenstreich lassen wir gelten)! In Luzern heisst’s Tagwache, Umzug und Wagen. Und «Karneval» gibt’s nur in Köln.

Beim Umzug Orangen zurückwerfen. Achtung: Verletzungsgefahr! Orangenschlachten sind passé! Orangen sind zum Essen da und stärken das Immunsystem. Ob sie gegen das Corona-Virus nützen, ist nicht erwiesen!

Mutwillig Abfall in die Reuss werfen. Klima-Alarm! Teile des Abfalls landen später im Ozean und im Bauch eines Wals. Greta würd’s dann schon merken, wenn sie mal wieder nach New York schippert.

Sich notfallmässig mit einer Pappnase, etwas Schminke, lächerlichem Karnevalshütchen oder Narrenkappe verkleiden. Diese Accessoires überlassen wir den Kölner Karnevalisten – die finden das lustig!

Sex on the Bridge. Macht als Drink Sinn (Melonen-/Erdbeerlikör, Pfirsichwodka, Ananas-/Preiselbeersaft, frische Erdbeeren), ist sonst aber auf Luzerns denkmalgeschützten Brücken strikt verboten.

12:00 Uhr

Bild: Julian Spörri

Ach, um Punkt zwölf knurrt auch schon der Magen! Dieser Fasnächtler hat sich eine Portion hausgemachte Pommes-Frites gekauft. Das sieht aber fein aus. Und keine Sorge, für Nachschub ist gesorgt! Da wünschen wir doch allen: En Guete!

Bild: Julian Spörri

Es herrscht Grossandrang bei den Ess-Ständen am Reussufer. Das Angebot lässt auch keine Wünsche offen: Es gibt Schnitzel, Wraps, Raclette und vieles mehr.

11:58 Uhr

Wir lassen den Fasnachts-Morgen hinter uns, und machen uns langsam aber sicher parat für den Frischi-Umzug um 14 Uhr. Das Wetter macht ja dieses Jahr ganz prächtig mit, wir messen in Luzern derzeit gute 9 Grad.

11:43 Uhr

Bild: Julian Spörri

Nun ist das grosse «Zögli» der Kult-Ur-Fasnächtler in der Burgengasse gestartet. Von dort laufen die Gruppen mit ihren Wagen über die Reussbrücke in die Luzerner Altstadt. Die Kult-Ur-Fasnächtler setzen sich aus über 100 fasnachtsbegeisterten Fasnächtlern bestehend aus 15 Gruppierungen zusammen.

Bild: Julian Spörri

Eine dieser Gruppen heisst «Luxraco». Ihr Motto: Hüter des Waldes. Ein Mitglied sagt: «Nachdem wir uns auf dieses Sujet geeinigt hatten, ging es an die Planung des Wagens. Hier setzten wir auf einen Igel, weil wir so etwas an der Fasnacht noch nie gesehen haben.»

Bild: Julian Spörri

11:33 Uhr

Bild: Julian Spörri

Diese Fledermaus ist seit 20 Jahren in Luzern an der Fasnacht unterwegs. «Manch einer nennt das vielleicht Faulheit, aber ich denke in einer Zeit, in der alles immer schneller wechselt, schadet etwas Konstanz nicht», so der Mann, der eine Flügelspannweite von rund 3 Metern aufweisen kann. Viele Leute würden ihn unter dem Spitznamen «Flädi» kennen, verrät er. «Kürzlich kam ein 13-jähriges Mädchen zu mir und sagte, dass sie mich jedes Jahr gesehen habe, sogar schon als sie noch im Kinderwagen war. Das ist einfach toll!»

11:14 Uhr

Der Sommer ist zwar noch in weiter Ferne, trotzdem wagen sich die Barfuess-Fäger schon in Bademode an die Reuss.

Frühlingshaft: Die Barfuess-Fäger entlang der Reuss. Bild: Philipp Schmidli

11:07 Uhr

Seit 8 Uhr gibt es bei der Zunft an der Reuss auf dem Weinmarkt Guuggenmusig-Konzerte zu hören. Die Zunft an der Reuss feiert heuer ihr 87-jähriges Bestehen.

Die Rotseemöven aus Littau. Bild: Julian Spörri

Lust auf Guuggenmusig live? Hier geht's zu den Webstreams.

