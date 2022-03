Als tschechische Musiker in Luzern ihre Freiheitsmedaillons wiede

Lucerne Festival Als tschechische Musiker in Luzern ihre Freiheitsmedaillons wieder abgeben mussten Das Lucerne Festival distanziert sich von Putin-treuen russischen Künstlern. Die künstlerische Beziehung zum Ostblock war auch in früheren Jahren oft schwierig. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine hat das Lucerne Festival die im August geplanten Konzerte des Putin-treuen russischen Dirigenten Valery Gergiev abgesagt. Auch das russische Mariinsky Orchestra wurde ausgeladen. Wie verhielt sich das Festival, das zunächst Internationale Musikfestwochen Luzern (IMF) hiess, in früheren Krisen?

Arturo Toscanini dirigiert das Eröffnungskonzert der Internationalen Musikfestwochen Luzern am 25. August 1938. Archiv Lucerne Festival Arturo Toscanini und der Westschweizer Dirigent Ernest Ansermet beim IMF-Gründnungskonzert am 25. August 1938 auf der Eingangstreppe zum ehemaligen Wohnhaus Richard Wagners auf Tribschen. Links Friedelinde Wagner. Archiv Lucerne Festival Toscanini beim IMF-Gründungskonzert 1938. Archiv Lucerne Festival Der russische Komponist und Pianist Sergei Rachmaninoff mit Arturo Toscanini. Archiv Lucerne Festival Juni 1946: Der italienische Dirigent Arturo Toscanini (Mitte) wird vom Luzerner Stadtrat und künftigen IMF-Präsidenten Walter Strebi (links) und dem Musikkritiker Aloys Moser empfangen. Archiv Lucerne Festival Wilhelm Furtwängler gibt Autogramme. Archiv Lucerne Festival Herbert von Karajan bei einem Konzert 1949 im Kunsthaus Luzern. Archiv Lucerne Festival Herbert von Karajan mit einem Alphorn 1963 im Kunsthaus Luzern, zusammen mit seiner Ehefau Eliette und einem Volksmusiker. Bild: Paul Weber, Archiv Lucerne Festival Herbert Karajan gibt nach einem Konzert Autogramme. Bild: Jean Schneider/Archiv Lucerne Festival Svjatoslav Richter am 2. September 1965 in Luzern. Archiv Lucerne Festival Václav Neumann dirigiert die Tschechische Philharmonie bei den IMF Luzern am 26. August 1969. Foto Studio J. Koch, Archiv Lucerne Festival Am 29. August 1969 machten die Mitglieder der Tschechischen Philharmonie einen Ausflug zur Villa des exil-tschechischen Dirigenten Rafael Kubelik in Kastanienbaum. Hier Besammlung beim Wagenbachbrunnen Archiv Tschechische Philharmonie Mitglieder der Tschechischen Philharmonie vor dem Besuch in Rafael Kubeliks Villa. Archiv Tschechische Philharmonie Mitglieder der Tschechischen Philharmonie beim Besteigen des Motorschiffs Pilatus. Archiv Tschechische Philharmonie Rafael Kubelik mit einem Mitglied der Tschechischen Philharmonie bei der Überfahrt mit dem Motorschiff Pilatus nach Kastanienbaum. Archiv Tschechische Philharmonie Rafael Kubelik (links) mit Mitgliedern der Tschechischen Philharmonie im Motorschiff Pilatus. Archiv Tschechische Philharmonie Rafael Kubeliks Villa in Kastanienbaum. Der exil-tschechische Dirigent lebte seit 1953 hier, nachdem er seine Heimat 1948 nach dem Februarumsturz verlassen hatte. Archiv Tschechische Philharmonie

Der Volksaufstand in Ungarn 1956, der von der Sowjetarmee brutal niedergeschlagen wurde und im Berliner Mauerbau 1961 und der Kubakrise 1962 gipfelte, erzeugte in Luzern wie in ganz Westeuropa eine ausgeprägt antisowjetische Stimmung, ähnlich wie heute. Am 3. Februar 1961, auf einem Höhepunkt der Krise, stellte sich das IMF-Komitee an einer Sitzung die Frage nach dem Prozedere bei der Verpflichtung von Musikern aus Russland und seinen Satellitenstaaten. Man einigte sich darauf, «Künstler des Ostens weiterhin zu berücksichtigen mit Ausnahme der russischen». Russische Ausnahmekünstler wie David Oistrach oder Jewgeni Mrawinski sucht man denn auch im Festivalprogramm vergebens.

