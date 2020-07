Lucerne Blues Festival findet wegen Corona dieses Jahr nicht statt Der Verein Lucerne Blues Festival verzichtet auf die Durchführung sämtlicher Anlässe in diesem Jahr. Das nächste Festival findet vom 6. bis 14. November 2021 statt. 23.07.2020, 11.03 Uhr

Festivalpräsident Martin Bründler wird erst im kommenden Jahr wieder internationale Blues-Künstler in Luzern begrüssen können. Bild: Philipp Schmidli (5. November 2019)

(zim) Es seien verschiedene Gründe, die dem Verein Lucerne Blues Festival und dem Organisationskomitee letztlich keine andere Wahl gelassen haben, als die Ausgabe 2020 nicht durchzuführen, schreibt der Verein in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Insbesondere die Entwicklung der Situation in den USA, wo die Mehrheit der am Festival auftretenden Künstler herkommt, sei derzeit schlicht nicht absehbar. Mit vielen dieser Künstler seien bereits Verträge für das ursprünglich vom 7. bis 15. November geplanten 26. Lucerne Blues Festival abgeschlossen worden.