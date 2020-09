Lozärner Fasnacht: Fötzaliräge nein, Mini-Tagwachen «in angepasstem Rahmen» ja Die Zunft zu Safran und die Wey-Zunft wollen ihre Tagwachen 2021 zwar durchführen, aber abgespeckt. Wie genau, wird von der Corona-Lage abhängen. Klar ist: Es wird am Schmudo keinen Fötzaliregen geben. 25.09.2020, 16.15 Uhr

(hor) Die nächsten Corona-Opfer der Lozärner Fasnacht stehen – wie erwartet – fest: Die Tagwache der Zunft zu Safran am Schmudo und die Tagwache der Wey-Zunft am Güdismontag finden zwar statt, aber der «epidemiologischen Lage» angepasst, wie die beiden Zünfte am Freitag je in einer Medienmitteilung bekanntgegeben haben. Was das genau heisst, lassen die beiden Zünfte noch offen.