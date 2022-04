Lucerne Festival: Fritz-Gerber-Award 2022 vergeben

Lucerne Festival Schlagzeuger, Cellistin und Pianistin erhalten den «Fritz-Gerber-Award 2022» Der «Fritz-Gerber-Award» geht in diesem Jahr an den Schlagzeuger Elliott James Harrison, die Cellistin Charlotte Elise Lorenz und die Pianistin Yilan Zhao. Er umfasst ein Stipendium zur Teilnahme an der Lucerne Festival Academy und ein Preisgeld von 10'000 Franken. 19.04.2022, 10.35 Uhr

Charlotte Elise Lorenz, Yilan Zhao und Elliott James Harrison

Die Pianistin Yilan Zhao wurde 1995 in der Provinz Hunan im Süden Chinas geboren. Sie absolvierte das Bache­lorstudium an der Juilliard School in New York. Seit 2018 studiert sie bei Konstantin Scherbakov an der Zürcher Hochschule der Küns­te. Sie erhielt unter anderen 2019 den ersten Preis beim Kosciuszko Foundation Chopin-Wettbewerb in New York und beim Duttweiler-Hug-Wettbewerb der Zürcher Hochschule der Künste. Sie trat mit Or­chestern wie dem Musikkollegium Winterthur oder dem Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova auf.

Die Cellistin Charlotte Elise Lorenz, 1994 geboren, studierte im Bachelorstudiengang bei Francis Gouton in Trossingen und setzte ihre Ausbildung an der Hochschule Luzern – Musik bei Christian Poltéra fort. Im Jahr 2019 absolvierte sie den Master of Arts in Music mit dem Schwerpunkt Performance Klassik, 2022 zusätzlich den Master in Interpretation in Contemporary Music. Sie nahm 2019 an der International Ensemble Modern Academy (IEMA) teil und trat 2021 mit dem Ensemble Musikfabrik in Köln und dem Collegium Novum in Zürich auf. 2020 erhielt sie zudem ein Studienstipendium der Fondation Nicati-de Luze.

Der 1993 in Toronto geborene Schlagzeuger Elliott James Harrison schloss nach seinem Bachelor an der McGill University in Montreal 2017 einen Master in Percussion Perfor­mance und 2019 einen Master in Pädagogik an der Hochschule für Musik in Basel ab. Zusätzlich besuchte er einen Master in Contemporary Music am Royal Conservatory of Ghent. Er nahm an der Lucerne Festival Academy sowie der International Ensemble Modern Academy (IEMA) teil und arbeitete mit Orchestern wie dem hr-Sinfonieorchester oder der Basel Sinfonietta. (sfr)