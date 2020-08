Lucerne Festival: Finale mit Bartoli-Blues und einem symbolischen Corona-Opfer Mit Konzerten von Cecilia Bartoli, Igor Levit und Festival-Alumni ging das Lucerne Festival zu Ende. Jedes zeigte, was nur live möglich ist. Urs Mattenberger 23.08.2020, 22.01 Uhr

Das Finale des Lucerne-Kurzfestivals «Life is Live» war auch ein Selbstversuch zur Frage, was Livekonzerte Onlineformaten genau voraushaben. Ihre Dringlichkeit, so ein Fazit, verdanken Livekonzerte auch der Tatsache, dass man da nicht abschalten kann.

Die Versuchung dazu hätte sich ergeben im Alumni-Konzert am Sonntag, wo sich die Umschlingungen von Saxofon und Ensemble in Nadir Vassenas «Materia oscura» auf die Länge erschöpften. Aber gerade die Unentrinnbarkeit wie die Gefahr des Scheiterns steigerten in den weiteren Werken die Intensität.

Nach dem Gesangswunder Duelle auf der Bühne

Das hatte schon zu Beginn für den Auftritt des Lucerne Festival Orchestra gegolten. Es hatte unter Herbert Blomstedt Beethoven hin zu kammermusikalischer Intimität wie zum Revolutionspathos dramatisiert und damit sein Weltformat auf neuartige Weise bestätigt. Nicht zuletzt, weil es riskant auf der Stuhlkante spielte, fieberte man mit, wie das bei Digitalformaten nie der Fall ist.

Einkomponiert war das mögliche Scheitern beim Auftritt von Cecilia Bartoli und ihren Musiciens du Prince–Monaco.

Bild: PD/LF/Peter Fischli (Luzern, 20. August 2020)

Zwar liess Bartoli die Koloraturen bei Händel und anderen Barock-Komponisten traumwandlerisch sicher dahingleiten. Überhaupt waren die Werke so gewählt, als wollte sie beweisen, dass sie neben aller Theatralität – hier in Kostümwechseln auf offener Bühne angedeutet – vor allem wunderbar singen kann. Sie tat es berückend innig in Händels «Lascia la spina», zu denen Laute und Cembalo die Erregung aus dem Untergrund beisteuerten.

Aber bis an die Grenzen gefordert war der Solist in Telemanns Trompetenkonzert, und Bartoli legte die Zugaben auf diesen zirzensischen Showcharakter an. Höhepunkt war ihr Koloratur-Duell mit dem Trompeter: Erst als sie im «St. Louis Blues» mit Scat-Gesang auftrumpfte, vom Barockorchester jazzig begleitet, warf der Trompeter das Handtuch. Das Publikum tobte, wie es nur live möglich ist.

Die Frage nach dem Gelingen galt im Alumni-Konzert am Sonntagmorgen der Corona-Uraufführung von Barblina Meierhans. Aber die Moderne, die hier ehemalige Teilnehmer der Festival-Academy beisteuerten, war auch spannend vertreten mit Oscar Bianchis «Contingency»: Wie sich aus dem Brummen des Kontrabasses eine ameisenhafte Hektik entwickelt, die in einem Seufzer wiederholt Halt findet und in eine effektvolle Geräuschmusik ausfasert, bestätigte, wie zeitgenössische Musik in unsichere Zeiten hineinpasst.

Trotz Corona ein Beethoven-Festival

Geräusche sind zentral auch in Barblina Meierhans' Coronakomposition «Auf Distanz». Der Solist ist in dieser Raummusik hinten im Parkett platziert...

Bild: PD/LF/Priska Ketterer (Luzern, 23. August 2020)

...sein perkussives Schnalzen steht im Gegensatz zu den Windgeräuschen des Ensembles auf der Bühne. Eine Annäherung ergibt sich, wenn dieses sich zu stosshaften Böen steigert und der Flötist umgekehrt zu atmen, ja zu röcheln beginnt. Der Bezug zu Corona wird gespenstisch, wenn im Nachhall der Flötist gar nicht mehr mitspielt: ein starkes Stück.

Im Fall des grandiosen Beethoven-Zyklus, den der Pianist Igor Levit mit zwei Konzerten am Samstag und gestern weiterführte, legt der Digitalvergleich seine Gesamteinspielung der Sonaten auf CD nahe. Hier wie dort reizt Levit Kontraste in Tempo und Dynamik aus, um das Überraschungsmoment auch in vermeintlich weniger gewichtigen Sonaten (op. 22, op. 2.3) verstörend herauszustellen.

Live spielt die Akustik dabei doppelt mit: Momente der puren Raserei verlieren an Kontur, Pianissimo-Extreme entfalten mysteriöse Klangwunder. Kommt hinzu, dass Levits körperhafter Klavierklang einen fast zu berühren scheint – in der orches­tralen Wucht der «Pathétique» oder in der Mondscheinsonate, die er aus dem Dämmerlicht heraus nicht zum Pathos, sondern zum nackten Schrei steigerte. All das, wie ein zwei Fehlgriffe, gehörte mit zur Dringlichkeit des Live-Ereignisses und machte, mit den Beethoven-Entdeckungen des Festival-Orchesters, «Life is Live» doch noch zum Beethoven-Festival, als das der Sommer geplant war.