11:02 Uhr

Tischtennisturnier mitten auf dem Kornmarkt: Das gibt's nur an der Luzerner Fasnacht! :)

Strassenfasnacht in Luzern. Bild: Philipp Schmidli

10:57 Uhr

Das musste ja so kommen: Die Greta-Mania ist auch an der Luzerner Fasnacht ein Thema.

Greta-Sperma bei den Ätis. Bild: Simon Mathis

10:47 Uhr

Das Fotoshooting zu unserem Wettbewerb «Wer hed de bescht Grend?» läuft auf Hochtouren, der Andrang ist riesig. Noch bis 13.30 Uhr kann man mitmachen. Treffpunkt: Eingangshalle im Hotel Schweizerhof.

Grossandrang beim «Grend»-Wettbewerb der Luzerner Zeitung im Hotel Schweizerhof. Bild: René Meier

10:36 Uhr

Luute Urknall, Fötzeliräge ond rüüdig schöni Grende – hier kommen die 30 besten Bilder der Fritschi-Tagwache:

Nach dem Umzug war rasches Aufräumen angesagt. Konfetti auf den Strassen, soweit das Auge reicht. Die Cocoschüttler Meggen mit ihren Waldelfen. Eine gfürchige wilde Nummer am Fritschi-Umzug. Infinitus Lozärn mit dem Thema Quitus Elementum. Noch eine bunte wilde Nummer. Eine wilde Nummer unterwegs als Luzerner Wasserturm. Nachtheueler Horw als «Urchigi Chrieger» Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern mit dem Thema «Moon Casting – So geht Mond». Fasnachtsmusig Noteheuer Luzern mit dem Thema «Die Schöne und das Biest». Auf der Seebrücke herrschte dichtes Gedränge beim Fritschi-Umzug. Borggeischter-Musig Roteborg mit dem Thema «Wächter vom Rotbachtobel». Gfürchige Gestalt am Fritschi-Umzug! Krampus Lozärn mit dem Sujet Barbara Millicent Roberts. DOOQ mit dem Sujet Sekte. Noggeler Guggenmusig Luzern mit dem Sujet Schneewittchen und die 7 Zwerge. Noggeler Guggenmusig Luzern mit dem Sujet Schneewittchen und die 7 Zwerge. Chottlebotzer Lozärn mit dem Sujet Chottles Thrones. Lozärner Chaote mit dem Sujet Duck Tales. Blattlüüs Lozärn mit dem Sujet Ur Luz. Gaugewäudler mit dem Sujet Assassins Creed. Gaugewäudler mit dem Sujet Assassins Creed. Bärg-Wörze Udligenswil mit dem Sujet De Fescher vom Wagemoos. Bärg-Wörze Udligenswil mit dem Sujet De Fescher vom Wagemoos. Orbis Arbitrarius mit dem Sujet Universum-Ritter. Fläckegosler Roteborg mit dem Sujet Gosler Mythos. Zunft zu Safran mit dem Sujet Bohre ned Schnorre. Ein gförchiger wilder Grend. Chappelgnome mit dem Sujet Die Mooloor aus dem Moorlaboor. Müsali-Musig Lozärn mit dem Sujet Elfenkrieger. Ein wilde Nummer. Schnipp-Schnaps mit dem Sujet Atlantis. Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger. Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger. Bueri Chessler mit dem Sujet Wältrumturiste. Bruder Fritschi. Die Latärndlihöcker Lozärn mit dem Sujet «Argus Carnevale». Die Zunft zu Safran. Die Bueri Chessler mit dem Sujet «Wältrumturiste». Dieses Sujet weckt frühlingshafte Gefühle. Dani aus Rothenburg als Metzger mit Saugrind.

Ein wildes Sujet am Fritschi-Umzug. Werber, Andi, Esther und Barbara aus Luzern sind als Polospieler verkleidet.

Zuschauer verfolgen den Fritschi-Umzug. Claudia, René und Sandy von der Guuggenmusik Tropenblocher aus Luzern sind als Schneetiger und Eisbär verkleidet.

Tobias, Andrea, Eliane und Benno aus Eschenbach sind als Pinguine verkleidet.

Fasnachtstheater Domus (Cotton Club) am Falkenplatz.

