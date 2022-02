Welcher Luzerner Promi steckt hinter dieser FFP2-Maske?

Lozärner Fasnacht Welcher Luzerner Promi steckt hinter dieser FFP2-Maschgere? Dieser Mann kann delegieren – in diesem Punkt sind sich unsere Expertin und unser Experte einig. Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Das Go! für die Fasnacht 2022 vom Regierungsrat kam grüüsli knapp. Gut möglich, dass der eine oder die andere verzweifelt ist bezüglich Maskierung. Dabei: In jedem Haushalt dürfte es noch von Schutzmasken wimmeln. Daraus lässt sich im Handumdrehen ein originelles und erst noch günstiges Fasnachtssujet basteln. Wir haben Luzerner Prominente gebeten, selber eine FFP2-Maske zu gestalten.

Wereliwer verbirgt sich hinter dieser kunstvoll gestalteten Maske?

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022)

Lesen Sie zunächst die Einschätzung zweier Fachleute:

Siglinde von Hülsendröst-Möller, Extremdiplompsychologin:

Extremdiplompsychologin Bild: Getty

Diese Maske beeindruckt mich spontan. Fast schon profimässig wurde sie verziert. Da es sich beim Träger gemäss dem Foto offensichtlich um einen Mann handelt, welcher zudem gerne teure Anzüge trägt – ist es Brioni? –, glaube ich kaum, dass er diese Maske selbst gestaltet hat. Was aber nicht schlimm wäre. Dieser Mann ist es gewohnt zu delegieren – und er hat demnach auf die richtige Person gesetzt. Es muss sich also um eine starke Persönlichkeit handeln, was mich übrigens persönlich anzieht. Aber dies nur so nebenbei. Zurück zur Maske. Ich sehe darauf als ­Motive einen Hund und ein Blasinstrument. Demnach musiziert er und geht gern Gassi. Oder narrt er uns damit, weil er sich mit Narren auskennt?

Ich hoffe bloss, dass er kein Katzentyp ist. Das ist so unmännlich. Nein. Bestimmt nicht. Er ist ein Manager, rennt bestimmt jedes Jahr den New York Marathon. Ein Manager also, allenfalls auch ein Politiker. Jesses. Womöglich einer dieser Wendehälse? Wie heisst er nochmals, dieser Regierungsrat … ach, jetzt habe ich grad den Namen vergessen.

Karl Bohnenblust, Professor für angewandtes Basteln und epigonale Kunst an der Fernuniversität Schwaderloch

Professor für angewandtes Basteln und epigonale Kunst Bild: Getty

Auf den ersten Blick scheint es, als habe dieser Mann kaum etwas mit Fasnacht am Hut: dunkler Anzug, weisses Hemd, Krawatte. So schlägt man allenfalls beim ­Rotaryclub Zürich auf oder am Zentralschweizer Wirtschaftsforum. Die wertige Plakette am Revers lässt allerdings dennoch auf einen gewissen Bezug zur Fasnacht schliessen. Ist er ächt ein sogenannter Köfferli­fasnächtler? Gut möglich.

Auf alle Fälle hat die Person ein ausgeprägtes Flair für Gestaltung – oder aber, so spekuliert ja auch meine Kollegin Hülsendröst-Möller, er delegierte die Arbeit an eine begabtere Person, womöglich eine professionelle Künstlerin? Die Lust, Farben bewusst mit den sinnlichen Formen der FFP2-Maske zu kombinieren, könnte auf eine Schülerin von Niki de Saint Phalle schliessen lassen.

Bleibt die Frage, warum dieser Mann neben der geforderten Maske ganz auf schmückendes beziehungsweise kaschierendes Beiwerk verzichtet. Völlig puristisch scheint er eigentlich nicht zu wirken. Aber vielleicht hat er derzeit einfach noch viel anderes um die Ohren.

Sie erinnern sich hoffentlich noch an unser Rätsel, wer sich hinter der FFP2-Maske versteckt? Falls nicht, dann haben Sie schon zu viel Holdrio getrunken. Falls doch...

Es ist Dani Abächerli, Präsident des Lozärner Fasnachtskomitees. Er sagt über seinen Bezug zur fünften Jahreszeit: «Die Luzerner Fasnacht bedeutet für mich alles. Meine fasnächtliche Karriere startete ich als Bub in Ebikon, wir waren zu dritt mit selber hergestellten Instrumenten. Später trat ich den Schlitzäuglern Dierikon bei und gründete 1990 die Espresso Party & Streetband, bekannt für ihre virtuose Brassmusik. 2010 begann für mich eine neue Fasnachts­ära – ich trat der Zunft zu Safran bei, wo ich mich alsbald um die Umzüge kümmerte. 2014 ­wurde ich ins Umzugskomitee des ­Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) befördert. Die Organisation der Umzüge war der absolute Burner. Einen weiteren ­Höhepunkt erlebte ich 2018 als Zunftnarr. Und dann, 2020, der grosse Moment, als ich zum LFK-Präsidenten gewählt wurde.

Leider fiel «meine» Fasnacht 2021 ins Wasser. Zum Glück konnte ich als erster LFK-Präsident ein Jahr anhängen. Jetzt läuft sie endlich, die Fasnacht 2022. Mein Terminkalender ist natürlich proppenvoll. Aber ich geniesse jede Minute. Ganz nach meinem Motto «Hauptsach Fasnacht».

Zu seinen Hobbys zählen die Musik und der Hund

Der 58-jährige Dani Abächerli ist eidg. dipl. Wirtschaftsinformatiker und in der eigenen Firma in Rotkreuz tätig. Seit einigen Jahren ist der gebürtige Ebikoner glücklich ­liiert mit Conny Michel und wohnt seit über 20 Jahren in der Stadt Luzern. Zu seinen Hobbys zählen Musik machen und viel mit dem Hund unterwegs sein. (red)

