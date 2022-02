Welcher Luzerner Promi versteckt sich hinter der FFP2-Maske?

Lozärner Fasnacht Welcher Luzerner Promi steckt hinter dieser FFP2-Maschgere? Stadtbekannter Metzger oder vielleicht doch ein Schauspieler? Wen eine Extremdiplompsychologin und ein Bastel-Professor anhand des Fotos vermuten. Jetzt kommentieren 24.02.2022, 04.00 Uhr

Das Go! für die Fasnacht 2022 vom Regierungsrat kam grüüsli knapp. Gut möglich, dass der eine oder die andere verzweifelt ist bezüglich Maskierung. Dabei: In jedem Haushalt dürfte es noch von Schutzmasken wimmeln. Daraus lässt sich im Handumdrehen ein originelles und erst noch günstiges Fasnachtssujet basteln. Wir haben Luzerner Prominente gebeten, selber eine FFP2-Maske zu gestalten.

Wer um Himmels willen könnte das sein?

Bild: Manuela Jans-Koch (18. Februar 2022)

Lesen Sie zunächst die Einschätzung zweier Fachleute:

Siglinde von Hülsendröst-Möller, Extremdiplompsychologin:

Extremdiplompsychologin Bild: Getty

«Farbig, fröhlich, ja lustig. So will dieser Mann gemäss der gestalteten Maske wirken. Doch das alles wirkt wie Fassade. Selbst die farbigen «Gläser» der lustig verzierten Brille können nicht darüber hinwegtäuschen, dass er eine ausgeprägte melancholische Seite hat. Ich sehe es seinen Augen an. Interessant dünkt mich auch der Vogel. Will er damit andeuten, dass er einen hat? Ich bin überzeugt, er hat keinen! Was ich aber sehe, ist, dass er das Vögelchen liebevoll streichelt. Daraus schliesse ich, dass dieser Mann generell touchy drauf ist und gerne berührt, aber auch berührt werden will. Zudem zeigt der Einsatz von pastellfarbenen, an Tortendeko erinnernden Blumen noch etwas anderes: Er hat keine Angst davor, seine sentimentale Seite nach aussen zu kehren. Ich vermute, dass er es sich gewohnt ist, seinen Gefühlen eine Stimme zu verleihen. Und doch wirkt dieser Mann auf mich extrem viril. Denn trotz Winter hat er die Jacke weit aufgeknöpft, trägt keinen Schal. Dieser Kerl ist hart und weich zugleich. Ich vermute deshalb ganz stark, es könnte sich um einen Metzger handeln.»

Karl Bohnenblust, Professor für angewandtes Basteln an der Fernuniversität Schwaderloch:

Professor für angewandtes Basteln Bild: Getty

«Dieser Mann hat sich bewusst dazu entschieden, mit möglichst wenig Material einen möglichst grossen Effekt zu erzielen. Das ist bewundernswert gut gelungen. Die (nicht handgemachten) Konfetti, mit denen die FFP2-Maske veredelt wurde, sind farblich schön auf die Brille abgestimmt. An den Rändern lässt allerdings die Verarbeitung etwas zu wünschen übrig. Es ist fraglich, ob die Arbeit einen mehrtägigen Einsatz an der Fasnacht unbeschadet überstehen wird. Als Profi empfehle ich für solche Fälle eine Versiegelung der Oberfläche mit einem Haft- und Fixierspray. Erlaubt sei auch die Frage, ob die materielle Umsetzung des Themas Fasnacht mit Konfetti nicht zu naheliegend ist, quasi etwas mainstreamig. Gut ist darum, dass der an der Backe platzierte Plastikvogel als bewusster farblicher und inhaltlicher Kontrast ein allzu harmonisches Gesamterscheinungsbild verhindert. Fazit: Der Fasnächtler wird mit seiner FFP2-Komposition bei der grossen Mehrheit gut ankommen.»

Sie erinnern sich hoffentlich noch an unser Rätsel, wer sich hinter der FFP2-Maske versteckt? Falls nicht, dann haben Sie schon zu viel Holdrio getrunken. Falls doch.

Es ist der Luzerner Musiker Marco Kunz, Künstlername Kunz. Er sagt über seinen Bezug zur Fasnacht: «Schon als ich noch ganz klein war, haben wir Fasnacht gemacht in Mauensee, wo ich aufgewachsen bin. Die Tagwache mit den Guuggenmusigen führte jeweils sogar an unserem Block vorbei, danach gabs um 6 Uhr Mehlsuppe im Rössli. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass man lieber in die Skiferien geht als an die Fasnacht. Grossartig finde ich die Wagen und Kostüme. Was die Leute alles für Ideen haben, das beeindruckt mich immer wieder, denn ich bin ja selber ein kreativer Mensch. Allerdings sieht man mich schon weniger an der Fasnacht, seit ich professionell Musik mache. Denn da musst du jederzeit parat sein, möglichst nicht erkältet – und das verträgt sich halt schon nicht wirklich mit der Fasnacht, wo ja auch mal über die Stränge geschlagen wird. Abgesehen davon habe ich inzwischen zwei kleine Kinder. Unsere Tochter ist erst drei Monate alt. Meine Frau wird zu ihr schauen, wenn ich mit unserem Sohn – er ist zweijährig – dieses Jahr erstmals an die Fasnacht gehe. Verkleidet natürlich. Er liebt es, wenn’s chlöpft und tätscht.»

«Chliini Händ» ist einer seiner bekanntesten Songs

Marco Kunz ist 36 Jahre alt und bezeichnet seine Musik als «Mundart Folk». Er hat 2021 sein fünftes Studioalbum «Mai» veröffentlicht. Zu seinen bekanntesten Songs zählen «Chliini Händ», «Lüüt so wie mer» und «Vierwaldstättersee». Kunz trägt gemäss Wikipedia auch den Spitznamen «Alpen-Gosling», weil er im Aussehen dem kanadischen Schauspieler Ryan Gosling ähnelt. (red)