1961: Keine russischen Künstler mehr

Nachzulesen ist dies im 2014 erschienenen Buch «Lucerne Festival – Von Toscanini zu Abbado». Erich Singer, ab 1972 bis 2008 Mitarbeiter der IMF in diversen Funktionen (Mediensprecher, Redaktor, von 1992 bis 1995 Leiter des künstlerischen Büros), hat die Geschichte des Festivals darin umfassend aufgearbeitet. Als es am 31. August 1961, im Monat der Errichtung der Berliner Mauer, um das Engagement des Dirigenten Karel Ančerl und des Geigers Josef Suk ging, «überwogen die Bedenken gegen die Verpflichtung der beiden Tschechoslowaken», schreibt Singer. Sie erhielten eine Absage.

Die Tschechische Philharmonie bei ihrem Auftritt an den IMF Luzern am 26. August 1969. Dirigent ist Václav Neumann. Archiv Lucerne Festival (Studio J. Koch)

Ein Jahr nach der blutigen Niederschlagung des Prager Frühlings gastierte 1969 mit der Tschechischen Philharmonie erstmals ein Orchester aus dem Ostblock an den IMF Luzern, mit gleich drei Konzerten. Der exil-tschechische Dirigent Rafael Kubelik, der seine Heimat 1948 nach dem Februarumsturz verlassen hatte und seit 1953 in Luzern lebte, lud die Musiker zu einer Gartenparty in seiner Villa in Kastanienbaum ein. Er überreichte jedem eine eigens gestiftete Freiheitsgedenkmedaille. Diese wurden jedoch von den begleitenden kommunistischen Funktionären rasch eingezogen, wie auf der Website der Tschechischen Philharmonie nachzulesen ist.

Rafael Kubelik 1963 in Luzern. Archiv Lucerne Festival

Russische Künstler wurden von Geheimdienstagenten begleitet

Einen generellen Boykott für Musiker aus dem Ostblock gab es damals nicht. «In vielen Fällen lief es damals genau umgekehrt», sagt Singer: «Regimekritische Künstler erhielten von Russland und anderen Ländern keine Bewilligung für die Einreise in die Schweiz.» Der in der heutigen Ukraine geborene russisch-deutsche Pianist Swjatoslaw Richter etwa durfte lange nicht aus der Sowjetunion ausreisen. Als es Mitte der 1960er-Jahre doch möglich wurde, sei der «scheue, körperlich riesige Titane» bei seinen Auftritten in Luzern stets von Geheimdienstagenten begleitet gewesen.

Swjatoslaw Richter bei seinem Konzert am 4. September 1965 in Luzern. Bild: Lisa Meyerlist

«Auch den russischen Pianisten Andrei Gavrilov hätten wir sehr gern früher in Luzern gehabt», sagt Singer. «Wir haben ihn in den späten 1970er-Jahren regelmässig eingeladen, stets ohne Erfolg, er erhielt nie ein Visum.» Gavrilov stand wegen regimekritischer Äusserungen in der Breschnew-Zeit phasenweise unter Hausarrest. Er konnte schliesslich 1989 erstmals in Luzern auftreten.

DDR-Musiker tauchte in Luzern unter

Mit einem Auftritt des weltberühmten russischen Cellisten Mstislaw Rostropowitsch klappte es erst 1977, nachdem er die Sowjetunion 1974 verlassen hatte. 1979 trat erstmals ein Orchester aus der DDR an den IMF auf: die Staatskapelle Dresden. Der Cellist Horst Schönwälder nutzte die Gelegenheit zur Republikflucht. Viele taten es ihm in den folgenden Jahren gleich. Schönwälder tauchte vor dem Konzert in Luzern trotz Stasi-Überwachung unter, ging nach Westdeutschland und trat ins Frankfurter Opern- und Museumsorchester ein.

Herbert Blomstedt dirigiert die Staatskapelle Dresden am 26. August 1983 bei den IMF Luzern. Archiv Lucerne Festival

Schwerpunkt «Russland»: Erstaunlich mutiges Programm

1989 setzten die IMF den Themenschwerpunkt «Russland», kurz vor Beginn des Zusammenbruchs der Sowjetunion. «Diese terminliche Koinzidenz war ein Zufall», sagt Singer. Bei der Vorbereitung des Programms 1988 seien die Festival-Verantwortlichen «extrem vorsichtig» gewesen:

«Wir mussten darauf achten, dass im Programmheft kein politischer Text erschien.»

Dennoch sei 1989 ein erstaunlich mutiges Programm zu Stande gekommen: «Unter anderen wurden in Luzern verschiedene Sinfonien des in der Sowjetunion einst von Stalin kritisierten und als Volksfeind verfemten Dmitri Schostakowitsch erstmals aufgeführt.»

