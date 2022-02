Lozärner Fasnacht Welcher Luzerner Promi steckt hinter dieser FFP2-Maschgere? Eine Religionslehrerin oder jemand, der gerne im Rampenlicht steht? Wen eine Extremdiplompsychologin und ein Bastelprofessor anhand des Fotos vermuten. 28.02.2022, 05.00 Uhr

Das Go! für die Fasnacht 2022 vom Regierungsrat kam grüüsli knapp. Gut möglich, dass der eine oder die andere verzweifelt bezüglich Maskierung ist. Dabei: In jedem Haushalt dürfte es noch von Schutzmasken wimmeln. Daraus lässt sich im Handumdrehen ein originelles und erst noch günstiges Fasnachtssujet basteln. Wir haben Luzerner Prominente gebeten, selber eine FFP2-Maske zu gestalten. Bloss: Wer steckt hinter der Maschgere?

Wer verbirgt sich hinter diesem Traum in orange?

Bild: Boris Bürgisser (26. Februar 2022)

Lesen Sie zunächst die Einschätzung zweier Fachleute:

Siglinde von Hülsendröst-Möller, Extremdiplompsychologin:

Extrempsycholgin. Getty

Ui, bei Orange kommen mir tausend Sachen in den Sinn! Siebzigerjahre, Migros, CVP. Ist das vielleicht eine Mitte-Politikerin? Ah nein, die hatten wir ja schon. Dann vielleicht eine SVPlerin, die uns täuschen will? Wobei, auch das wäre nichts Neues. Einen Moment lang habe ich an eine ehemalige Patientin gedacht. Eine, die mir ohnehin noch Geld schuldet. Nur ist die nicht Promi. Falls sie diese Zeilen aber liest: Loredana, ich gebe dir noch genau zehn Tage und dann will ich die Kohle, hörst du! Dieses Orange macht mich fast ein bisschen aggressiv.

Was ganz anderes. Oranje! Is dat een nederlandse vrouw? Es ist doch eine Frau, oder? Wobei, es könnte auch ein Mann sein. Typ Axl Rose. Also Axl Rose in den Neunzigerjahren, wohlverstanden. Was passen würde, Orange steht für Ausgelassenheit – und es gilt als appetitanregend. Zwar macht mich diese Frau jetzt nicht unbedingt scharf –, obwohl mein Motto «Ein bisschen bi schadet nie» lautet. Aber ich fühle es, dass sie ausgelassen ist oder sein kann oder zumindest so tut als ob. Also für mich ist der Fall klar: Hinter der Maske steckt eine Religionslehrerin.

Karl Bohnenblust, Professor für Mode und angewandtes Basteln an der Fernuniversität Schwaderloch:

Professor für Mode und angewandtes Basteln. Getty

Also gross gebastelt wurde im Vorfeld dieses Fotoshootings nicht – dafür Vorhandenes geschickt zusammengestellt. Augenfällig ist die Farbe orange, was ja Kollegin Hülsendröst bereits zu allerlei Spekulationen veranlasst hat. Diesen ist nicht viel beizufügen, ausser vielleicht diese Bemerkung: Wer sich orange kleidet, zieht die Blicke bewusst auf sich und hat offenbar kein Problem damit, im Rampenlicht zu stehen.

Doch wenden wir uns den Details zu. Die aus Kunststoff oder Karton ausgestanzten Libellen bilden einen wohltuenden Kontrast zum farblichen Leitmotiv. Hier kam der Leimstift offenbar doch noch kurz zum Einsatz. Überzeugend ist die Abstimmung des Ohrschmucks auf den Kunstperlen- und Kunstbrillanten-Besatz der Jacke. Letzterer könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Trägerin womöglich mit einem mondänen Lebensstil unter lauter Schönen und Reichen flirtet. Die Lebensrealität scheint derzeit allerdings eher ländlich geprägt zu sein, wie die Reflexionen in den Gläsern der Sonnenbrille vermuten lassen.

Sie erinnern sich hoffentlich noch an unser Rätsel, wer sich hinter der FFP2-Maske versteckt? Falls nicht, dann haben Sie schon zu viel Holdrio getrunken. Falls doch ...

Es ist niemand anderes als die Schlagersängerin und Königin von Mallorca, alias Silvia Kaufmann aus Schötz. Ihr Verhältnis zur Fasnacht umschreibt sie so: «Mit meinem Fasnachts-Song ‹Tschiggi Tschiggi Bum Bum› im Jahr 2013 und dem LFK-Fasnachtssong ‹Konfetti im Haar› , den ich an der letzten Fasnacht mit Cowgirl Isa unter anderem beim Schalander-Empfang des LFK in der Brauerei Eichhof gesungen habe, ist mein Bezug zur Lozärner Fasnacht natürlich rüüdig gross, das ist keine Frage. Leider hat sich dieses Jahr bei dem kurzfristig erteilten Okay der Regierung bis jetzt kein Engagement für einen Live-Auftritt ergeben. Aber mir haben ein paar Leute Videos von Anlässen und Bällen geschickt, an denen meine Lieder gespielt werden. Insofern bin ich trotzdem mittendrin und voll dabei. Dieses Jahr habe ich dafür Zeit, mich mit Freunden in der Stadt umzusehen, etwas Schönes essen gehen und je nachdem dem Treiben beizuwohnen. Allerdings werde ich mich für einmal nicht kostümieren. Dass die ganze Geschichte letztes Jahr nicht stattgefunden hat, musste ich wie alle anderen, schweren Herzens akzeptieren. Dafür sicher wieder an der Fasnacht 2023.» (rgr)