Ein Hochzeitspaar. Ätis mit dem Theater Spermien. Holzwörm Lozärn mit dem Theater «Keiner zu klein, ein Gourmet zu sein». Pädagogischer Karnevalsverein mit dem Theater Hamster. Diese Zwerge nehmen es gemütlich. LFK Präsident Roland Fischer begutachtet ein Theater. Ist das Beat Feuz? Das Theater der Moggetätscher auf dem Dach des Stadtkellers. Barfuessfäger Lozärn. Greta Thunberg beim Theater der Maskenliebhabergesellschaft der Stadt Luzern. Grenadiere der Zunft zu Safran auf dem Dach des Stadtkeller. Die Uhrenläden sind geschlossen. Dafür steht am Grendel ein Mini-Wasserturm. Die Chappelgnome ziehen durch die Altstadt. Ein Wissenschaftler an der Tagwache ... ... mit aufwendig gebasteltem Wagen. Rüüdig verreckt: Fasnächtler an der Tagwache. Fasnächtler an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar 2020 in der Stadt Luzern. Ein Rettungsboot patrouilliert auf der Reuss. Die Leuechotzeler Luzern. Die Rotsee-Möven Littau. Die Wäsmali-Chatze Lozärn. Die Rüüssfrösch Lozärn. Die Chacheler Musig Chriens. Die Fritschifamilie. Die Chnuupesager Luzern. Die Saunafäger Lozärn. Die Saunafäger Lozärn. Die Pilatusgeister Luzern. Die Lozärner Kracher. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici und Bruder Fritschi auf dem Kapellplatz. Die Rüssgusler Ebikon. Die Rüssgusler Ebikon. 13'000 Leute: Der Kapellplatz ist rappelvoll. Die Blattlüüs Lozärn. Es esch Fasnacht! Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Die Stimmung bei den Narren stimmt. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici kommt am Schwanenplatz an. Die Fritschifamilie beim Landungssteg. Die Fritschifamilie auf dem Nauen. Der Urknall.

10:31 Uhr

Wie erleben Aussenstehende den Start der Luzerner Fasnacht? Wir haben die Ehrengäste der Zunft zu Safran nach ihren Eindrücken gefragt:

10:29 Uhr

+++ Gesucht: Die schönsten Fasnachtsbilder aus der Zentralschweiz +++

Zahlreiche Sujets laden während den närrischen Tagen zum Fotografieren ein. Ob Einzelmaske, Guuggenmusig oder Umzug – wir suchen die schönsten Leserbilder vom bunten Treiben auf den Strassen, in den Gassen und in den Beizen. Machen auch Sie mit!



10:21 Uhr

Diese zwei haben sich gefunden – sie heiraten an der Luzerner Fasnacht. Wer sich wohl unter den Masken versteckt?

Braut und Bräutigam. Bild: Julian Spörri

Es sind zwei Fasnächtler aus der Stadt Luzern, die für das Sujet die Rollen getauscht haben. «Wir machen jedes Jahr etwas Neues», so die Braut, die eigentlich ein Mann ist. Auf den Rollentausch angesprochen, sagen die beiden: «Es wäre ja langweilig, wenn alles normal wäre. Beinahe wäre übrigens noch ein Kollege aus Irland dazugekommen. Der hätte dann die Rolle de Blumenmädchens übernommen.»

Rollentausch. Bild: Julian Spörri

09:55 Uhr

Im Interview mit unserer Zeitung erzählt Fritschivater Daniel Medici, welche Kindheitserinnerungen er mit der Luzerner Fasnacht verbindet und wie er persönlich die langen Fasnachtstage übersteht.

09:42 Uhr

Da bleibt kein Auge trocken: Auf dem Hirschenplatz spielt das Kasperli-Theater «Stadthuus» das «Märchen vom fleissigen Beamten» :)

Bürokratie à Gogo, gesehen auf dem Hirschenplatz. Bild: René Meier

09:33 Uhr

Mehr als nur Schall und Rauch: Die Salutschüsse der Zunftgrenadiere gelten Bruder Fritschi und dem Fritschivater.

Zunftgrenadiere auf dem Stadtkellerdach. Bild: Philipp Schmidli

09:23 Uhr

Nach dem traditionellen Frühstück mischen sich Bruder Fritschi, seine Fritschene und ihre Familie sowie Fritschivater und Zunftmeister Daniel Medici unters Volk. Sie sind Teil des Fritschizugs von rund 200 Personen, der kurz vor 9 Uhr die Kornschütte verlassen hat und nun verschiedene Fasnachtsgruppierungen besucht.

