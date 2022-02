Luzern Unter der Egg: Fasnacht ist mit Fasnachtsmäärt lanciert

Lozärner Fasnacht «Jetzt erst recht!» – der Fasnachtsmäärt eröffnet die Fasnachtswoche Seit 1975 gehört der LFK-Fasnachstsmäärt zu den Vorboten der Fasnacht schlechthin. Was im kleinen Rahmen anfing, zieht heute Besucher und Besucherinnen von überall an. Vor allem, da dieses Jahr endlich wieder eine Fasnacht stattfinden kann – mit und ohne Maske. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 19.02.2022, 18.53 Uhr

Die Fasnacht kann nun losgehen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. Februar 2022)

Der Kornmarkt gleicht einem Bienenstock: Kinder sitzen auf den Schultern ihrer Eltern, es wird mit Konfetti geworfen und dicht beieinander stehen die Besucher und Besucherinnen. Wie ein Orchester stellen sich die Guugger auf der Rathaustreppe auf und spielen ihre eingeübten Lieder. Fleissig verkauft die LFK (Lozärner Fasnachts-Komitee)-Bar Kaffi Huerenaff, Häxetee, Bier und Hot-Dogs.

«Das beste an der Fasnacht ist die Musik»,

sagt Eva Gloor, während sie zur Musik der «Wäsmali Chatze» wippt. Sie sei jedes Jahr am Fasnachtsmäärt dabei und ein grosser Fan der «Wäsmali Chatze.» «Ich laufe eigentlich jeder Musik nach, aber die Wäsmali finde ich ganz super», sagt sie und lacht. Schon seit den siebziger Jahren sei sie begeisterte Fasnächtlerin. «Man trifft immer irgendjemand, den man kennt.»

«An der Fasnacht trifft man immer jemand den man kennt.» Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. Februar 2022)

Das Gesellige und Gemeinsame ist auch für Toneli und Knipsi das beste an der Fasnacht.

«Der Fasnachstmäärt ist immer ein Einglühen auf die kommende Woche»,

sagt Knipsi augenzwinkernd. Gemeinsam mit Toneli ist sie Mitglied der «Chottlebotzer» und hat das gemeinschaftliche Spielen sehr vermisst. «Wir mussten uns während den Proben an die Coronavorschriften halten und danach wurden auch noch die Proben abgesagt, was unglaublich schade war», sagt sie. Das gemeinschaftliche Musizieren sei eines der schönsten Dinge an der Fasnacht. Daher sind beide sehr froh, endlich wieder zusammen zu spielen. «Jedes Jahr geben wir alles – dieses Jahr erst recht!»

Wie es zur Tradition gehört, wird an der LFK-Bar den «Kaffi-Huerenaff» und «Häxetee» verkauft. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. Februar 2022) Ob alt oder jung, gross oder klein - alle freuten sich auf die Fasnacht. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. Februar 2022) Die Helfer und Helferinnen wurden schon vorab organisiert. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. Februar 2022) Unter der Egg ist der Mittelpunkt des Määrt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. Februar 2022) Dicht beieinander stehen die Zuschauer und Zuschauerinnen und hören den Guggenmusikern zu. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. Februar 2022)

Nicht nur wer aus der Gegend kommt besucht den Fasnachtsmäärt. Shayenne Theiler aus Stans studiert in Köln an der Schauspielschule und ist extra für die Fasnacht wieder nach Luzern gereist.

«Ich bin mit der Fasnacht gross geworden. Neben der Schauspielerei ist Fasnacht meine grösste Leidenschaft.»

Der Fasnachtsmäärt bildet den Startschuss für die Fasnacht. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. Februar 2022)

Der Fasnachtsmäärt trägt seinen Namen, weil in seinen Anfängen unter anderem von den «Schnorpfi-Wiiber» jährlich duzende Fasnachtskleider genäht und dort verkauft wurden. Wer jedoch am hiesigen Määrt Fasnachtsstände gesucht hat, suchte vergebens. Ausser Kaffi-Huerenaff, Häxetee, Bier und Hot-Dogs wurde nichts anderes angeboten. Der Grund: Die kurzfristigen Entscheidungen zu den Coronamassnahmen

«Wir mussten dieses Jahr alles kurzfristig planen, was zu einigen Kürzungen führte»,

sagt Peti Federer, Medienverantwortlicher des Lozärner Fasnachts-Komitees. Um die Fasnachtsstände zu errichten, hätte man eine Abgrenzung über die Reuss errichten müssen, dies hätte ungefähr eine Woche Vorarbeit bedeutet. «Hoffnung schöpften wir erst, als wir erfuhren, dass Grossveranstaltungen nicht mehr unter der Bewilligungspflicht stehen. Daraufhin haben wir angefangen mit planen. Das Risiko, dass die Fasnacht nicht stattfinden würde, waren wir bereit einzugehen.» Die Planungszeit sei eine komplizierte gewesen, doch darüber beschwere er sich nicht.

«Das eine tun, das andere nicht lassen, war das Motto gewesen»,

so Federer. Die Helfer und Helferinnen wurden vorab informiert und auch der Metzger wusste Bescheid. Den offiziellen Startschuss erhielt das LFK jedoch erst am Mittwoch mit dem Entscheid des Bundesrats.

Bis spät am Abend spielen die Guuggenmusigen auf dem Rathausplatz, denn dass es nun doch funktioniert hat und wieder eine Fasnacht im normalen Rahmen gefeiert werden kann, erfreut alle. Es ist ein kleiner Schritt zurück in die Normalität.

Die Fasnachtsgewaltigen auf der Rathaustreppe. Bild: (Keystone, 19. Februar 20229

