Lucerne Festival Eine Klarinettistin, eine Geigerin und ein Saxophonist erhalten den «Fritz-Gerber-Award 2021» Den diesjährigen «Fritz-Gerber-Award» erhalten die Klarinettistin Daniela Braun, die Geigerin Anastasiia Subrakova und der Saxophonist Luis Homedes López. Er umfasst ein Stipendium zur Teilnahme an der Lucerne Festival Academy und ein Preisgeld von 10'000 Franken. Philipp Wolf 18.05.2021, 11.05 Uhr

Mit dem «Fritz-Gerber-Award 2021» ausgezeichnet: Daniela Braun, Luis Homedes López und Anastasiia Subrakova. Bild: Lucerne Festival

Die Geigerin Anastasiia Subrakova, 1994 in Akaban, Russland geboren, lernte ihr Instrument zunächst am Konservatorium in St. Petersburg bei Ilya Ioff. Wie das Lucerne Festival in einer Medienmitteilung schreibt, absolvierte sie anschliessend absolvierte sie an der Haute Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne bei Sergiu Schwartz das Bachelorstudium und bei Svetlana Makarova den Master «Music Performance». Von 2018 bis 2020 widmete sich Subrakova dem Master in der Vertiefung Solist bei Ilya Gringolts an der Zürcher Hochschule der Künste. 2019 gewann sie den zweiten Preis des Kiwani-Wettbewerbs.

Der spanische Saxophonist Luis Homedes López, 1994 in Madrid geboren, wurde in Madrid unter anderen von Angel Luis de la Rosa unterrichtet, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Ab 2014 studierte er bei Marcus Weiss in Basel an der Hochschule für Musik, bei dem er nicht nur den Bachelor, sondern auch den Master in Musical Performance abschloss. 2019 war er Stipendiat des Rahn Kulturfonds. Er nahm bei den Darmstädter Ferienkursen oder dem Kurtág-Ligeti Workshop in Budapest teil und spezialisiert sich derzeit in einem weiteren Master auf Zeitgenössische Musik.

Die ebenfalls 1994 geborene Schweizerin Daniela Braun studierte Klarinette bei Paolo Beltramini an der Hochschule Luzern – Musik und schloss, ebenfalls in Luzern, 2018 einen Master der Musikpädagogik ab. Laut Medienmitteilung befindet sie sich derzeit im Masterstudium bei Björn Nyman an der Norwegian Academy of Music in Oslo. Von 2016 bis 2018 war sie Mitglied des zeitgenössischen Ensemble HELIX der Hochschule Luzern und besuchte unter anderem Meisterkurse bei Yehuda Gilad oder die Zermatt Festival Academy.