Fritschivater und Zunftmeister Daniel Medici mit seiner Frau, der Fritschimutter. Bild: Julian Spörri

Bruder Fritschi, seine Fritschene und ihre Familie dürfen natürlich nicht fehlen. Bild: Julian Spörri

Stramm gestanden: Andreas Mattich (rechts) und die Zunftgrenadiere. Bild: Julian Spörri

09:17 Uhr

An der Luzerner Fasnacht geht es spielerisch zu und her:

Eile mit Weile: Diese Spielfiguren ziehen ohne Würfel von Platz zu Platz. Bild: Julian Spörri

09:12 Uhr

Inzwischen liegt eine erste Bilanz aus Sicht der Sicherheitskräfte vor. Die Polizei ist mit dem Fasnachtsstart bisher grundsätzlich zufrieden – aber: Rettungskräfte mussten eine betrunkene jugendliche Person aus der Reuss retten. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben Unter der Egg. Die vor Ort anwesenden Helfer der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG konnte den Fasnächtler aber schnell aus dem Fluss fischen. Die Person musste danach medizinisch betreut werden.

Allgemein haben die Blaulichtorganisationen im Vergleich zum Vorjahr mehr alkoholisierte Jugendliche registriert, wie Polizeisprecher Christian Bertschi gegenüber Radio Pilatus sagte. Rund 13'000 Fasnächtler waren an der Tagwache dabei, 2000 weniger als noch im Vorjahr.

09:02 Uhr

«Gförchigi Gstalte» treiben sich auf den nunmehr vom Tageslicht erhellten umher:

Gestatten? Bild: Julian Spörri

Trommler der Guuggenmusig Glatzesträhler. Bild: Julian Spörri

08:31 Uhr

Auch die Schweizerische Depeschenagentur SDA wagt sich auf die Gasse – hier die Eindrücke im Livestream:

08:12 Uhr

Dieses «Doktor Sommer Team» ist auf dem Kornmarkt im Einsatz. Der Chefarzt erklärt: «Wir klären die Leute auf, damit sie eine schöne Fasnacht haben, auch wenn sie etwas zu viel getrunken haben.» Dazu verteilt das Team Kondome und Merkblätter zu Geschlechtskrankheiten.

08:00 Uhr

07:55 Uhr

+++BREAKING NEWS+++

Exklusiv: Ein Russe könnte die Zügel beim FCL übernehmen! Die sportlichen Erfolge der letzten Wochen machen den Luzerner Fussballclub plötzlich zur attraktiven Braut.

Kamerascheu: Viktor Andrejewitsch Raschnikowitsch in einer der raren Aufnahmen aus den Neunzigerjahren. Archivbild: Luzerner Zeitung

07:46 Uhr

Fasnacht verbindet: Iisbär vo Willisau von den Ringligüüsser Willisau und Lea aus Zell von den Fröschlochruugger lernten sich am Mittwoch in Luthern kennen. Die Blicke kreuzten sich...

So ist die Fasnacht besonders schön. Bild: Roger Rüegger

07:34 Uhr

Auf der Rathaustreppe unter der Egg schränzen die Guuggenmusigen besonders gerne. Die kakaphonischen Klänge von der Naturbühne ziehen jeweils besonders viel Publikum an.

Unter der Egg drängen sich die Zuschauer. Bild: Philipp Schmidli

Und hier noch live:

07:18 Uhr

Fasnacht überall: Guuggenmusigen wohin das Auge blickt!

Die Rüüssgusler Ebikon kommen als Legionäre daher. Bild: Philipp Schmidli

Blattlüüs Lozärn. Bild: Philipp Schmidli

Leuechotzeler Lozärn. Bild: Philipp Schmidli

Pilatusgeischter. Bild: Philipp Schmidli

Chacheler Musig. Bild. Philipp Schmidli

Chnuupe Sager. Bild: Philipp Schmidli

Noggeler. Bild Philipp Schmidli

07:15 Uhr

Was wäre die Fasnacht ohne all die phantasievollen, mit viel Liebe zum Detail gebastelten Sujets? Langweilig.

Luzerns Wahrzeichen darf natürlich nicht fehlen: Der Wasserturm wandelt durch die Altstadt. Bild: Hugo Bischof

Zwei eigenartige Gewächse. Bild: Philipp Schmidli

Saunafäger.

