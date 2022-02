Fasnacht Luzern: Tagwache war «magischer als Basler Fasnacht»

Lozärner Fasnacht Zürcher Zünfter über Fritschi-Tagwache: «Magischer als die Basler Fasnacht» Rekordverdächtige 16'000 Personen sind am Urknall dabei. Bei der Zunft zu Safran und ihren Gästen herrscht Hochstimmung – ihr wichtigster Mann hat allerdings schon stimmliche Probleme. Roman Hodel Jetzt kommentieren 24.02.2022, 12.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner Fasnacht ist die Beste. Was wir schon immer wussten, ist nun auch offiziell bestätigt, sozusagen. Denn in der Kornschütte, wo die Zunft zu Safran am Schmutzigen Donnerstag nach der Tagwache mit ihren Gästen das Frühstück einnimmt, fällt folgender Satz:

«Was ich heute, grausam früh, draussen erlebt habe, das schlägt meine Erinnerungen an die Basler Fasnacht. Das war wirklich magisch.»

Gesagt hat dies Zunft-Ehrengast Philippe Welti von der Zunft zur Waag in Zürich. Natürlich weiss der ehemalige Botschafter der Schweiz in Teheran und Neu-Delhi, was die Luzerner hören möchten. Trotzdem: Wenn ein Zürcher «Zoifter» an der Luzerner über die Basler Fasnacht so etwas sagt, nehmen wir das.

Auf diesen Moment haben Fasnächtlerinnen und Fasnächtler lange gewartet: Der Urknall über dem Luzerner Seebecken. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Der Zunftnarr ist schon voll in Fahrt! Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Fritschifamilie erreicht den Steg beim Schwanenplatz auf ihrer Naue. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Der Fritschivater empfängt sein Gefolge. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Bruder Fritschi steigt mit seiner Fritschene und der Amme an Land. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Fritschifamilie lässt sich vom Fritschibrunnen aus feiern. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Fööööötzeliirääääge! Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) 16'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler tanzen im Fötzeliräge rund um den Fritschibrunnen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Johlendes Getöse beim Fötzeliräge auf dem Kapellplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Fasnacht: Fritschi-Tagwache mit Urknall. Ein Tag unter dem Zepter von Fritschivater Victor M. Giopp. (Bild: Patrick Huerlimann, Luzern, 24. Februar 2022) Patrick Huerlimann «Brüüüeleee!» Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Gruuseliges Sujet. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Langsam wird es hell – aber diese beiden leuchten noch. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Tierische Musikanten am Rathausquai. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Eine Jam-Session auf dem Rathaussteg. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Beleuchtung gibt diesem freundlichen Schneemann etwas Unheimliches. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Wasserpolizei patrouilliert auf der Reuss. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Impressionen von der Luzerner Fritschi-Tagwache. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Impressionen von der Luzerner Fritschi-Tagwache. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Impressionen von der Luzerner Fritschi-Tagwache. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Diese schön Gestalt geniesst die Fasnacht auf dem von Fötzeli bedeckten Kapellplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Die Guuggemusig Löchlitramper in den Luzerner Gassen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Dieser gelbe Kerl haben wir an der Luzerner Fritschi-Tagwache entdeckt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022) Pause muss auch mal sein. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022) Was, schon müde?! Zwei Fasnächtlerinnen erholen sich auf dem Kapellplatz von den Strapazen der Tagwache. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Der magische Moment liegt zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Stunden zurück. Wie gewohnt beginnt die Luzerner Fasnacht um 5 Uhr mit dem ohrenbetäubenden Urknall und der Ankunft der Fritschifamilie auf dem Seeweg. Kapellplatz, Schwanenplatz, ja sogar die ganze Seebrücke sind da mit Fasnächtlerlinnen und Fasnächtlern bevölkert. «Das dürfte ein rekordverdächtiger Aufmarsch werden», sagt eine Frau zu ihrer Begleitung. Sie sollte recht behalten. Auf 16’000 schätzt die Luzerner Polizei die Personenzahl an der Tagwache, 3000 mehr als vor zwei Jahren.

Während sich die Fritschifamilie vom Nauen zum Kapellplatz den Weg durch die Menschenmenge bahnt, schränzen links und rechts die Guuggenmusigen. Hühnerhautfeeling hat sich Fritschivater Viktor M. Giopp von Augenblicken wie diesem versprochen. Und? «Es war noch mehr als das», sagt er später in der Kornschütte mit bereits etwas heiserer Stimme, und fügt an:

«Vor allem der Moment, wenn man auf den Fritschibrunnen steigt und diese vielen fröhlichen Leute sieht – unglaublich. Es braucht Zeit, alle diese Eindrücke zu verarbeiten.»

Fritschivater Viktor M. Giopp wird von Bruder Fritschi geherzt. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Während es um 5.25 Uhr rund 6,3 Millionen Fötzeli auf den Kapellplatz regnet und auf dem Fritschibrunnen das Auswerfen der Orangen startet, beobachten die Zunft-Gäste die Szenerie vom Joseph-Willmann-Haus aus. Dani Abächerli, Präsident des Lozärner Fasnachtskomitees, steht mit Tränen in den Augen an einem Fenster und sagt:

«Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass wir unsere Fasnacht wieder zurückhaben.»

Er habe erwartet, dass nach der letztjährigen Zwangspause so viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler erscheinen würden. «Dass es chlöpft», wie er es sagt.

Das ist er wieder, der Fötzeliräge! Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Freiämterin im Hühnerkostüm staunt über die vielen Leute

Derweil staunt unten auf dem Kapellplatz Jessica (20) aus Beinwil (Freiamt) über die Menschenmassen – sie trägt ein selbst genähtes Hühnerkostüm und ist zum ersten Mal an der Tagwache dabei:

«Ich habe schon lange nicht mehr so viele Leute auf einem Haufen gesehen. Also mittendrin möchte ich mich nicht aufhalten, aber es ist schon toll, dass endlich wieder mal etwas läuft.»

Dies sehen Ivan und Monika (beide 52) aus Forch (ZH) genauso – sie sind als Vögel verkleidet, tragen einen Vogel-Grend und haben «Vögu öbercho» in den letzten zwei Jahren, wie sie sagen. Ihr Sujet hatten sie eigentlich für die Fasnacht 2021 gebastelt – aus bekannten Gründen kam es nicht zum Einsatz. Priska (55) aus Wollerau (SZ) hat sich punkto Kostüm aus ihrem Fundus bedient: «Ich habe 15 Grende im Keller», sagt sie. Die Teilnahme an der Tagwache sei bei ihr Pflicht, seit mindestens 25 Jahren, «wenn das Wetter stimmt.»

Guckst du! Priska aus Wollerau hat 15 Grende im Keller – dieser hier ist einer davon. Bild: Roman Hodel (Luzern, 24. Februar 2022)

Nun, es stimmt an dieser Tagwache so ziemlich alles. Die Stimmung ist ausgelassen, nicht überbordend. Auch die Luzerner Polizei meldet einen «sehr friedlichen» Start der Fasnacht. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Fritschivater Viktor M. Giopp, dessen grosser Tag eben erst begonnen hat, sagt es mit inzwischen noch etwas heisererer Stimme so:

«Geht respektvoll miteinander um, seid lieb zueinander – ond nämid eis!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen