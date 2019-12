Lozärner Usdröck: «Tüüssele» Wer auf leisen Sohlen unterwegs ist, «tüüselet ume». Das Wort hat Verwandte in der Jägersprache – und im Französischen. Simon Mathis 06.12.2019, 05.13 Uhr

Kaum ein Wort wurde uns bisher so häufig zugetragen, wie das Verb «tüüssele». Es passt besonders gut in die besinnliche Weihnachtszeit. Denn wer «umetüüsselet», ist leise und bedächtig unterwegs, schleicht auf Zehenspitzen durch die Gegend. Der Begriff ist in der Luzerner Mundart verankert, aber – wie so oft – in weiten Teilen der restlichen Deutschschweiz bekannt.