La Cucaracha: Mexikaner in Luzern. Bild: Hugo Bischof

Faszinierend. Bild: Hugo Bischof

07:03 Uhr

Auch in den sozialen Medien ist die fünfte Jahreszeit definitiv lanciert. Urknall und Fötzeliräge werden fleissig geteilt – wie hier auf Twitter:

06:37 Uhr

Das lange Warten ist zu Ende. Punkt 5 Uhr hat die Lozärner Fasnacht mit dem Urknall auf dem Nauen im Luzerner Seebecken begonnen. Wenige Augenblicke später wurde auch der Fötzeliräge auf dem Kapellplatz in der Stadt Luzern gezündet. Die Highlights in der Zusammenfassung:

06:18 Uhr

Auch in Willisau hat die Fasnacht begonnen. Die Städtlifasnacht ist vor allem bei den Einheimischen äusserst beliebt.

Letsfets ist als erste Guuggenmusig zu hören. Heuer wird neu auf der Treppe vor der Kirche gespielt. Bild: Roger Rüegger

06:07 Uhr

Draussen in den Gassen der Luzerner Altstadt ist der Teufel los.

Dä huere Krach! Gesehen an der Weggisgasse. Bild: Roman Hodel

Italiener zu Gast an der Fasnacht: Zwei Carabinieri machen ganz viel «Impressione». Bild: Hugo Bischof

Sophie, Michelle, Jessica - nein, sie kommen nicht aus China, sondern Wolhusen. Sind das erste mal an der Tagwache - und müssen jetzt zur Arbeit, die Armen. Bild: Roman Hodel

Zwei Bonbons bahnen sich ihren Weg durch die Weggisgasse. Bild: Hugo Bischof

05:45 Uhr

Währenddessen hat sich Fritschivater Daniel Medici mit der ganzen Fritschifamilie zur Kornschütte begeben, wo er mit seinen Gästen und den Zünftlern zum Zmorge erwartet wird.



Nach der Tagwache ist der Hunger gross. In der Kornschütte werden die Fasnächtler versorgt - mit allem was das Herz begehrt. Bild: Julian Spörri

Blick auf den Tisch des Luzerner Fasnachtskomitees. Bild: Julian Spörri

05:44 Uhr

Es «schränzt» in der ganzen Stadt: Unzählige Guuggen ziehen durch die Gassen und verleihen der Luzerner Fasnacht ihren ganz typischen Sound.

Ein Guugger der Lozärner Chaote. Bild: Philipp Schmidli

Der Tambourmajor der Guuggenmusig Rotseemöven. Bild: Philipp Schmidli

Ein Guugger der Lozärner Chaote haut auf die Pauke. Bild: Philipp Schmidli

Die Guuggenmusigen geben alles. Im Bild: Die Guuggenmusig Alti Chrieger Lozärn auf dem Schwanenplatz. Bild: Julian Spörri

Der Tambourmajor der Guuggenmusig Wäsmali Chatze Lozärn. Bild: Philipp Schmidli

Der Tambourmajor der Guuggenmusig Rüüssfrösch Lozärn. Bild: Philipp Schmidli

Der Tambourmajor der Loschtmölch Chriens. Bild: Philipp Schmidli

Perkussionist der Loschtmölch Chriens an seiner «Chuchi». Bild: Philipp Schmidli

05:43 Uhr

Und damit die Schleckmäuler nicht zu kurz kommen, werden zusammen mit den vielen Vitaminspendern ausserdem 13'600 Willisauer-Ringli verteilt. Wir haben für euch noch ein paar andere interessante Fakten zum Ehrentag der Zunft zu Safran zusammengefasst.

Zunftmeister Daniel Medici beim Verteilen der Orangen auf dem Kappelplatz. Bild: Philipp Schmidli

05:34 Uhr

Nach dem Fötzeliräge ist vor dem Orangenverteilen: 1'000 kg der orangen Südfrüchte werden anlässlich des Orangengewitters auf dem Kapellplatz beim Fritschibrunnen, auf dem Fritschi-Zug und natürlich am Nachmittag auf dem Fritschi-Umzug des LFK verteilt.

Bruder Fritschi im Fötzelisturm. Bild: Philipp Schmidli

05:29 Uhr

Fasnacht rockt: Der Zunftnarr im Fötzeligestöber.

Der Zunftnarr auf dem Fritschibrunnen im Fötzeligestöber. Bild: Philipp Schmidli

05:26 Uhr

Schon gewusst? Um eine Klumpenbildung zu verhindern werden die insgesamt 210 Kilogramm schweren Fötzeli mit Talgpuder behandelt.

