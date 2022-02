Welcher Promi versteckt sich hinter der FFP2-Maske? (Teil 2)

Lozärner Fasnacht Welcher Luzerner Promi steckt hinter dieser FFP2-Maschgere? Ein Schauspieler oder doch eine Käseverkäuferin? Wen eine Extrempsychologin und ein Bastel-Professor anhand des Fotos vermuten. Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Das Go! für die Fasnacht 2022 vom Regierungsrat kam grüüsli knapp. Gut möglich, dass der eine oder die andere verzweifelt ist bezüglich Maskierung. Dabei: In jedem Haushalt dürfte es noch von Schutzmasken wimmeln. Daraus lässt sich im Handumdrehen ein originelles und erst noch günstiges Fasnachtssujet basteln. Wir haben Luzerner Prominente gebeten, selber eine FFP2-Maske zu gestalten.

Wer verbirgt sich hinter dieser psychedelischen Maske?

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Februar 2022)

Lesen Sie zunächst die Einschätzung zweier Fachleute:

Siglinde von Hülsendröst-Möller, Extremdiplompsychologin:

Extremdiplompsychologin Getty

Ich bin selber ein Hippie-Mädchen, wie auf dem Foto links unschwer zu erkennen ist. Darum bereitet mir der Anblick dieser prominenten Person rechts etwas Mühe. Denn dieser Hippie-Look könnte aufgesetzt sein. Oder bin ich ihr eventuell doch begegnet in den 1970er-Jahren in Haight-Ashbury?! Silke, bist du es? Oder ist es doch Jimmie? Beide hatten immer guten Stoff dabei.

Jedenfalls, jetzt bin ich abgeschweift. Ich bin überzeugt, die Person im Hippie-Kostüm lebt an der Fasnacht eine verborgene Seite aus. Im normalen Leben ist sie eher eine strukturierte und beherrschte Person. Vielleicht Buchhalter oder Käseverkäuferin? Dieses Strukturierte, Zahlenlastige kompensiert diese Person nun mit psychedelischen Mustern auf ihrem Kostüm, mit kräftigen Farben. Denn im Alltag hat es dafür bei ihr kaum Platz. Allenfalls bei der Wohnungseinrichtung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie daheim das Essen in diesem farbigen Bopla-Service der Porzi Langenthal serviert. Kennen Sie das noch? Das ist ziemlich hippiemässig. Ehrlich gesagt, ich besitze es auch. Silke? Bist es wirklich nicht du? Echt jetzt, ich würde gern wieder mal eine Nacht mit dir durchfeiern.

Karl Bohnenblust, Professor für Mode und angewandtes Basteln an der Fernuniversität Schwaderloch

Professor für angewandtes Basteln Getty

Bei der Zusammenstellung ihres Kostüms hat diese Person nichts dem Zufall überlassen. Alles ist wohl durchdacht, wirkt stimmig, man könnte auch sagen eingemittet. Wenn man das Haar in der Suppe suchen müsste, könnte man allenfalls einen gewissen Mangel an Spontanität bemängeln. Auf alle Fälle dürfte die Person perfektionistisch veranlagt sein.

Der geschickte Griff in die Kostümkiste bzw. den Kleiderschrank – denn beim Oberteil handelt es sich fraglos um ein Designerstück aus dem Hause Dolce & Gabbana – wird ergänzt durch einen eher geringen, aber doch beachtlichen handwerklichen Einsatz. Dieser zeigt sich in der Bemalung der FFP2-Maske, die akkurat ausgeführt ist und das Muster der Jacke sowohl aufgreift als auch neu interpretiert. Als Profi sticht mir ins Auge, wie sorgfältig die geschwungenen Formen mit schwarzem Stift vorgezeichnet und danach ausgemalt wurden. Auffällig ist schliesslich, dass die gesuchte Person durch die orange Brille auf die Fasnacht schaut.

Sie erinnern sich hoffentlich noch an unser Rätsel, wer sich hinter der FFP2-Maske versteckt? Falls nicht, dann haben Sie schon zu viel Holdrio getrunken. Falls doch...

Es ist die Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger. Sie sagt über ihrem Bezug zur fünften Jahreszeit: «Fasnacht bedeutet für mich eines der kulturellen Highlights im Luzerner Kalender. Stadt und Bevölkerung befinden sich im Ausnahmezustand: Nicht enden wollende kreative, schrille, originelle Feier-, Fest- und Freudentage gehen über die Bühne. Es ist das Ereignis, an der die ganze Gesellschaft teilnimmt und wo sie sich kunterbunt mischt, wie sonst das ganze Jahr nie (mehr). Urknall und Fötzeliräge sind ein Muss nach zwei Jahren Abstinenz. Ich liebe es, durch die Strassen zu gehen, die Kostüme und Masken zu bewundern, die Stimmung und Atmosphäre aufzusaugen; vor allem aber auch, verkleidet in den Beizen die Leute auf die Schippe zu nehmen. Dazu gehört selbstverständlich die eine oder andere ‹Tagessuppe›. Und plötzlich kommt dann die Frühlingssession in die Quere…»

Seit vielen Jahren im Politgeschäft

Andrea Gmür-Schönenberger ist seit 2019 Ständerätin des Kantons Luzern, zuvor war sie ab 2015 Mitglied des Nationalrats. Von 2007 bis 2015 hatte sie im Luzerner Kantonsrat politisiert. Die 57-Jährige wohnt in Luzern, ist verheiratet mit Philipp Gmür, dem Geschäftsführer der Helvetia-Versicherungsgruppe, und Mutter von vier erwachsenen Kindern. (red)