Für Negativschlagzeilen sorgte Gérard Depardieu. Der französische Schauspieler hätte am 25. Mai 2013, im Jahr vor der russischen Invasion in der Krim, im KKL Luzern als Sprecher in der Aufführung von Strawinskys «L’histoire du soldat» mitwirken sollen. Als bekannt wurde, dass Depardieu die russische Staatsbürgerschaft annahm und auf einer Fotografie mit Wladimir Putin posierte, wurde der Luzerner Auftritt abgesagt, «in gegenseitigem Einvernehmen».

Das Bild von «Luzern als Hort der Freiheit» erhielt Risse

Zurück in die Anfänge des Festivals: Als Geburtsstunde der Internationalen Musikfestwochen (IMF) Luzern gilt das Galakonzert am 25. August 1938 auf Tribschen, vor dem einstigen Wohnhaus Richard Wagners. Dirigent war Arturo Toscanini, ein glühender Antifaschist. Er hatte Mussolinis Italien bereits den Rücken gekehrt, trat nicht mehr in Bayreuth auf und lehnte nach der deutschen Besetzung Österreichs auch eine Einladung an die Salzburger Festspiele ab. Luzern bot sich als Alternative an und wurde zur Zufluchtsstätte für Musiker, die sich weigerten, in den an die Schweiz angrenzenden faschistisch regierten Ländern aufzutreten.

Arturo Toscanini während des Eröffnungskonzerts der Internationalen Musikfestwochen Luzern am 25. August 1938 auf Tribschen. Archiv Lucerne Festival

Dass die IMF-Verantwortlichen sich von den Repräsentanten rechter Diktaturen nicht immer klar distanzierten, wurde später massiv kritisiert. Das Bild Luzerns als «Hort der Freiheit» erhielt Risse. Erich Singer formuliert es im Rückblick so:

«Luzern profitierte davon, dass antidiktatorisch gesinnte Ausländer die Schweiz als das ansahen, was sie in des Schweizers Lieblingsvorstellung war: die friedliche, kaum umwölkte Insel inmitten tosender Wellen und Finsternis.»

Bei der Wahl der auftretenden Musiker ging das Festival anfangs pragmatisch vor, von einem Boykott wie heute im Falle Russlands keine Spur. Neben dem Vorzeige-Antifaschisten Toscanini erhielten auch Nazi-Sympathisanten wie Robert F. Denzler oder der ebenfalls als solcher verdächtige Othmar Schoeck Auftrittsmöglichkeiten. Dass 1941 und 1942 mit dem Orchestra della Scala di Milano ein Orchester aus einem faschistischen Staat in Luzern gastierte, hatte dann aber doch die Konsequenz, dass 1943 das politisch unverdächtige Schweizerische Festspielorchester gegründet wurde, das bis 1993 das Festival wesentlich prägte.

Nazi-Verdacht: Furtwängler und Karajan

Der deutsche Dirigent Wilhelm Furtwängler debütierte 1944, also noch während des Zweiten Weltkriegs, in Luzern. «Auf alle Fälle ist heute in politischer Hinsicht bei der Wahl der Dirigenten grösste Vorsicht geboten», gab IMF-Mitbegründer Alphons Pfyffer von Altishofen im Vorfeld zu bedenken. Das Problem: Furtwängler galt als Nazi-Sympathisant, obwohl er das stets bestritt. «Die politisch motivierten Einwände hielten jedoch den künstlerisch begründeten Zustimmungen nicht stand», schreibt dazu Singer. Furtwänglers Status als Musiker war zu überragend, als dass ihm Luzern absagen wollte. Nach der «Entnazifizierung» 1947 war Furtwängler bis 1954 einer der massgebenden Dirigenten in Luzern.

Wilhelm Furtwängler, umringt von Fans. Archiv Lucerne Festival

Herbert von Karajan, der das Festival ebenfalls stark prägte, war Mitglied der NSDAP. «Er war aber kein überzeugter Nazi, sondern ein apolitischer Opportunist», sagt Singer.

«Er nagte als junger Musiker während der Hitler-Diktatur am Hungertuch und wollte nur eines: Dirigieren, um jeden Preis. Dabei half ihm der Parteieintritt.»

Herbert von Karajan bei einem seiner ersten Auftritte in Luzern. Archiv Lucerne Festival

Karajan dirigierte nach seiner «Entnazifizierung» 1948 erstmals in Luzern und wurde danach zu einem der grossen Pultstars der IMF. 1969 erhielt er den Kunstpreis der Stadt Luzern. Dagegen protestierten Linke: Karajan sei kein Einheimischer, dafür «Genius des Establishments».