Zunftnarr und Bruder Fritschi im Fötzeligestöber. Bild: Philipp Schmidli

05:24 Uhr

Endlich! Da ist er: Der Fötzeliräge 2020! Wunderschön, wie die rund 6 Millionen Papierschnipsel aus 300 Telefonbüchern durch die Luft wirbeln!

Ond da esch er: De Fötzeliräge 2020! Screenshot: Livestream Tele 1

05:22 Uhr

Der Zunftmeister der Zunft zu Safran, Daniel Medici, ist zusammen mit seinem Gefolge auf der Plattform beim Fritschibrunnen angekommen.

Fritschivater Daniel Medici mit Bruder Fritschi auf dem gleichnamigen Brunnen auf dem Luzerner Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli

05:20 Uhr

Sobald sich die gesamte Fritschifamilie mit Gefolge auf der Bühne des Fritschibrunnens bereitgemacht hat, wird der Fötzeliregen gezündet. Dies ist der Startschuss für das traditionelle Orangenverteilen.

Das Gedränge ist riesig. Bild: Julian Spörri

05:17 Uhr

Die Freude ist gross: Endlich ist es soweit!

Hier sind die beiden Narren der Zunft zu Safran auf dem Weg zum Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli

05:11 Uhr

Jetzt begibt sich der Tross, umrahmt von Guuggenmusigen, zum Kapellplatz. Das Gedränge ist gross, nicht zuletzt wegen dem hervorragenden Wetter mit trockener Witterung und milden Temperaturen. Schon vor dem Urknall haben sich viele Tausend angefressene Fasnächtler auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt versammelt.

Bruder Fritschi bahnt sich mit seiner Fritschene und seinem Gefolge den Weg zum Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli

05:06 Uhr

Traditionell wird die Fritschitagwache mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken eröffnet. Gleichzeitig trifft die ganze Fritschifamilie per Nauen auf dem Seeweg beim Landungssteg 7 am Schweizerhofquai ein, wo sie vom Fritschivater Daniel Medici mit Fritschimutter, Zunftrat, Weibel, Narr und Guuggenmusigen standesgemäss empfangen wird.

Der Nauen legt an. Bild: Philipp Schmidli

05:01 Uhr

Die Luzerner Fasnacht ist eröffnet! Pünktlich um 5 Uhr ging es los – mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken. Und sofort schränzts und guuggets überall.



Urknall über dem Luzerner Seebecken. Bild: Philipp Schmidli

04:54 Uhr

Die Stimmung auf dem Kapellplatz steigt zusammen mit der Spannung. Es wird lauter. Die ersten Rufe schallen aus der Menge tausender Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Sie können es kaum erwarten. Noch wenige Minuten bis zum Urknall und Start der Luzerner Fasnacht 2020!

Etwas Licht im Dunkeln: Diese beiden Frauen haben das passende Kostüm. Bild: Julian Spörri

04:41 Uhr

Das Wetter ist der Fasnacht heute gut gesinnt: Es bleibt trocken, die Temperaturen in Luzern betragen derzeit zwischen 0 bis 3 Grad. Am Nachmittag steigt das Quecksilber auf 10 bis 11 Grad. Auch für die nächsten Tage sieht es gut aus.

Screenshot: meteonews.ch

04:38 Uhr

Blick vom Fritschibrunnen auf den Kapellplatz: Viele Fasnächtler sind früh aufgestanden. Noch hat es aber den einen oder andern Platz frei.

Die Stadt Luzern erwacht: Auf dem Kapellplatz versammeln sich die Fasnächtler. Bild: Julian Spörri

04:32 Uhr

Die Stadt Luzern erwacht. Auf dem Kapellplatz ist schon mächtig etwas los, wie ein Blick auf die Webcam unserer Kollegen von Radio Pilatus zeigt.

04:29 Uhr

Um 5 Uhr hat das Warten ein Ende. Mit dem Urknall über Luzerner Seebecken beginnt die langersehnte «fünfte Jahreszeit». Aus der Dunkelheit nähert sich auf einem festlich geschmückten Nauen Bruder Fritschi, seine Familie und sein Gefolge. Unter stürmischem Beifall begibt sich die Fritschifamilie zum gleichnamigen Brunnen auf dem Kapellplatz. Unter anhaltendem «Fötzeliräge» werfen Bruder Fritschi und sein Gefolge dort den Fasnächtlern Orangen zu.



04:25 Uhr

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum Auftakt der Luzerner Fasnacht 2020! Vom morgendlichen Urknall über den grossen Fritschi-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend – wir halten Sie auf dem Laufenden.