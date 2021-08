Lucerne Festival: Kritik zum ersten Wochenende mit Podium

Lucerne Festival Tarantella wird Avantgarde Das erste Wochenende von Lucerne Festival zeigte das Thema «Verrückt» in allen Facetten. Urs Mattenberger 15.08.2021, 22.23 Uhr

Dass «Verrücktheit» eine Voraussetzung für Kreativität ist, ist der eigentliche Sinn des Themas dieses Lucerne Festival. Aber was ist, wenn das nicht nur für Künstler gilt, sondern auch zum Beispiel für «Populisten» vom Schlag eines Adolf Hitler? Noch kaum je sorgte ein Thema am Lucerne Festival für derart kontroverse Diskussionen wie am NZZ-Podium, das am Samstag das erste Wochenende zum Thema «Verrückt» eröffnete.

Der Germanist Jochen Hörisch hatte am Beispiel von Richard Wagner und Friedrich Nietzsche veranschaulicht, dass Visionäre, die «Perspektiven verrücken», nicht wie Nietzsche im Wahn enden müssen, sondern sich wie Wagner als «realitätstüchtig» erweisen können. Schon da erhob der Komponist Heinz Holliger Einspruch und geisselte die «kriminelle Energie», mit der Wagner «alles plattwalzte, was ihm im Weg stand».

Wird die Musik immer verrückter?

Melitta Breznik war als Psychiaterin zuständig für die Frage, wie eng dabei «Genie und Wahnsinn» (Moderator Martin Meyer) zusammenhängen. Aber sie stellte fest, diese lasse sich schwer beantworten, auch weil viele Künstler eine psychotherapeutische Behandlung scheuten – aus Angst, sie könnte ihre Kreativität beeinträchtigen.

So gab das Podium Denkanstösse, die sich als Leitfaden für die Konzerte anboten. Wird zum Beispiel die jeweils neue Musik immer verrückter, wenn Komponisten immer von neuem «an die äussersten Grenzen» gehen, wie Holliger am Podium sagte? Das Exempel darauf machte anschliessend ein Konzert des Diotima Quartetts im Salquin-Saal der Musikhochschule.

Das Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung von Riccardo Chailly. Bild: Lucerne Festival/Peter Fischli (14. August 2021)

Beethovens Grosse Fuge wirkte da mit ihren zwanghaften Wiederholungen und Auflösungsprozessen «ewig zeitgenössisch» (Strawinsky). Das Werk «Unbreathed» der Composer in residence Rebecca Saunders trieb das zwar weiter, mit sprühenden Klangtexturen, die von Zentraltönen ausschwärmen und sich in eine reglose Klage zurückziehen. Aber von solchen Extremen weit entfernt war das jüngste Werk «Prima Materia» von Alex Nante (29), das melodiösen Wohlklang geradezu klassisch mit meditativen Passagen und verdichtetem Hochdruckmusizieren ausbalanciert.

Das sprach für Hölschers umstrittene These, «Schockmomente» seien in der aktuellen Kunst nicht mehr möglich. Wie aber macht man diese bei alter Musik wieder erlebbar, nachdem die historische Aufführungspraxis ihr Schockpotenzial von einst ausgereizt hat?

Eine eigenwillige Antwort darauf gab auch in seinem zweiten Konzert das Lucerne Festival Orchestra unter Riccardo Chailly. Zum Aufruhr der jüngsten Orginalklang-Generation um Teodor Currentzis bietet Chailly bei Mozart eine massvolle modern-sinfonische Alternative und stellte die Kühnheiten der g-Moll-Sinfonie KV 50 erst im vorangepeitschten Finale schnittig heraus.

Das Lucerne Festival Orchestra, hier Igor Levit am Klavier. Bild: Lucerne Festival/Peter Fischli (14. August 2021)

In Schumanns Klavierkonzert verband sich am Samstag das feinhörige Zusammenspiel ereignishaft mit dem Solisten Igor Levit. Er stürzte sich im Sturm in das Werk, nahm sich aber alle Zeit, bis in den Pianissimokitzel hinein den abgründigen Fragen einer Liebe nachzulauschen, die das von Clara Schumann uraufgeführte Werk auch dokumentiert.

Nächtliches aus Madrid: Auf zum Strassenfestival!

Dass verrückte Kunst nicht elitär sein muss – auch darauf hatte Hölscher am Podium verwiesen. Denn die Verrücktheit beginne schon in der Liebe oder an Festen, wo man zur Tarantella über die Stränge haut. Ein tolles Beispiel, wie man das in ein Klassikkonzert hineintragen kann, bot das Nachmittagskonzert der Festival Strings Lucerne.

Schon eine Suite von Domenico Scarlatti hatten die Strings mit ihrer vorzüglichen Flötistin Johanna Dömötör zu folkloristischem Schmiss gesteigert. Aber Luigi Boccherinis nächtliche Strassenmusik aus Madrid versetzte einen mit Geräuschklängen, Stimmengewirr und einem rasend-virtuosen Strassengeiger bereits mitten ins Strassenfestival, das am 24. August beginnt.

Der verrückteste Beitrag zum ganzen Festival

Was aber können wir dagegen tun, dass die Verrücktheit Populisten wie Hitler zu Erfolg verhilft? «Wir müssen uns die Verrücktheit in der Form von Kunst leisten, damit sie nicht politisch zum Tragen kommt», meinte Hölscher. Das beste Beispiel dafür war gestern im Südpol «Out of the Box», der verrückteste Beitrag zum ganzen Festival. Initiant Reto Bieri rückte Urs Schwitters dadaistisches Lautgedicht «Ursonate» (1922/32) ins Zentrum, weil dieses durch den Verzicht auf jeden Sinn die Sprache dem Missbrauch entzieht, der im Zeitalter der Fake-News wieder aktuell ist.

Auch der Abend selber entzieht sich dem Zugriff. Der Klarinettist Bieri und die Geigerin Patricia Kopatchinskaja werden in Kisten – «Fragil!» – auf die Bühne gekarrt. Einmal ausgepackt, geht alles drunter und drüber, mischen sie mit Anthony Romaniuk und Annekatrin Klein (Klavier) sowie einem männlichen Vokalquartett Musik von Schubert bis Ligeti. Die Grenzen von alter und neuer Musik verschwimmen, wenn letztere wie Folklore klingt. Wir werden Teil einer Utopie, einer freien Jam-Session – exzessiver, aber so ausgelassen wie in den Strassen von Madrid.

Hinreissendes Spiel: Patricia Kopatchinskja (Geige) und Reto Bieri (mit Klarinette) in «Out of the Box». Bild: Lucerne Festival/Patrick Hürlimann (15. August 2021)

Exzessiv sind auch die witzig-schrägen Filmszenen zur Ursonate. Aber die Szenen, die an historische Irrenanstalten mit geknebelten Patienten erinnern, zeigen, dass auch heute noch Schockmomente möglich sind. Sie wirken an diesem hinreissend gespielten und schillernden Abend geradezu plump und deplatziert.