Lucerne Festival: Herbert Blomstedt mit Wiener Philharmonikern

Lucerne Festival Blech ohne Panzer – Klangschauer haben keinen Jahrgang Der 94-jährige Herbert Blomstedt dirigierte am Lucerne Festival im KKL die Wiener Philharmoniker. Ein Abend mit Sehnsuchtstönen und Leidenschaft. Urs Mattenberger 10.09.2021, 22.40 Uhr

Ob man altväterisch ist oder zeitgemäss ist keine Frage des Jahrgangs. So gibt es Dirigenten, die im Alter über sich hinauswachsen. Das erstaunlichste Beispiel ist gegenwärtig der in Luzern wohnhafte Herbert Blomstedt (94). Über Jahrzehnte war er Chefdirigent grosser Orchester. Aber 2020 dirigierte er am Kurzfestival «Life is live» mit dem Lucerne Festival Orchestra in historischer Kleinbesetzung einen revolutionären Beethoven ganz auf der Höhe der Zeit. So fragte man sich vor den Konzerten mit den Wiener Philharmonikern im KKL, wie er mit Schubert und Brahms daran anknüpfen würde.

Herbert Blomstedt dirigiert die Wiener Philharmoniker. Bild: Manuela Jans/LF (9. September 2021)

Aber der erste Auftritt am Donnerstag feierte zunächst etwas anderes. «Noch heute», sagte er vor einem Jahr im Gespräch mit unserer Zeitung, «lässt mich der Zauber des Klangs erschauern, vor allem, wenn er ganz leise ist.» Dafür waren die Wiener Philharmoniker ein Instrument der Luxusklasse und Bruckners vierte Sinfonie das richtige Werk, weil es den Klang in Dimensionen entfaltet, die man wegen der Coronabeschränkungen lange entbehren musste.

«Ganz leise» verschleiern die Streicher zu Beginn die Hornrufe, auch in den gewaltigen Steigerungen wird das Blech nicht zum Panzer, bleibt der Klang luftig und rund, blüht in der ganzen Breite auf. Das bannt jede Gefahr von Lärm und Bombastik. Und die Spannung und Klarheit, mit der Blomstedt rhythmische Kettenreaktionen vielschichtig verzahnt und vorantreibt, hält das lange entbehrte Klangbad zugleich dramatisch im Fluss.

Die Wiener Philharmoniker. Bild: Manuela Jans/LF (9. September 2021)

Die Sternstunde, auch jene vom letzten Sommer, wiederholte sich zwar am Freitag nicht. Schubert ist bei Blomstedt (mit der Unvollendeten) kein Zeitgenosse Beethovens wie Tage zuvor bei Petrenko und den Berliner Philharmonikern (da mit der kämpferisch vorangetriebenen grossen C-Dur-Sinfonie). Es war eine betörend romantische und darin auch konventionelle Wiedergabe, bei der verstörende Akzente eingebunden blieben in einen grosssinfonischen, ja üppigen Klang. Dieser bedrängte auch das kunstvoll verschachtelte Innenleben (mit wunderbaren Soli) in Brahms’ vierter Sinfonie.

Die Wiener Philharmoniker. Bild: Manuela Jans/LF (9. September 2021)

Aber das Hochdruckmusizieren steigerte sich zu einem Sehnsuchtston und einer Leidenschaft, die in der Wirkung an Bruckner anschloss. Zu beiden Konzerten passte der Applaus: Standing Ovation für Bruckner, Jubel nach der «Kaiserwalzer»-Zugabe am Freitag.